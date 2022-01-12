«Нужно принести жертвы»: как Токаев убирает людей Назарбаева

Кризис в Казахстане вынудил президента Касыма-Жомарта Токаева выйти из тени Нурсултана Назарбаева. Преемник «лидера нации» меняет правительство, отстраняя соратников своего предшественника, и предъявляет претензии богатым жителям страны, что затрагивает семью первого президента. Чем обернется этот процесс — в материале «Газеты.Ru».

Пока Алма-Ата возвращается к нормальной жизни после погромов и зачистки от террористических элементов, власти обещают серьезные внутренние перемены, в том числе в социальных и экономических сферах.

Одним из таких решений стало заявление президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о необходимости поддержки народа страны со стороны «богатых людей», заработавших состояние при его предшественнике Нурсултане Назарбаеве — первом президенте и обладателе официального титула елбасы (лидер нации).

«Благодаря первому президенту — елбасы — в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам. Считаю, что пришло отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе <…> Кроме того, ожидаю активного участия и от тех лиц, которые, фактически обладая огромными средствами, находятся в тени», — объявил Токаев.

Помочь Казахстану «богатые люди» смогут с помощью специального общественного фонда «Народу Казахстана». Кто должен будет платить отчисления и в каком размере, определит новое правительство республики, назначенное 11 января. «Пришло время отдать должное народу». Токаев предложил богачам поделиться деньгами Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник выступил в Мажилисе (нижней палате парламента) и... 11 января 12:41

Это заявление Токаева стало одним из первых упоминаний Назарбаева с момента начала протестов в республике, но далеко не последним решением в отношении его соратников. Ответственность за беспорядки и кризис в стране глава государства официально возложил на прошлое правительство, руководил которым Аскар Мамин, назначенный еще Назарбаевым.

Кроме того, в период протестов свой пост потерял председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) страны Карим Масимов, один из ключевых представителей команды Назарбаева, за свою карьеру он успел побывать вице-премьером, помощником первого президента, руководителем его администрации и даже премьер-министром. При этом Масимов не просто потерял должность главы КНБ, а был задержан по подозрению в государственной измене.

Отдельно стоит указать, что перестановки затронули и самого Назарбаева — в начале января он лишился поста руководителя Совета безопасности Казахстана. Его место в СБ занял сам Токаев.

Кто такие «богатые люди» Казахстана

Слова Токаева о людях, разбогатевших при первом президенте, затрагивают не только лояльных Назарбаеву чиновников или политиков, но и непосредственно членов семьи «лидера нации».

Согласно списку Forbes, в топ-5 богатейших жителей Казахстана входят люди, напрямую и косвенно связанные с бывшим лидером страны.

Первое место в рейтинге занимает Владимир Ким — он владеет заводом по добыче и производству меди KAZ Minerals, его состояние оценивается в $4,6 млрд. Формально бизнесмен не имеет никаких связей с Назарбаевым, однако в местной прессе его не раз называли «кошельком» первого президента, в частности, он якобы приобретал недвижимость в Великобритании для елбасы.

На втором месте Булат Утемуратов — в его распоряжении множество активов на сумму $3,6 млрд, в том числе франшиза «Бургер Кинг», частный Forte Банк, мобильный оператор «Скай Мобайл» и отели The Ritz-Carlton в Нур-Султане. С Назарбаевым его связывает работа в администрации первого президента, в частности, в качестве управляющего делами главы государства.

Третью строчку удерживает Вячеслав Ким, однофамилец богатейшего человека Казахстана. Он является основателем инновационного банка Kaspi, его состояние оценивается в $3,6 млрд. Что касается его контактов с Назарбаевым, то косвенно бизнесмен связан с семьей «лидера нации» через свой бизнес — сооснователем и акционером Kaspi выступил племянник первого президента Кайрат Сатыбалды. Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана. В нем двое русских Новый состав правительства Казахстана утвердил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Свои посты сохранили... 11 января 18:43

Самого племянника Назарбаева в топ-5 Forbes нет, но его связывают с рядом телекоммуникационных компаний в Казахстане, которыми он якобы владеет через офшоры в Люксембурге, также он имеет долю в целом ряде компаний и ранее был генералом КНБ. Оппозиционные СМИ в Казахстане называют Сатыбалды неформальным лидером религиозных радикалов. По неофициальной информации, 7 января он был задержан в Дубае.

Четвертое место в рейтинге занимает дочь Назарбаева Динара Кулибаева — совладелец крупнейшего банка страны под названием «Народный банк». Ее состояние оценивается в $2,9 млрд, в ходе протестов поступала неподтвержденная информация о выводе части ее активов для переезда в Великобританию.

