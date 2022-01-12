«Не посылайте военных туда, в снег». В Госдепе дали совет россиянам

Посол РФ в США Анатолий Антонов обвинил заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд в «торпедировании» переговоров Москвы и Вашингтона. Накануне она заявила, что Запад заставит Россию заплатить «суровую цену» за агрессию по отношению к Украине. Российский дипломат призвал Соединенные Штаты отказаться от обвинительной риторики.

«Суровая цена»

«Кремль должен объяснить российскому народу, почему он ищет потенциально кровавый, с последствиями, конфликт, а не фокусируется на здоровье граждан», — сказала Нуланд, выступая 11 ноября на брифинге.

По ее словам, у РФ должны быть «другие поводы для беспокойства вместо ситуации вокруг Украины». Замгоссекретаря США уверена, что никому не нужен конфликт с Киевом, «меньше всех — России». «Украина – не агрессор в нынешней ситуации», — подчеркнула она, добавив, что это РФ «дестабилизирует ситуацию». Посол Антонов предупредил США, что России некуда отступать Посол России в США Анатолий Антонов заявил о недопустимости присутствия американского военного... 12 января 10:42

«Будь я российским гражданином, я бы хотела видеть вложения в систему образования, медицину, строительство дорог, чем вливание денег для создания кризиса и отправки военных туда, в снег», — дала она совет.

Нуланд считает, что у России два пути в ситуации с Украиной – «избрать путь дипломатии и диалога или вместо этого стремиться к конфронтации и массивным последствиям, которые это повлечет». В случае, если Москва вступит в противостояние с Киевом, США с союзниками заставят Россию заплатить «суровую цену».

«Мы ответим масштабными экономическими мерами, в том числе теми, которые не использовались ранее», — добавила она.

Замгоссекретаря Соединенных Штатов настаивает, что Североатлантический альянс «не представляет угрозы для РФ, если, конечно, Россия не решит представлять угрозу для НАТО».

«Обвинительная риторика»

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал заявления Нуланд. Его слова опубликованы на странице посольства России в США в Facebook.

«Обвинительная риторика высокопоставленных сотрудников Госдепартамента не способствует созданию конструктивной атмосферы на переговорах <…> Категорически отвергаем провокационные заявления американских высокопоставленных чиновников, направленные на торпедирование переговорного процесса между Вашингтоном и Москвой», — сказал дипломат.

Он отметил, что необходимо быть сдержанными и «аккуратными во фразеологии», так как только что прошли российско-американские переговоры в Женеве, предстоит встреча в рамках Совета Россия-НАТО. «Мы настроены на субстантивное обсуждение российских документов, которые необходимо принять в самое кратчайшее время для стабилизации ситуации в Европе», — подчеркнул Антонов.

«Нам нужны конкретные действия американской стороны, а не дезинформация и обвинения во всех грехах. Пора остановиться в политике поощрения фашистских молодчиков, которые маршируют в Киеве. История не прощает ошибок», — призвал посол.

По его словам, российская сторона «четко и ясно» обозначила свои приоритеты. В стране ждут письменных ответов на свои предложения.

«Мы – за разрядку напряженности. За создание нормальной атмосферы для взаимовыгодного сотрудничества. Нам некуда отступать. НАТО подобралось к российским границам. Пытается доминировать не только на суше, но и на море, и в воздухе. Мы не допустим развития событий, которые бы подрывали независимость и суверенитет Российской Федерации», — отметил Антонов.

Он также призвал США «уважать соседа, не угрожать и отодвинуть свой военный потенциал от российских границ».

Ситуация у границ Украины

В конце 2021 года киевские власти и Запад стали обвинять Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину и стягивает войска к границе. В Кремле эти обвинения неоднократно опровергали. Российские власти подчеркивают, что не вынашивают никаких агрессивных планов и не собираются ни на кого нападать, а перемещение войск по территории России не должно никого волновать.

Владимир Путин и Джо Байден в ночь на 31 декабря поговорили по телефону. В Кремле рассказали, что глава Белого дома пригрозил «масштабными санкциями» из-за ситуации с Украиной. Президент РФ в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений между Россией и США.