Беспорядки в Казахстане и другие события недели: что пишут телеграм-каналы

Беспорядки в Казахстане, роль ОДКБ в нормализации ситуации и оценка Западом последних событий в этой среднеазитской республике — что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе.

Конечно, главной темой прошлой недели стали события в Казахстане, где неожиданно сразу после наступления Нового года, по сути, вспыхнул бунт.

Никита Кричевский поразмышлял о том, почему беспорядки начались так быстро и сразу по всей стране.

«В Казахстане, в силу высокой рождаемости среди казахов, особенно сельских - в городах относительно много молодых мужчин с низким уровнем образования, — пишет профессор в своей «Антискрепе». — Это вам не фейсбучные хомячки... Уровень насилия уже очень высок.

Да и (де-факто) возродившаяся система жузов (родовых кланов) делает армию и полицию ненадежной опорой властей: служат-то солдатики из младшего и среднего жузов, а все плюшки достаются старшему жузу... Потому и браталась полиция с бунтовщиками…».

«Мейстер» пишет о реакции на ситуацию в Казахстане со стороны стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности.

«Ввод миротворцев ОДКБ вполне может сыграть позитивную роль в решении казахстанского кейса: корректно помочь стабилизировать ситуацию в дружественном государстве и продемонстрировать вовне мысль о том, что ОДКБ это не «бумажный тигр», а вполне жизнеспособная организация, которая контролирует ситуацию на значительной части постсоветского пространства.

Неплохой месседж для Запада накануне переговоров о гарантиях безопасности для России и нерасширении НАТО на восток», — полагает канал.

А вот ИА «Стекломой» ознакомился с заголовками западных СМИ по поводу беспорядков в Казахстане и констатировал, что, судя по всему, большинство заграничных читателей даже не знают, где этот самый эта страна находится (где-то в Сибири? на Ближнем Востоке? в Африке?).

«Кто там живёт (казаки? казахи? арабы?). Для многих стало открытием, что на политической карте мира в принципе существует такое государство. О какой помощи или хотя бы элементарном сочувствии Запада жителям Казахстана вообще можно говорить в такой ситуации?... <...>

Помилуйте, ну какой Казахстан, когда 40-летняя Бритни Спирс опубликовала пикантные фотографии?! Так и живём», — подытожил канал.

«Адекват» вспомнил, что первым городом, подавшим официальную заявку в МОК (середина августа 2013 года), стала как раз «южная столица» Казахстана, Алма-Ата. Также поступила заявка от столицы Китая, Пекина.

«Эти два города вели напряженную борьбу за право проведения Игр, и до последнего момента оставалось неясным, кому МОК отдаст предпочтение — экономическому гиганту Китаю или развивающейся центральноазиатской державе, где никогда ранее не проходили Олимпийские игры.

Перед голосованием заявку Алма-Аты презентовал премьер-министр Казахстана Карим Масимов. Он сделал акцент на том, что «выбор Алма-Аты — это не риск, а возможность доказать, что развивающиеся страны меньшего размера могут успешно проводить Олимпийские игры».

Из-за технической ошибки МОК голосовал дважды. В конечном итоге Пекин победил Алма-Ату с перевесом всего в 4 голоса. Четыре недели до старта мероприятия», — подчеркивает канал.

Отвлечемся от событий в Казахстане.

«Доктор прописал» заметил, что американских чиновников в последнее терзают сомнения: жесткие санкции в отношении России могут грозить тяжелыми последствиями для экономики самих США и их союзников.

По данным собеседников CNN, «в последние недели в госдепартаменте и Минфине США были проведены по меньшей мере два анализа».

Их результаты «свидетельствуют о том, что наиболее жесткие по отношению к России санкции» могут также «нанести ущерб экономикам по всему миру, вызвав скачок цен на газ и нарушив торговые и инвестиционные (связи) Европы с Россией». Кроме того, в администрации опасаются того, что «негативные последствия» антироссийских мер могут «бумерангом ударить по США»

«Разумеется, при этом оговаривается, что настрой все равно решительный и санкции в случае «вторжения на Украину» все равно введут. Тем более, в первую очередь санкции бумерангом вернутся к Европе, а не к США», — комментирует канал сообщение американской телекомпании.

И напоследок о вечном. О космосе.

РИАN пишет, что китайские власти пожаловались в ООН на проект космического интернета Илона Маска Starlink. По словам представителей Пекина, спутники компании дважды за год могли столкнуться с китайской космической станцией. Пока жалоба находится на проверке.

«Интересная история, — считает канал. — Деталей нет, поэтому сложно принять чью-то сторону. Но стоит отметить, что Starlink получила одобрение на запуск в космос двенадцати тысяч своих спутников. Часть из них уже находится в космосе и, возможно, действительно создает рисковые ситуации».

Ну и добавим уже от себя: Пекин, конечно, не хочет утратить контроль за интернетом и распространением информации собственно у себя дома — в самом Китае.

На этом все.

До следующей недели.