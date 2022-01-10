Иноагенты, автохамы и пытки. На чем сосредоточится Дума в новом году

2022 год в России начался с дискуссии о разумности 11-дневных новогодних выходных, которую развернул в Telegram Вячеслав Володин. Несмотря на опасения экспертов, большинство подписчиков спикера Госдумы высказались за сохранение выходных. «Газета.Ru» узнала, какие законопроекты депутаты планируют разрабатывать сразу после праздников.

Налоги и труд

ЛДПР работает над проектом закона о прогрессивной шкале налогообложения, рассказал «Газете.Ru» замруководителя фракции, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Те, кто получает много, должны платить налог больше. И наоборот, нужно освобождать от налога тех, кто получает мало — на уровне 20 тыс. руб.», — пояснил Нилов.

Также либерал-демократы готовят поправки в Налоговый кодекс — для стимулирования организаций, в которых работают инвалиды и для поддержки начинающих специалистов, которые только окончили учебные заведения и ищут первое место работы.

Похожий законопроект разрабатывают во фракции «Новые люди». Ее глава Алексей Нечаев рассказал «Газете.Ru», что депутаты предлагают ввести налоговые льготы для предпринимателей за трудоустройство молодых специалистов без опыта работы.

ЛДПР также планирует заняться проектом закона о введении пониженных взносов в Пенсионный фонд для работодателей, которые трудоустраивают пенсионеров, рассказал Нилов.

«Пенсию работающим пенсионерам пересчитывают максимум на три балла (+200 руб. в год к сумме пенсий), а взносы (за них) работодатель платит за них как за всех остальных. Поэтому, раз уже происходит не полноценный перерасчет, значит, должны быть соответствующие льготы для работодателей», — сказал Нилов. Справка Перерасчет пенсий работающим пенсионерам происходит каждый год в августе. Взносы, которые работодатель перечисляет за них в ПФР в течение года (это 22% от суммы зарплаты), пересчитывают в баллы, а потом эти баллы переводят в деньги. Однако по действующим правилам максимальный перерасчет ограничен тремя баллами, что составляет около 200 руб., тогда как работодатель платит за такого сотрудника в виде взносов гораздо большую сумму.

Еще одна инициатива фракции — добиться возврата индексации пенсий для работающих пенсионеров и расширить понятие «ненормированный рабочий день» в Трудовом кодексе — в частности, уточнить его продолжительность и связь с оплачиваемым отпуском.

Внутренняя политика

КПРФ будет добиваться отмены дистанционного электронного голосования, рассказал первый зампред Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков. По его словам, сегодня «не определен правовой статус лиц, осуществляющих разработку и обслуживание программ дистанционного голосования, в существующих нормах УК РФ и КоАП РФ отсутствует какая-либо ответственность».

«Новые люди» готовятся повысить роль местного самоуправления в стране, в частности ввести прямые выборы мэров и глав администраций (сейчас их назначают муниципальные депутаты и руководители регионов).

«Обязательно внесем поправки в закон о местном самоуправлении. Мы считаем неправильным тренд на дальнейшую централизацию власти и уменьшение независимости муниципалитетов. Последовательно выступаем за передачу ресурсов и полномочий на места. Главы местного самоуправления должны выбираться прямым народным голосованием», — пояснил Нечаев.

Также в работе законопроект об избираемости судей, который «призван сделать судебную систему более независимой и, как следствие, справедливой».

Еще один законопроект «Новых людей» касается одной из самых острых проблем, ставшей известной в 2021 году, — пыток в тюрьмах.

«Готовим поправки в законопроект об усилении ответственности за пытки и контроля за деятельностью ФСИН», — добавил Нечаев.

А вот в планах ЛДПР более «приземленная», но не менее острая задача — «решить вопрос введения ответственности за нарушение закона о тишине». «Повсеместно нарушаются эти нормы, потому что отдали полномочия в регионы, нормально это все не работает», — пояснил Нилов.

Цены и потребительская корзина

»Справедливая Россия — За правду» сосредоточится на борьбе с инфляцией, рассказал Сергей Миронов. Этой проблеме посвящены два законопроекта, разработанных во фракции.

«Мы предлагаем, во-первых, снизить НДС на основные продукты питания до 5%, во-вторых, ограничить на них торговую наценку. Розничная цена не должна превышать фактическую отпускную цену производителя более, чем на 50%»,

— рассказал Миноров «Газете.Ru».

Вторая инициатива — об установлении «справедливой, приближенной к реалиям» потребительской корзине. Встреча Путина с Байденом и гонка сына Каддафи: интриги нового года Президентские выборы во Франции, встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, референдум... 01 января 13:03

«По нашим подсчетам она должна составлять более 31 тыс. руб. И на этой же отметке должен быть прожиточный минимум. Очевидно, что на 13-14 тыс. руб. прожить невозможно, в итоге уровень бедности и все социальные стандарты рассчитываются на сегодня по заниженным отметкам», — пояснил Миронов.

А вот ЛДПР готовит законопроекты, регулирующие работу электронной торговли и электронных сервисов. По словам Ярослава Нилова, главная их задача — обезопасить покупателей и защитить граждан от мошенничеств с использованием банковских карт и электронных платежных средств.

«Мы сегодня видим, сколько у нас некачественных товаров продается в интернете на различных площадках, граждан обманывают, процветает так называемое социальное мошенничество — «службы безопасности банков» и т.д.» — пояснил Нилов суть проблемы, с которой будут бороться законодатели.

Иноагенты

Член комитета по международным делам, единоросс Мария Бутина рассказала, что в 2022 году сосредоточится на разработке закона об иноагентах, который должен конкретизировать это понятие и упорядочить меры, прописанные сейчас в нескольких законах.

