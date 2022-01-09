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Политика

«Ситуация стабилизирована»: в Казахстане задержаны более пяти тысяч участников беспорядков

Пресс-секретарь Назарбаева заявил о добровольной передаче полномочий главы Совбеза Токаеву

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Ситуация а Алма-Ате, 8 января 2022 года

Ситуация а Алма-Ате, 8 января 2022 года

Pavel Mikheyev/Reuters
МВД Казахстана сообщило о стабилизации ситуации во всех регионах, где проходили беспорядки. Сотни участников волнений вместе с оружием и награбленными ценностями пытались бежать из страны, их задержали при попытке перейти границу. Местные предприниматели тем временем продолжают подсчитывать ущерб, а российские миротворцы приступили к охране важных объектов государства. Главное из Казахстана к этому часу — в обзоре «Газеты. Ru».

Ситуация в стране

Обстановка во всех регионах Казахстана, где вспыхнули беспорядки, стабилизирована. Правительственные силы отбили все здания акиматов (региональный орган исполнительной власти в Казахстане), захваченные бунтовщиками, сообщил и. о. министра внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев.

«На сегодняшний день во всех регионах страны ситуация стабилизирована. <…> Восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения», — уточнил он.

Оценивая действия участников беспорядков, Тургумбаев подчеркнул, что при захвате важных объектов они действовали профессионально, дисциплинированно и организованно. При отсутствии интернета протестующие координировали свои действия с помощью радиосвязи.

«В местах пребывания и перед нападением выводились из строя камеры видеонаблюдения, баррикадировались проезжие части, по периметру выставлялись наблюдатели», — добавил он в качестве примера профессионализма нападавших.

Тургумбаев уточнил, сколько нападавших участвовали в захвате акимата и международного аэропорта в Алма-Ате, где во время протестов сложилась самая тяжелая ситуация. Администрацию Алма-Аты штурмовали около 20 тысяч человек. Благодаря численному превосходству они смогли прорвать несколько линий обороны и проникнуть в здание. В итоге городской акимат подожгли. Протестующие рассказывали, что нашли внутри сейф, внутри которого было несколько миллионов тенге наличными, участники беспорядков поделили их между собой.

Аэропорт в Алма-Ате, по словам Тургумбаева, захватили около 800 человек. Они устроили внутри погром, разграбили магазины и бутики. Работник аэропорта рассказывал, что пассажиров и сотрудников бунтовщики не тронули, просто выгнали. При этом, поделился очевидец, захватчики хотели «ломать аэропорт, чтобы российские войска не прилетели». Из-за атаки работа аэропорта была нарушена. Был отменен вылет 60 рейсов и прилет 56, указали в МВД.

Сейчас освобожденный аэропорт Алма-Аты готов вновь обслуживать самолеты. «Деятельность аэропорта Алматы возобновится после стабилизации ситуации в городе. В целом воздушная гавань технически готова к открытию», — сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Кроме того, ведомство указало, что к 9 января в стране открыли все дороги республиканского значения. На фоне протестов в некоторых областях участки автодорог и железнодорожных путей были перекрыты.

Бунтовщики пытаются сбежать

За два дня, 6-7 января правоохранительные силы Казахстана задержали на границе страны около 300 человек, которые пытались сбежать из государства пешком или с помощью автотранспорта. «У них изъято огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег, как в отечественной, так и в иностранной валюте», — заявил Тургумбаев.

Чтобы предотвратить бегство участников беспорядков из Алма-Аты, на всех блокпостах города выставлены отряды силовиков. Они досматривают автомобили и проверяют документы.

Всего к утру 9 января по всему Казахстану, по данным МВД республики, задержаны 5 135 человек.

Начато 125 досудебных расследований по фактам убийств, насилия в отношении представителей власти, разбойных нападений, хулиганства и краж.

Действия российских миротворцев

Министерство обороны России 9 января сообщило, что российские миротворцы приступили к выполнению своих задач в стране. Они охраняют «жизненно важные объекты»: аэродромы, ключевые объекты социальной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124 круглосуточно доставляет российских миротворцев в Казахстан. Их перебрасывают с аэродромов в Московской и Ивановской областей на аэродромы «Жетыген» и «Алматы».

Совет ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, в нее входят в том числе Казахстан и Россия) решил отправить миротворцев стран-участников организации в Казахстан после того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил о помощи в подавлении волнений. Он заявлял, что в беспорядках участвуют террористы, подготовленные за рубежом.

Потери из-за беспорядков

МВД Казахстана уточнило данные о погибших во время волнений среди правоохранителей. Их число — 16 человек, а не 18, как сообщалось прежде. При этом тела двоих, как ранее передавала комендатура Алма-Аты, в этом городе нашли с отсеченными головами.

Всего за время беспорядков пострадали более 1,3 тысячи правоохранителей.

Минздрав страны 6 января сообщал о более тысячи пострадавших в результате массовых беспорядков в разных регионах Казахстана. Из них почти 400 были госпитализированы.

Что касается материального ущерба, его сумма выросла до $212 млн, подсчитала национальная палата предпринимателей страны «Атамекен». Большая его часть приходится на Алма-Ату. В десяти областях республики выявлены 1181 пострадавший субъект бизнеса и 1351 объект, из них в Алма-Ате — 935 субъектов и 1091 объект.

По словам Тургумбаева, мародеры разграбили более 100 крупных объектов торговли и банков. Повреждено и уничтожено более 400 единиц автотранспорта, из них 346 — полицейских.

Уход Назарбаева

Среди прочего протестующие требовали, чтобы из власти в Казахстане ушел бывший президент страны Нурсултан Назарбаев. На фоне беспорядков Назарбаев отказался от последней официальной должности, которую занимал — он больше не глава Совета безопасности Казахстана. Вместо него председателем Совета стал Токаев.

Пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай 9 января заявил, что Назарбаев добровольно решил уйти с поста председателя Совбеза, «так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны». «В СМИ и социальных сетях распространяется большое количество лживых слухов и провокационных записей относительно первого президента. В нынешних условиях подобного рода деятельность расценивается нами как попытка дестабилизации политической обстановки и подрыва конституционных устоев государства», — сообщил представитель Назарбаева.

По его словам, сейчас Назарбаев находится в Нур-Султане и оказывает поддержку Токаеву. Пресс-секретарь добавил, что Назарбаев и Токаев «всегда были «по одну сторону баррикад».

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