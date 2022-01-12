Из самолета — в суд: в Киеве разрешили задержать Порошенко

Экс-президента Украины Петра Порошенко могут задержать по прибытии на Украину, чтобы доставить на очередное заседание суда по одному из его дел. Разрешение на это дал Печерский районный суд Киева. Но адвокат политика заявил, что Порошенко сам готов явиться в суд чуть ли не сразу после прилета в столицу.

Киевский суд Печерского района разрешил задержать экс-президента Украины Петра Порошенко, чтобы доставить его на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань.

Он напомнил, что ранее было аналогичное постановление по делу о госизмене. Кроме того, было подано ходатайство о применении к Порошенко меры пресечения. В СМИ Украины ранее отмечалось, что Генпрокуратура подготовила прошение об аресте политика с возможностью внесения залога в 1 млрд гривен (около $37 млн). В партии Порошенко «Европейская солидарность» назвали такие действия политическими репрессиями.

Защита бывшего украинского президента потребовала, чтобы заседание было перенесено на 17 января – день возвращения Порошенко в страну.

«Всем известно, что Петр Порошенко прибывает на Украину 17 января в 9.00 (10.00 мск), и мы знаем. Эту информацию почему-то скрывает офис генерального прокурора, почему-то скрывает Печерский суд, что есть такое себе постановление о задержании Петра Порошенко с целью его доставки в суд и существует ходатайство офиса генпрокурора о применении к Петру Порошенко меры пресечения», – добавил адвокат политика.

Сам Порошенко подтвердил свое прибытие в Киев в будущий понедельник. Вместе с тем он призвал власти Украины не угрожать ему арестом прямо в аэропорту.

«Советую Банковой [офису президента] не тратить средства на незаконное внешнее наблюдение и прослушку – мы будем информировать вас о каждом шаге, который приближает домой», – приводятся слова экс-главы государства в Facebook-аккаунте «Европейской солидарности».

Отмечается, что 17 января политик должен прилететь в Киев из Варшавы на рейсовом самолете. Сторонники Порошенко намерены собраться для встречи Порошенко и выстроиться в живую цепь от самолета.

Пётр Порошенко покинул страну почти месяц назад – 17 декабря. В этот день сотрудники Госбюро пытались на улице вручить ему повестку в суд. Но тот сел в машину и уехал, проигнорировав следователей.

Порошенко отправился в Турцию и Польшу с дипломатическими визитами. По словам защиты, эти поездки были заранее спланированы. В «Европейской солидарности» ранее сообщили, что Порошенко также «проводит важные международные встречи, в том числе по линии НАТО» в Брюсселе.

Экс-президент Украины проходит фигурантом 130 уголовных дел, но примерно 40 из них были закрыты.

Его также обвиняют в злоупотреблении властью за назначение замглавы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко.

Кроме того, Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму (дело о поставках угля из Донбасса). По этому делу суд в Киеве уже наложил арест на имущество экс-президента. Судью Печерского районного суда Киева Виту Бортницкую, которая принимала решение об аресте имущества Порошенко, добавили в базу скандально известного сайта «Миротворец». Ее обвинили в «разрушении судебной системы Украины». По мнению создателей списка «запрещенных» лиц, Бортницкая дискредитировали суд и подорвала доверие к нему.

«Соучастник преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц. Участие в фабрикации т.н. «дела о госизмене Порошенко», – говорится в карточке судьи на сайте. Эта же судья посадила под домашний арест главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука по делу о поставках угля из Донбасса.