Замыкает же пятерку самых богатых людей Казахстана Тимур Кулибаев, муж Динары Кулибаевой и зять Назарбаева. Его состояние оценивается в $2,9 млрд. Он владеет активами «Народного банка» вместе со своей женой и возглавляет нефтегазовый союз Kazenergy, в который входят добывающие компании республики. Ряд СМИ отмечали, что именно компания Кулибаева спровоцировала рост тарифов на сжиженный газ в начале года, что привело к протестам.

Пойдет ли Токаев на «зачистку» лагеря Назарбаева

Несмотря на действия Токаева, противопоставлять нынешнего и предыдущего президентов республики все же не стоит, считает профессор НИУ ВШЭ Андрей Казанцев.

«Токаев сам человек из команды первого президента, и проект передачи власти был инициирован Назарбаевым. Другое дело, что эта передача ускорилась, хотя Назарбаев, вероятно, рассчитывал на длительный и постепенный процесс.

Но в результате новогоднего кризиса эта передача по факту состоялась, и теперь Токаеву надо прочно укрепляться на позиции руководителя страны», — пояснил эксперт.

По мнению Казанцева, укрепить свое положение нынешний президент как раз может за счет давления на представителей команды Назарбаева, тем самым выполнив запрос народа, который связывает соратников лидера нации с коррупцией.

«Токаев становится главной фигурой в Казахстане, и ему нужно каким-то образом удовлетворить народ, который бунтовал под лозунгами социальной справедливости и борьбы с коррупцией. Для населения страны это не абстрактные понятия, а конкретные люди, связанные с Назарбаевым. Поэтому, чтобы просто удержаться у власти и навести какой-то порядок, Токаеву надо какие-то жертвы принести. И понятно, что некоторые олигархи и члены семьи Назарбаева пострадают от этого.

Кроме того, Токаеву теперь необходимо создавать какие-то свои группы, свой клан выращивать — это тоже означает, что ему нужно как-то перераспределять ресурсы в пользу своих. Он явно выходит из тени Назарбаева и становится самостоятельным, а значит своих людей ему теперь тоже надо кормить», — добавил эксперт. «Претензий больше нет»: как кризис в Казахстане меняет статус ОДКБ Лидеры стран ОДКБ на онлайн-встрече 10 января обсудили миротворческую миссию организации... 10 января 18:58

В то же время экс-кандидат в президенты Казахстана, журналист Амиржан Косанов считает, что определенное противостояние Токаева с командой Назарбаева заметно невооруженным глазом.

«Со стороны Токаева действительно идет тенденция на назначение собственных кадров. Невооруженным глазом видно, что он на вышестоящие должности приводит своих коллег дипломатов, по сути, происходит «МИДизация» кадровой политики. Начиная с 1990-х Токаев был дипломатом, поэтому он лучше знает эти кадры и больше может им доверять. Однако тут есть риск создания института второго Назарбаева, если кадры будут привлекаться на высокие посты исключительно по принципу лояльности и преданности Токаеву», — указал эксперт.

С точки зрения Косанова, по перестановкам в правительстве видно, что люди, которые в свое время вплотную работали с Назарбаевым, остались во власти. По его словам, или Токаев дорожит их деловыми качествами, или вынужден считаться с их наличием в той системе, которой он управляет.

Чем грозит давление на Назарбаева

Противостояние Токаева с лагерем Назарбаева содержит определенные риски: родственники первого президента владеют крупнейшими банками и предприятиями нефтегазовой отрасли, а соратники частично удерживают контроль над операторами связи и добычей металлов. Более того, в оппозиционных СМИ не раз связывали клан первого президента со строительным бизнесом, а также подозревали в полном контроле над всеми властными структурами.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценили перспективы давления на соратников или родственников «лидера нации». Так, Андрей Казанцев из НИУ ВШЭ уверен, что это скорее позволит стабилизировать ситуацию в республике, поскольку станет выполнением требования народа.

«То есть люди хотели борьбы с коррупцией, а коррупция для них — это прежде всего команда Назарбаева. «С Назарбаевым будет то же самое, что стало с Ельциным» В субботу первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые прокомментировал ситуацию... 09 января 10:12

С другой стороны, оставшаяся часть этой группы побежит демонстрировать свою лояльность — что им еще остается, если Токаев четко показал, что он главный», — отметил эксперт.

Однако казахстанский журналист Амиржан Косанов считает, что возможен и негативный сценарий развития событий.

По его словам, давление на команду Назарбаева может спровоцировать новый кризис в республике.

«Мы живем в такой византийской стране, где интриги, подковерные игры и клановость. В частности, Токаев должен понимать, что олигархи не будут довольными после его слов о людях, разбогатевших при Назарбаеве», — указал эксперт.

С точки зрения Косанова, при худшем сценарии простые люди могут стать заложниками межклановой борьбы.