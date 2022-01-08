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Политика

Назарбаев нашелся. Елбасы призвал казахстанцев сплотиться вокруг Токаева

Бывший президент Казахстана Назарбаев находится в Нур-Султане

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Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев (справа), 20 марта 2019 года

Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев (справа), 20 марта 2019 года

Sputnik/РИА «Новости»
Впервые с начала беспорядков в Казахстане стало известно о местонахождении елбасы — лидера нации Нурсултана Назарбаева. Он находится в столице и через своего пресс-секретаря призвал граждан республики сплотиться «вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Для преодоления кризиса в Казахстане всем жителям следует сплотиться вокруг действующего президента республики Касым-Жомарта Токаева. Такое мнение выразил предшественник Токаева Нурсултан Назарбаев, который правил страной 28 лет.

«Елбасы [лидер нации Нурсултан Назарбаев] призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны», – написал пресс-секретарь политика Айдос Укибай на своей странице в Twitter.

Он добавил, что Назарбаев находится в столице Казахстана – Нур-Султане – и проводит консультативные встречи. Укибай призвал «не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию», подчеркнув, что Назарбаев поддерживает связь с Токаевым, а также проводит телефонные переговоры с «главами дружественных государств».

До сих пор достоверно не было известно, где находится Нурсултан Назарбаев, отставки которого требовали протестующие.

Накануне издание Orda.kz со ссылкой на источник сообщило, что политик вместе с дочерьми и их семьями покинул Казахстан. В стране якобы оставался только старший брат Болат Назарбаев. Но затем издание опровергло это сообщение, уточнив, что «источник ошибся».

Вместе с тем главред портала Гульнара Бажкенова обратила внимание, что официальные власти с начала выступлений протестующих не говорили о Назарбаеве, его месте нахождения и состоянии здоровья. Кроме того, сам политик никак не комментировал свою отставку с пожизненного поста главы Совбеза Казахстана.

О том, что нет подтвержденной информации о судьбе Назарбаева, писал и Telegram-канал Readovka.

«Вчера появлялась информация о полетах частных джетов, принадлежащих его семье, в Бишкек, но официально ее никто не подтвердил», – говорится в записи за 7 января.

Бывший советник Назарбаева, политолог Ермухамет Ертысбаев предположил, что политик не появляется на публике из-за болезни.

«Я выскажу свое личное предположение. (...) У меня такое ощущение, что он тяжело заболел, иначе бы он давно уже обратился [к народу]», — сказал он в эфире телеканала «Атамекен бизнес», подчеркнув, что у него нет точной информации на этот счет.

«И вот как только он тяжело заболел, эта обезумевшая камарилья, которая толпою жадною у трона стояла, она решила устроить весь этот дебош, вооруженный мятеж. Конечная цель — чтобы Токаев дрогнул и уехал, сбежал из страны, как [бывший президент Украины Виктор] Янукович сбежал в свое время», — добавил Ертысбаев.

Тем временем в Казахстане задержали экс-главу Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова. Токаев отправил его в отставку 6 января. В этот же день КНБ начал досудебное расследование по факту государственной измены (ст. 175 ч. 1 УК Казахстана). В спецслужбе уточнили, что в результате арестованы Масимов «и другие лица».

В Казахстане уже неделю проходят акции протестов местных жителей. Они вышли на улицы крупных городов страны 2 января из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей. Протестующие выдвинули ряд требований.

Среди них – снижение цены на топливо, отставка правительства и полное отстранение от власти экс-президента Нурсултана Назарбаева.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев выполнил некоторые требования протестующих. Сначала правительство было отправлено в отставку, затем были установлены новые предельные цены на газомоторное топливо. Главой Совбеза вместо Назарбаева Токаев назначил самого себя.

Но протесты не прекратились. Наоборот, они переросли в массовые беспорядки и погромы. Национальная палата предпринимателей Казахстана оценила ущерб, нанесенный «бандитами», в $200 млн. «На восстановление разрушенных объектов бизнеса могут уйти годы», – пишет «Sputnik Казахстан» со ссылкой на ведомство.

Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию в ряде регионов.

По обновленным данным МВД республики, по всей стране задержано 4 404 участника беспорядков. Как минимум, 26 «террористов» погибли, жертвами стали и 18 полицейских, двоих из них нашли обезглавленными. Также жертвой стал ребенок 11 лет, который гулял с родителями по улице, сообщают местные СМИ. Пострадали порядка тысячи человек, почти половина из них доставлена в больницы, около ста человек – в реанимации.

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