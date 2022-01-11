«Получите пинка по яйцам». Евродепутат пригрозил России

Бывший министр иностранных дел Польши, евродепутат Радослав Сикорский остро отреагировал на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о НАТО. Политик пригрозил дать России «по яйцам», если она «полезет» к странам Североатлантического альянса. В МИД России слова польского политика вызвали недоумение.

«Серийный насильник»

«Уясните себе раз и навсегда, говорю на понятном вам языке. Мы не остались сиротами после вас, потому что вы не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Вот почему мы по вам не скучаем. А если полезете еще раз, то получите пинка по яйцам», — написал Сикорский на своей странице в Twitter.

Get this, @RussianEmbassy, once and for all, in a language you can grasp. We were not orphaned by you because you were not our daddy. More of a serial rapist. Which is why you are not missed. And if you try it again, you'll get a kick in the balls. https://t.co/sLTIIRLKHr — Radosaw Sikorski MEP (@sikorskiradek) January 10, 2022

К своему сообщению он прикрепил твит российского посольства в Великобритании со словами Сергея Лаврова. «NATO has become a purely geopolitical project aimed at taking over territories orphaned by the collapse of the Warsaw Treaty Organisation and the Soviet Union», — заявил глава отечественного МИД.

Трудности перевода

Оказалось, что эту фразу Лавров произнес еще 27 декабря в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Тогда он сообщил, что НАТО является геополитическим проектом по освоению территории, «которая оказалась бесхозной после исчезновения Варшавского договора и после распада Советского Союза».

Но в английской версии заявления главы МИД «бесхозные» земли были названы «orphaned», что также можно перевести как «осиротевшие». Именно во втором значении это слово и воспринял Сикорский.

«Женский род»

«Россия — женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», — отреагировала на слова польского политика в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин также прокомментировал угрозу дать «по яйцам» в беседе с RT. По мнению эксперта, своим заявлением Сикорский продемонстрировал свой «высокий» уровень политической культуры.

FM #Lavrov: #NATO has become a purely #geopolitical project aimed at taking over territories orphaned by the collapse of the Warsaw Treaty Organisation and the Soviet Union. pic.twitter.com/sVH9ysmJNh — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) January 10, 2022

«Если такие депутаты такого уровня работают, то, видимо, и политика Польши ведется в таком же ключе. Польша, страны Прибалтики, Украина — элементы санитарного кордона, изолирующие Россию от Европы. Это закономерная реакция, они прекрасно понимают, что они — часть геополитического концепта, проекта, который США вынашивали после распада Советского Союза. Реакция демонстрирует как раз их болевые точки», — уверен Блохин.

Депутат Госдумы, зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный прокомментировал высказывание евродепутата «Газете.Ru».

«К сожалению, мы наблюдаем катастрофическое падение правовой культуры не только парламентария Сикорского, но и других. Такие высказывания, на мой взгляд, должны пресечь, прежде всего, сами парламентарии, потому что это выходит за пределы любого этикета, тем более в рамках межпарламентского измерения», — сказал отечественный парламентарий.

По его словам, Россия всегда отличалась от европейских стран тем, что «она глубоко верующая страна, сохраняет свои традиции, историю, ценности, и заботится о том, чтобы они преумножались и передавались из поколения в поколение».

«У нас есть известное выражение: Не рой другому яму, сам в нее попадешь. По всей видимости, Сикорскому еще никто не давал так по одному месту, чтобы его позвоночник куда-то высыпался. Если он сильно этого хочет, то он это получит», — заключил Выборный.

«Слишком страстен для политика»

Сикорский оказался в центре международного скандала не в первый раз. Так, летом 2021 года в интервью Der Spiegel он назвал Прибалтику и Польшу «противотанковыми минами», которые остановят Россию. Тогда его высказывание прокомментировал в своем Twitter сенатор Алексей Пушков.

«Не раз встречался с Сикорским. Он слишком страстен для политика и склонен к геополитическим фантазиям. Россия не вторгнется в Прибалтику, немцы не почувствуют угрозы, а Польша так и будет в нетерпении ждать, что на нее нападут с востока, но этого не случится. Поруганные ожидания!» — написал российский политик.

Не раз встречался с Сикорским. Он слишком страстен для политика и склонен к геополитическим фантазиям. Россия не вторгнется в Прибалтику, немцы не почувствуют угрозы, а Польша так и будет в нетерпении ждать, что на неё нападут с востока, но этого не случится. Поруганные ожидания! https://t.co/KWemP7T3GC — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 21, 2021

Пушков 4 января также указал на лицемерное отношение Польши к российскому газу.

«Парадокс здесь в том, насколько пропаганда («грязный газ» из России) бешено далека от реальности. Польша просит снизить цены на российский газ и подсчитывает грядущие убытки после 2022-го, когда истекает срок контракта с Газпромом. Киев требует, чтобы «грязный газ» тек в Европу только по украинским трубам, а заодно закупает его же по реверсу из Польши и Словакии, не смущаясь тем, что он «грязный»», — написал он в своем Telegram-канале.

Тогда сенатор заметил, что поляки и их коллеги «любят плевать в колодец, без которого обойтись никак не могут».

Польша в НАТО

Официальные контакты между Польшей и НАТО были заложены министром иностранных дел Кшиштофом Скубишевским, который 21 марта 1990 года совершил первый официальный визит в штаб-квартиру Североатлантического альянса.

Летом того же года посольство Польши в Брюсселе установило постоянные рабочие отношения с альянсом. Первые переговоры по вступлению страны в НАТО начались в начале 1997 года. Уже 12 марта 1999 Польша присоединились к Североатлантическому альянсу, в ходе первой волны его расширения после распада СССР.