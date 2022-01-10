Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Экс-сотрудница ПФР заявила, что высокие проценты по вкладам могут... 14:29
Янковский назвал стрессом съемку постельной сцены с Асмус 14:27
Во ФСИН объяснили причину пропажи с сайта новости... 14:25
Алексей Березуцкий высказался о скандальном интервью Олича после... 14:23
«Пели песни, играли в карты»: россиянин рассказал об эвакуации... 14:21
В Роспотребнадзоре подвергли сомнению «новизну»... 14:21
Захарова назвала странной реакцию США на события... 14:18
В Кузбассе арестовали владельца пансионата после пожара... 14:16
«Мотыляло в разные стороны»: пассажирка рассказала... 14:15
Главы делегаций России и США отказались от рукопожатий... 14:14
Политика

Беспорядки в Казахстане и другие события недели: что пишут телеграм-каналы

Что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе

Слушать
Остановить
close
100%
Brendan Smialowski/Pool/AP
Беспорядки в Казахстане, роль ОДКБ в нормализации ситуации и оценка Западом последних событий в этой среднеазитской республике — что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе.

Конечно, главной темой прошлой недели стали события в Казахстане, где неожиданно сразу после наступления Нового года, по сути, вспыхнул бунт.

Никита Кричевский поразмышлял о том, почему беспорядки начались так быстро и сразу по всей стране.

«В Казахстане, в силу высокой рождаемости среди казахов, особенно сельских - в городах относительно много молодых мужчин с низким уровнем образования, — пишет профессор в своей «Антискрепе». — Это вам не фейсбучные хомячки... Уровень насилия уже очень высок.

Да и (де-факто) возродившаяся система жузов (родовых кланов) делает армию и полицию ненадежной опорой властей: служат-то солдатики из младшего и среднего жузов, а все плюшки достаются старшему жузу... Потому и браталась полиция с бунтовщиками…».

«Мейстер» пишет о реакции на ситуацию в Казахстане со стороны стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности.

«Ввод миротворцев ОДКБ вполне может сыграть позитивную роль в решении казахстанского кейса: корректно помочь стабилизировать ситуацию в дружественном государстве и продемонстрировать вовне мысль о том, что ОДКБ это не «бумажный тигр», а вполне жизнеспособная организация, которая контролирует ситуацию на значительной части постсоветского пространства.

Неплохой месседж для Запада накануне переговоров о гарантиях безопасности для России и нерасширении НАТО на восток», — полагает канал.

А вот ИА «Стекломой» ознакомился с заголовками западных СМИ по поводу беспорядков в Казахстане и констатировал, что, судя по всему, большинство заграничных читателей даже не знают, где этот самый эта страна находится (где-то в Сибири? на Ближнем Востоке? в Африке?).

«Кто там живёт (казаки? казахи? арабы?). Для многих стало открытием, что на политической карте мира в принципе существует такое государство. О какой помощи или хотя бы элементарном сочувствии Запада жителям Казахстана вообще можно говорить в такой ситуации?... <...>

Помилуйте, ну какой Казахстан, когда 40-летняя Бритни Спирс опубликовала пикантные фотографии?! Так и живём», — подытожил канал.

«Адекват» вспомнил, что первым городом, подавшим официальную заявку в МОК (середина августа 2013 года), стала как раз «южная столица» Казахстана, Алма-Ата. Также поступила заявка от столицы Китая, Пекина.

«Эти два города вели напряженную борьбу за право проведения Игр, и до последнего момента оставалось неясным, кому МОК отдаст предпочтение — экономическому гиганту Китаю или развивающейся центральноазиатской державе, где никогда ранее не проходили Олимпийские игры.

Перед голосованием заявку Алма-Аты презентовал премьер-министр Казахстана Карим Масимов. Он сделал акцент на том, что «выбор Алма-Аты — это не риск, а возможность доказать, что развивающиеся страны меньшего размера могут успешно проводить Олимпийские игры».

Из-за технической ошибки МОК голосовал дважды. В конечном итоге Пекин победил Алма-Ату с перевесом всего в 4 голоса. Четыре недели до старта мероприятия», — подчеркивает канал.

Отвлечемся от событий в Казахстане.

«Доктор прописал» заметил, что американских чиновников в последнее терзают сомнения: жесткие санкции в отношении России могут грозить тяжелыми последствиями для экономики самих США и их союзников.

По данным собеседников CNN, «в последние недели в госдепартаменте и Минфине США были проведены по меньшей мере два анализа».

Их результаты «свидетельствуют о том, что наиболее жесткие по отношению к России санкции» могут также «нанести ущерб экономикам по всему миру, вызвав скачок цен на газ и нарушив торговые и инвестиционные (связи) Европы с Россией». Кроме того, в администрации опасаются того, что «негативные последствия» антироссийских мер могут «бумерангом ударить по США»

«Разумеется, при этом оговаривается, что настрой все равно решительный и санкции в случае «вторжения на Украину» все равно введут. Тем более, в первую очередь санкции бумерангом вернутся к Европе, а не к США», — комментирует канал сообщение американской телекомпании.

И напоследок о вечном. О космосе.

РИАN пишет, что китайские власти пожаловались в ООН на проект космического интернета Илона Маска Starlink. По словам представителей Пекина, спутники компании дважды за год могли столкнуться с китайской космической станцией. Пока жалоба находится на проверке.

«Интересная история, — считает канал. — Деталей нет, поэтому сложно принять чью-то сторону. Но стоит отметить, что Starlink получила одобрение на запуск в космос двенадцати тысяч своих спутников. Часть из них уже находится в космосе и, возможно, действительно создает рисковые ситуации».

Ну и добавим уже от себя: Пекин, конечно, не хочет утратить контроль за интернетом и распространением информации собственно у себя дома — в самом Китае.

На этом все.
До следующей недели.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+