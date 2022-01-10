Газ под политическим давлением. Что ждет «Северный поток – 2» в 2022 году

Берлин снова указал «Северному потоку — 2» на несоответствие требованиям Евросоюза — в результате процесс сертификации был приостановлен. На этот раз претензии к проекту предъявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, которая известна своим скептическим отношением к СП-2. Есть ли шанс запустить газопровод в 2022 году, и как долго европейские политики будут разыгрывать карту «требований», разбиралась «Газета.Ru».

Примечательно, что высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по вопросу «Северного потока — 2» не обходятся без упоминания потенциального вооруженного столкновения между Россией и Украиной.

Для самой Бербок российский газопровод — это не только экономический проект, но и элемент геостратегической политики Москвы.

В то же время Госдепартамент США критически оценил проект новых санкций по «Северному потоку — 2» от Республиканской партии. По словам официального представителя ведомства Неда Прайса, инициатива способна ослабить взаимоотношения Вашингтона и европейских союзников, и вряд ли позволит «достичь прогресса» в конфронтации с Москвой по украинскому вопросу.

Так что перед европейскими политиками встают сразу два вопроса — соответствие российского газопровода юридическим требованиям и «геостратегический» характер проекта. Иными словами, даже если оператору Nord Stream 2 AG удастся успешно пройти сертификацию, запуск все еще могут отложить.

Требования удовлетворенные

Камнем преткновения для газопровода остается несоответствие нормам Третьего энергетического пакета Евросоюза — части принятого в 2009 году европейского антимонопольного законодательства. Директива признает «Газпром» монополистом и в связи с этим не дает компании использовать свою газотранспортную систему больше чем на 50% мощности. «Хуже, чем новая война на Украине». В США снова обсуждают пути «сдерживания» России США готовы пожертвовать Украиной ради имиджа сверхдержавы, утверждает The Wall Street Journal. Для Белого... 09 января 18:35

Фактически «Газпром» может наполнить трубопровод только наполовину. Оставшиеся 50% должны быть зарезервированы для альтернативных поставщиков газа. Российская компания неоднократно обращалась в европейские суды, чтобы выйти из-под требований этой директивы, однако безрезультатно.

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что

техническая сторона сертификации газопровода отчасти находится под политическим давлением. В то же время управляющие проектом согласны идти на требования, выдвигаемые немецкой стороной.

Так, в ноябре стало известно, что оператор Nord Stream 2 AG создаст отдельную дочернюю компанию, которая станет владельцем и оператором немецкого участка газопровода для управления германской частью. Таким образом, проект будет приведен в соответствие с германским законодательством.

«Чисто технически, после того, как это требование будет выполнено, сертификация должна продолжиться, — отметил Кулагин. — Однако, учитывая роль политического фактора, нельзя исключать возникновение новых препятствий. Даже если вспомнить сертификацию на стадии принятия заявки, ситуация выглядела странно. Если было несоответствие законодательству, немецкая сторона должна была сразу отказать. А когда заявка долго рассматривается, а потом находятся новые несостыковки, создается впечатление, что на процесс влияют не только юридические, но и политические силы».

По словам Кулагина, сама германская сторона может быть заинтересована в том, чтобы сертификация не затягивалась, поскольку с политической точки зрения этот вопрос продолжает оказывать давление на политический истеблишмент страны.

Руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов считает, что глава германского МИД Бербок не намерена в открытую выступать против сертификации газопровода Федеральным Сетевым Агентством. По словам эксперта,

лидер «Зеленых» надеется, что проект не будет одобрен в Брюсселе.

«Ни министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек, ни Бербок не будут ставить палки в колеса. Но они надеются, что все утонет в Брюсселе — в этом суть позиции зеленых. Таким образом они пытаются сохранить лицо», — объяснил Белов.

Поскольку «Зеленые» считают, что СП-2 носит геополитический характер, они рассчитывают, что проект не будет реализован, считает эксперт. В то же время, «Зеленые» рассчитывают на 59-ю страницу коалиционного договора, который предполагает, что энергетические политики Германии и ЕС должны быть согласованы.

Судьба проекта

Ввод газопровода в эксплуатацию на максимальных мощностях неоднократно переносился. Согласно самым оптимистическим прогнозам, поставка газа по «Северному потоку — 2» начнется не раньше второго квартала 2022 года. Однако история с реализацией проекта и последующей политизацией явно показывает — сроки предугадать невозможно.

Федеральное сетевое агентство может рассматривать документы и обдумывать решение до четырех месяцев. После того как агентство опубликует свой проект решения, документ будет передан на рассмотрение Европейской комиссии. Затем высший орган исполнительной власти ЕС вынесет свое заключение на проект и вернет документы немецкому регулирующему органу для принятия окончательного решения. Еврокомиссия может потратить на рассмотрение документа не более четырех месяцев.

Таким образом, проект сертифицируют не раньше лета. «Не совсем понятно, как Европа собирается обойтись без «Северного потока — 2» Морозы и истощенные газохранилища могут привести к тому, что до конца зимы Европа может остаться... 05 января 16:44

Вячеслав Кулагин выразил мнение, что германская сторона в принципе не заинтересована в затягивании сертификации.

«Второй момент — кому хорошо, а кому плохо от задержки. Пока очевидно, что плохо потребителям газа в Германии, которые получают энергию по значительно более высоким ценам. Поэтому любое разумное правительство должно учитывать интересы граждан и промышленности. Чем раньше газопровод будет введен, тем лучше будет ситуация для потребителей», — отметил Кулагин.

Эксперт спрогнозировал завершение сертификации во втором или третьем квартале 2022 года, «если не будет дополнительных усложняющих факторов». Владислав Белов согласился с этим прогнозом и отметил, что

главным риском на данный момент является обострение отношений между Россией и Украиной — в случае начала боевых действий на СП-2 можно будет поставить крест.