«Не России решать за другие страны». Как в Белом доме готовятся к переговорам с Москвой

В Вашингтоне планируют изучить возможность взаимных ограничений масштабов военных учений в Европе. Как отметил представитель администрации США высокого ранга, в то же время Белый дом никогда не согласится на предложения Москвы, которые предполагают ограничение для тех или иных стран к вступлению или сотрудничеству в НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Соединенные Штаты готовы обсуждать с Россией неразмещение на Украине американских ракет — прогресс в этой сфере возможен, заявил в субботу, 8 января, представитель администрации США высокого ранга. США подтвердили готовность обсудить с РФ масштабы учений и неразмещение ракет на Украине Представитель администрации США высокого ранга во время телефонного брифинга заявил, что Вашингтон готов... 09 января 00:03

«Россия сказала, что чувствует угрозу в связи с перспективами размещения наступательных ракетных систем на Украине. Как президент Байден сказал президенту Путину, Соединенные Штаты не намерены это делать. Так что это одна из сфер, где мы можем достичь понимания, если Россия готова дать встречные обязательства», — приводит его слова ТАСС.

Ракеты в Европе

«Россия также проявила интерес к обсуждению будущего некоторых ракетных систем в Европе в рамках ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), который Россия нарушила, и из которого предыдущая администрация США вышла. Мы готовы обсуждать и эту возможность», — добавил представитель Белого дома.

В сентябре 2019 года президент РФ Владимир Путин направил лидерам нескольких стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах.

Военные учения и численность войск

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«В последние годы Россия проводила целый ряд все более крупных и угрожающих военных учений у ее границ с союзниками по НАТО», — утверждает представитель американской администрации.

«Россия говорит, что ее безопасность также находится под угрозой из-за учений США и НАТО. Так что мы готовы изучить возможность взаимных ограничений размера и масштабов подобных учений. Речь идет как о полетах стратегических бомбардировщиков вблизи от территории обеих сторон, так и о наземных учениях», — указал он.

В то же время США не намерены обсуждать с Россией на встречах в Женеве численность своих войск в Восточной Европе, отметил чиновник.

«Мы также видели сообщения о некоторых других вопросах, которые США якобы готовы обсудить, таких как численность войск или элементы расстановки сил в странах НАТО. «Хуже, чем новая война на Украине». В США снова обсуждают пути «сдерживания» России США готовы пожертвовать Украиной ради имиджа сверхдержавы, утверждает The Wall Street Journal. Для Белого... 08 января 21:08

Я хочу четко пояснить, что это не стоит на повестке дня», — подчеркнул представитель администрации.

О расширении НАТО...

США никогда не согласятся на предложения России, которые предполагают ограничение для тех или иных стран к вступлению или сотрудничеству в НАТО, заявил представитель американской администрации.

«Есть вещи, на которые мы никогда не согласимся.

Например, не России решать за другие страны, с кем они могут быть союзниками, эти решения могут приниматься только этими странами и альянсом», — подчеркнул он.

«В контексте НАТО мы придерживаемся политики открытых дверей, и ни Россия, ни какая другая страна их не закроет», — констатировал он.

...и о санкциях

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«Они столкнутся с финансовыми и экономическими санкциями, дипломатическими последствиями, укреплением позиций НАТО на территории союзников, увеличением помощи Украине в области безопасности», — указал чиновник.

Путь к конструктивным переговорам

Он отметил, что «все эти вещи открыты, мы не пытаемся их утаить, однако мы также не пытаемся выкладывать их детали в общественное поле». По его словам, в США полагают, что «путь к наиболее конструктивным переговорам заключается в их проведении за закрытыми дверями».

О том, что «официальные лица США готовы предложить обсуждение сокращения развертывания американских и российских войск и военных учений в Восточной Европе», ранее сообщал телеканал NBC News.

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США о гарантиях безопасности. 12 января состоится заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января пройдут переговоры представителей РФ и ОБСЕ.