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Политика

«Россия хочет восстановить Советский Союз — для США это неприемлемо»

Блинкен заявил, что Москва держит Киев «под дулом пистолета»

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»
Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия хочет восстановить СССР. В Вашингтоне, по его словам, не ожидают скорых прорывов от предстоящих переговоров по безопасности, однако полагают, что стороны могут найти общий язык по вопросам, которые волнуют оба государства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Россия хочет в геополитическом плане добиться восстановления порядка вещей, который существовал при Советском Союзе, утверждает госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Я думаю, что это так, это одна из целей президента Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза», — пояснил он в интервью телеканалу CNN, добавив, что «это неприемлемо».

Переговоры по безопасности

США считают, что прогресс на переговорах с Россией возможен с обеих сторон, отметил Блинкен.

В Вашингтоне, по его словам, не ожидают скорых прорывов от предстоящих консультаций по безопасности, однако полагают, что стороны могут найти общий язык по вопросам, которые волнуют как Россию, так и США.

«Мы считаем, что можем достичь прогресса в разрешении предметов озабоченности с обеих сторон, что снизит напряженность и будет способствовать улучшению безопасности. Любой прогресс, которого мы собираемся достичь, возможен на обоюдной основе. Если США и Европа сделают шаги навстречу некоторым озабоченностям России, то РФ придется сделать то же самое», — заявил Блинкен.

Он заявил, что администрация США не намерена делать уступок на переговорах — Вашингтон рассчитывает оценить, возможно ли снизить напряженность. «Здесь речь идет не об уступках. А о том, чтобы понять, могут ли в контексте диалога и дипломатии обе стороны предпринять меры, которые снизят напряженность. Мы делали это в прошлом. Мы сделали это с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Мы делали это в контексте соглашений об обычных вооруженных силах в Европе, включая меры по укреплению доверия и прозрачности, а также иные меры при проведении учений. Об этих вещах, конечно, можно вспомнить, если Россия настроена серьезно», — напомнил Блинкен.

Кризис на Украине

«Что касается реального прогресса, очень трудно представить, что он будет, пока имеет место текущая эскалация, когда Россия держит Украину под дулом пистолета, 100 тыс. военных у границы, есть возможность очень быстро увеличить их численность вдвое», — утверждает госсекретарь.

Сложно добиться прогресса в условиях эскалации вокруг Украины, констатировал он.

«Если мы действительно собираемся достичь прогресса, то нам нужно будет увидеть деэскалацию», — указал Блинкен, подчеркнув, что «ничего не будет без Европы». Он отметил, что предстоящие переговоры будут вестись «в тесной координации с европейскими союзниками и партнерами».

«Мы сможем представить свои предложения. То же самое вместе с нами сделают россияне в НАТО и в ОБСЕ. И мы посмотрим, есть ли возможность для продвижения вперед», — добавил госсекретарь.

В то же время США продолжат предоставлять Украине оборонительные военные средства. «Мы ясно заявили, что продолжим поддержку Украины путем предоставления ей оборонительного военного оборудования, чтобы она могла защитить себя», — сообщил он.

По словам Блинкена, «также ясно, что в случае дальнейшей российской агрессии НАТО будет еще более усиливаться».

Россия — НАТО

Переговоры между США и Россией 10 января станут продолжением диалога по стратегической стабильности, проблематика НАТО и более широкие проблемы европейской безопасности будут подняты позднее в соответствующих форматах, рассказал Блинкен телеканалу ABC.

«Переговоры на этой неделе сфокусированы на трех направлениях. Во-первых, это прямые двусторонние переговоры между Россией и Соединенными Штатами, которые являются частью того, что мы называем диалогом по стратегической стабильности. Эта работа была запущена после того, как мы продлили Договор о стратегических наступательных вооружениях в начале прошлого года. Запущена с тем, чтобы посмотреть, есть ли еще шаги, которые наши страны могут предпринять в сфере контроля над вооружениями», — пояснил он.

Госсекретарь отметил, что вопросы интересов НАТО и России будут обсуждаться на встрече Совета Россия - НАТО. «Есть еще ОБСЕ, которая объединяет 57 стран, в том числе Россию, Украину, США, европейских союзников и партнеров. Там мы можем говорить о более широких темах европейской безопасности», — сказал Блинкен.

Договоренности о ракетах

По его оценкам, США и Россия могли бы восстановить договоренности относительно размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности.

«В прошлом у нас были договоренности, которые разрешали озабоченность с обеих сторон, например размещение ядерных ракет средней и меньшей дальности в Европе. У нас было соглашение. Предыдущая администрация США из него вышла. Есть основания это возобновить», — заявил дипломат.

Он также считает возможным договориться о сокращении масштаба и области проведения общевойсковых учений в Европе.

«Все это разрешит озабоченность по вопросам, о которых говорит Россия», — заключил он.

Начало первого раунда российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве ожидается вечером в воскресенье, 9 января — оно пройдет в узком составе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 10 января работа будет продолжена в широком формате. 12 января соберется Совет Россия - НАТО в Брюсселе, а 13 января состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Планируется, что на этих переговорах будут рассматриваться прежде всего инициативы России по безопасности в Евроатлантике. Одним из российских предложений является восстановление встречных мораториев на размещение ракет средней и меньшей дальности на территории Европы.

МИД России в декабре опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора — с США и членами альянса — предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

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