«Я, как вы знаете, являюсь сторонником разработки отдельного закона по иноагентам. Надеюсь, что в Новом году удастся поработать по противодействию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ», — рассказала Бутина.

А вот КПРФ намерена облегчить участь тех, кто попал в реестр организаций, осуществляющих функции иностранного агента. Юрий Синельщиков рассказал «Газете.Ru», что в Кодекс об административных правонарушениях готовится ряд поправок в части «снижении установленной ответственности за нарушение порядка деятельности лиц, выполняющих функции иностранного агента», «распространение материалов без указания на то, что публикации созданы субъектами, включенными в реестр иноагентов», «о смягчении ответственности за нарушения при подготовке и проведении публичных мероприятий».

Кроме того, КПРФ разрабатывает поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный Кодексы РФ «о смягчении ответственности за участие в деятельности нежелательной организации, а также в статью 267 УК РФ, которой установлена уголовная ответственность за умышленную блокировку дорог, и направленной против участников демонстраций и митингов». Ряд поправок, которые готовит КПРФ, касаются работы СМИ на публичных мероприятиях и освещения в СМИ митингов и акций протеста.

Предпринимательство

Фракция «Новые люди» будет бороться за развитие предпринимательства в стране, рассказал ее лидер Алексей Нечаев.

«Нужно создать в стране благоприятные условия для развития предпринимательства. Это ключевое условие для борьбы с бедностью, для повышения доходов людей», — считает лидер «Новых людей».

По его словам, навыки предпринимательства в современном мире — это «одна из базовых компетенций, таких же, как читать и писать», поэтому новая думская фракция будет работать над развитием предпринимательского образования.

Над похожей инициативой работает и Мария Бутина. Она рассказала «Газете.Ru», что планирует внести в Думу проекты законов, регулирующих организацию в России народных промыслов.

Арктика

Депутат и полярник Артур Чилингаров собирается сосредоточиться на пакете законопроектов об экологической защите Арктики. По его словам, в законе будут учтены не только вопросы экологии в северных регионах страны, но и проблемы коренных народов Севера и территориального разграничения арктических земель. «И про мусор там будет, конечно — «Чистая Арктика», — добавил депутат.

ЛДПР работает над распространением программы «дальневосточного гектара» и «арктического гектара» на всю страну. «Новички не понимают, что их теперь ждет» Первое заседание Думы VIII созыва состоялось 12 октября, после чего с депутатами встретился... 13 октября 09:26

По этим программам любой россиянин может бесплатно получить земельный участок в отдаленных регионах страны и через пять лет оформить его в собственность.

«Мы будем добиваться, чтобы гражданам предоставлялись земельные участки (во всех регионах) с обязательным условием использования и развития домостроения, сельского хозяйства, садоводческого хозяйства и так далее», — пояснил Нилов.

«Письма счастья» и игры на дорогах

ЛДПР также разрабатывает поправки в Административный кодекс, предусматривающие ответственность за агрессивное и опасное вождение. «Для наступления ответственности за опасное вождение должно быть наличие умысла, — провоцирование, игра в «шашечки», — а также доказывающие видеоматериалы и решение суда», — пояснил замруководителя фракции Ярослав Нилов.

Сейчас привлечь «автохамов» можно лишь в тех случаях, когда их действия создали угрозу гибели или ранения людей, повреждение транспортных средств и сооружений или другой материальный ущерб.

По его словам, работа над тем, чтобы законодательно закрепить понятие «опасное вождение», идет уже несколько лет. Сейчас проект соответствующих поправок находится на согласовании в правительстве РФ.

Кроме того, ЛДПР готовит законопроект, устанавливающий наказание для должностных лиц, которые не глядя подписывают абсурдные штрафы, прозванные в народе «письмами счастья».

«Например, штрафуют владельца транспортного средства за нарушение ПДД, хотя это транспортное средство находится на эвакуаторе. Надо привлекать владельца эвакуатора, а привлекают владельца эвакуируемого автомобиля», — привел пример Нилов.

Он уверен, что появление такого закона сделает чиновников более внимательными. «Да, само нарушение ПДД фиксирует система видеонаблюдения, но бланк со штрафом подписывает в любом случае должностное лицо. Когда будет ответственность, будут меньше ошибаться», — отметил Нилов.

«Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) планирует еще раз внести законопроект об отмене транспортного налога, рассказал «Газете.Ru» ее лидер Сергей Миронов.

«На сегодня автовладельцы находятся в ситуации двойного налогообложения, они расплачиваются и за растущие акцизы на топливо, и уплачивают транспортный налог. Это несправедливо, побор давно нужно упразднить», — сказал Миронов.

Участники боевых действий

ЛДПР планирует добиться освобождения ветеранов Великой Отечественной войны от оплаты услуг ЖКХ, рассказал Ярослав Нилов.

«Мы обязательно внесем такой законопроект. Ветеранов, к сожалению, с каждым годом все меньше и меньше, это очень маленькая категория, которую нужно освобождать от платы за услуги ЖКХ. Кроме того, мы предлагаем установить дополнительные льготы для узников фашистских концлагерей», — рассказал депутат.

Кроме того, ЛДПР планирует уточнить статус ветеранов боевых действий, добавив в эту категорию участников целого ряда локальных конфликтов.

«Советская власть регулярно отправляла солдат и офицеров воевать, отстаивать интересы, в том числе, и третьих стран. А документально все это оформлялось по-другому. И сегодня статус эти граждане получить не могут», — отметил Нилов.