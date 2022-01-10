В Женеве прошли переговоры России и США на уровне замов внешнеполитических ведомств. Представитель Москвы Сергей Рябков по их итогам снова заявил о необходимости юридических гарантий, что Украина и Грузия никогда не войдут в НАТО. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты разошлись во мнениях, способны ли США в принципе пойти на уступки по крайне болезненному для России вопросу.

Российско-американские переговоры проходили на территории американского постоянного представительства в Женеве и длились почти 8 часов.

Делегацию РФ возглавлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Интересно, что перед началом тяжелого диалога стороны не стали обмениваться традиционным рукопожатием — Рябков и Шерман простояли некоторое время около флагов своих стран и после сразу заняли свои места.

По итогам переговоров Рябков и Шерман провели отдельные пресс-конференции.

Представитель МИД России сказал, что разговор получился «сложным, конкретным, профессиональным без попыток приукрасить острые углы». Рябков отметил, что американцы досконально и тщательно изучили декабрьские предложения Москвы (в том числе о гарантиях по отказу расширения НАТО на восток), но выдвинули свои претензии и даже угрозы из-за сосредоточения российских войск на границе с Украиной.

«Никаких намерений у России напасть на Украину нет и быть не может», — подчеркнул Рябков. При этом он снова несколько раз подчеркнул, что Москве «нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО». Впрочем, прогресса по этому вопросу достигнуто не было, констатировал дипломат.

Шерман же со своей стороны заверила, что Вашингтон «не будет принимать решения по Украине без Украины» и не позволит закрывать дверь в НАТО для других государств.

Американский дипломат добавила, что последствия от возможного вторжения России на Украину будут гораздо жестче — по сравнению с 2014 годом. В частности, речь идет о финансовых санкциях в отношении ключевых российских институтов и возможности введения ограничений на экспорт в Россию.

Рябков на этот счет отметил, что «кроме санкций и шантажа в арсенале современной внешней политики Запада мало что осталось», и пообещал прививать «навык договариваться».

Однако США открыты к взаимным лимитам по военным учениям и мерам транспарентности с Россией, и этот вопрос еще будет обсуждаться 12 января во время переговоров с НАТО. При этом обсуждение численности американских войск в Европ на повестке дня не стоит, сказала замгоссекретаря.

Накануне же, 9 января, прошел предварительный раунд переговоров продолжительностью более двух часов. Рябков оценил его словами «потрясающе, замечательно» и назвал тот разговор «сложным, но деловым».

Перед началом встречи Рябков позволил себе резкое высказывание, что «НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года». 10 декабря он пояснил, что Москва хочет, чтобы НАТО отказалось от «освоения территории» государств, вступивших с того времени (страны Восточной Европы).

Без Украины

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты разошлись во мнениях по вопросу, готов ли Вашингтон пойти на какие-то уступки России по Украине и конкретно по исключению ее присоединения к НАТО.

Так, американист-политолог Малек Дудаков в разговоре с «Газетой.Ru» сказал, что вполне допускает определенные подвижки и компромиссы со стороны западных стран.

«Именно по украинскому вопросу это вполне возможно, но не факт, что письменно. Очевидно, что Украина в ближайшее время в НАТО не вступит: у нее и так слишком много внутренних проблем, неконтролируемые территории, да и в альянсе некоторые выступают против этого, например, Венгрия.

Так что это один из тех вопросов, где США могут вполне спокойно пойти на компромисс, зная, что вероятность такого сценария невелика», — сказал эксперт, добавив, что полного ухода США из Украины не произойдет в любом случае, а тесные связи между странами останутся.

При этом Дудаков считает, что для России куда важнее вопрос отказа от размещения ракет на Украине и странах Восточной Европы, на что американцы не готовы будут с легкостью на это пойти. При этом он не уверен, что США будут учитывать интересы им дружественных стран.

«Мы видим, что Америка договаривается с Россией через голову своих союзников, и очевидно, что любые реальные договоренности будут носить именно двухсторонний характер.

Может быть, это не очень хорошо для американской внешней политики, но такой сценарий — самый перспективный в плане заключения договоренностей. Так просто намного проще, чем сводить, чего там хочет Франция, и чего — Венгрия», — сказал политолог.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Константин Блохин в разговоре с «Газетой.Ru» также не исключал уступок Вашингтона по Украине, включая договоренности непринятия ее в НАТО. По его мнению, главная насущная задача НАТО — не его расширение (в том числе из-за дороговизны интеграции новых членов в альянс), а консолидация. Блохин также уверен, что на Западе не хотят высоких рисков прямого конфликта с Россией из-за Украины.

Другого мнения придерживается заместитель директора Института США и Канады РАН Павел Золотарев, который сказал «Газете.Ru», что Украина и вовсе вряд ли была значимой частью американо-российских переговоров.

«Их тема в первую очередь связана с вопросами стратегической стабильности. И в этом плане Украина — узкий вопрос, который мало волнует США. А Россия, на мой взгляд, говорила о необходимости выполнять минские соглашения, что не противоречит интересам США. Вряд ли они одобряют стремление Киева выйти из них и сочинить что-то новое.

А вот по гарантиям отсутствия Украины в НАТО у меня лично, к сожалению, мало надежд, что получится найти какое-то решение.

Особенно на фоне того, что Россия взяла курс на восток. Не думаю, что в таких условиях можно рассчитывать на уступки НАТО», — выразил мнение он.

Без войны

Накануне переговоров публично Москва и Вашингтон сходились лишь в одном — в неготовности идти на какие-либо компромиссы.

Так, госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире канала CNN заверял американскую аудиторию, что администрация президента Джо Байдена не намерена идти на уступки России. По его словам, Вашингтон пока просто рассчитывает оценить, возможно ли снизить напряженность.

«Здесь речь идет не об уступках. А о том, чтобы понять, могут ли в контексте диалога и дипломатии обе стороны сделать шаги, которые снизят напряженность», — сказал Блинкен. При этом он подчеркнул, что любой прогресс в эту сторону может быть достигнут лишь на обоюдной основе.

6 января Блинкен привычно осудил обвинения Москвы в адрес Киева о его провокациях в военной сфере, но сделал это в непривычной форме.

«Это немного похоже на лису, которая говорит, что у нее нет другого выбора, кроме как атаковать курятник, потому что каким-то образом куры представляют угрозу», — метафорично тогда сравнил главный американский дипломат.

Рябков, со своей стороны, тоже несколько раз накануне заверял, что Россия не пойдет ни на какие уступки, несмотря на оказываемое на нее давление.

В декабре же представитель МИД прямо говорил, что в случае отсутствие прогресса на дипломатическом поле приведет к тому военному и военно-техническим ответам.

«Это будет конфронтация, это будет следующий виток, это будет появление таких средств с нашей стороны. Сейчас их нет, у нас действует односторонний мораторий, мы призываем к этому мораторию присоединиться НАТО и США», — заявлял Рябков.

Эксперт Золотарев считает, что даже если нынешние переговоры не принесут никаких реальных результатов, то не стоит ожидать военной эскалации со стороны Москвы.

«Никаких здравых оснований для этого нет. Не забывайте, что в НАТО целых 30 государств во главе с США. И кроме сугубо военного фактора, важно помнить о разном экономическом потенциале. Но при этом действительно возможен именно военно-технический ответ России, тут могут быть самые разные варианты. Например, связано это может быть с новыми системами вооружения и созданием потенциальных угроз с помощью их размещения в определенных точках. Это психологическое давление», — считает эксперт.