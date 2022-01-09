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Политика

Власти Киргизии заявили, что задержанный в Казахстане музыкант — не террорист

В Киргизии потребовали отпустить задержанного в Казахстане известного джазмена

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Викрам Рузахунов

Викрам Рузахунов

bbbreaking/Telegram/YouTube
Власти Киргизии заявили, что в Казахстане ошибочно задержали как террориста известного киргизского музыканта Викрама Рузахунова. Ранее казахстанские госканалы опубликовали видео допроса избитого мужчины, который рассказал, что якобы является безработным, которого наняли для участия в беспорядках. Близкие и коллеги Рузахунова узнали его на видео — джазовый музыкант поехал в Казахстан на гастроли и пропал.

Рузахунов не может быть террористом, заявил глава комитета безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев.

«Информация от гостелеканалов Казахстана неправильная. Соседям нужно менять риторику расследования. Обвинять наших граждан в терроризме — неправильно», — возмутился он, выступая на митинге в поддержку музыканта в Бишкеке.

Ташиев отметил, что необоснованные обвинения казахстанских правоохранителей в адрес «добропорядочного гражданина, музыканта и общественника» Киргизии задевают киргизскую сторону.

Как предположил Ташиев, казахстанские силовики ошиблись или «хотели выслужиться». Рузахунов же, по его мнению, просто «мог оказаться не в том месте не в то время».

Глава комитета безопасности потребовал отпустить музыканта. Он пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть Рузахунова на родину. «Мы не можем сидеть молча, когда наших граждан обвиняют в терроризме», — уверил Ташиев.

Власти Киргизии направили Казахстану соответствующую ноту и всю необходимую информацию по делу. В пресс-службе МИД Казахстана корреспонденту Sputnik сообщили, что информация о получении ноты проверяется.

Более того, Ташиев заявил, что в Киргизии вообще нет террористов, и они не могли проникнуть из этой страны в Казахстан.

«Ни один террорист не перешел в Казахстан через территорию Киргизии. В Киргизии нет террористов, если они окажутся, будут приняты меры в соответствии с нашим законодательством», — сказал Ташиев.

По его словам, при этом в Казахстане среди задержанных во время беспорядков есть граждане Киргизии. Официальной информации о них от властей соседнего государства в Киргизию пока не поступало.

Задержание Рузахунова прокомментировала пресс-служба президента Киргизии. «Вызывает озабоченность публикации в ряде зарубежных СМИ, в которых джазового музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова пытаются выставить деструктивным элементом, приехавшим в Казахстан якобы для участия в митингах», — сообщил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.

Он призвал компетентные органы Казахстана тщательно расследовать этот случай. По словам Султанбаева, сейчас по линии МИД и МВД обеих стран идет работа по выяснению всех обстоятельств.

Кто такой Рузахунов, и как он попал в Казахстан

Викрам Рузахунов руководит в Бишкеке джазовым оркестром и является исполнительным директором фестиваля ежегодного международного музыкального фестиваля «Бишкек-джаз-весна». Он — лауреат международных фестивалей и часто ездил в соседний Казахстан на гастроли. Как указало МВД Киргизии, Рузахунов приезжал в эту страну только по работе, родственников у него здесь нет. В частности, исполнитель выступал в Алма-Ате. Накануне прошедшего Нового года его вновь пригласили в Алма-Ату для проведения концертов. Билет в Алма-Ату был приобретен 16 декабря 2021 года, 2 января музыкант улетел в этот город.

Родственники Рузахунова рассказали, передает информагентство K-News, что после прилета в Казахстан музыкант пропал. Сейчас они не могут до него дозвониться.

Ранее государственный телеканал Казахстана Qazaqstan опубликовал видео допроса мужчины, которого задержали в Алма-Ате во время беспорядков. Он сказал на русском языке, что является безработным киргизом. По словам человека на видео, 1 января с ним якобы созвонились незнакомые люди, которые предложили за 90 тысяч тенге (около 15 тысяч рублей) поучаствовать в митингах в Казахстане.
«Они купили мне билет, 2 числа я прилетел в Алма-Ату, и меня отвезли на квартиру, где были также граждане Таджикистана, Узбекистана <…> Когда митинг начался, я испугался, вернулся в квартиру, переночевал. На следующий день решил поехать домой и меня задержали в селе Самсы военные», — уточнил задержанный. При этом на его лице были видны явные следы побоев.

Некоторые Telegram-каналы, например, «НЕХабар» сообщили со ссылкой на силовые структуры Казахстана, что задержанный на видео не Рузахунов, а некто Закир Убуро 1990 года рождения. Однако, сестра и мать музыканта подтвердили, что на видео именно он.

Заслуженная артистка Киргизии Юлия Руцкая, которая пришла на митинг в защиту музыканта в Бишкеке, также подтвердила, что на видео с допросом показан Рузахунов. По ее мнению, музыканта заставили оговорить себя. «Человек, у которого расписан график, и который только отработал все новогодние корпоративы, поехал заработать 200 долларов в Казахстан. Это абсурд», — считает певица.

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