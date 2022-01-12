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Политика

Что говорил казахстанский министр-«русофоб» — и что о нем думают в Москве

В Совфеде назвали неверным решением назначение «русофоба» министром Казахстана

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Официальный информационный ресурс премьер-министра Республики Казахстан" class="item-image" > Аскар Умаров

Аскар Умаров

Официальный информационный ресурс премьер-министра Республики Казахстан
В Россотрудничестве отказались работать с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым из-за его высказываний в адрес русского народа. В частности, он называл русских Казахстана «навязанной диаспорой», сомневался в значимости победы в Великой Отечественной и жаловался, что казахам не дают «деколонизировать сознание». В Госдуме и Совете Федерации рассказали «Газете.Ru», что думают о кадровой политике казахстанских властей.

Извинения без извинений

Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров 12 января написал на своей странице в Facebook, что «не является тем, кем его пытаются представить». Умаров заявил, что в прошлом вел плодотворную работу «с российскими и другими партнерами».

Однако новый казахстанский министр не стал опровергать подлинность появившихся в сети и приписываемых ему антироссийских высказываний.

«На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами. Делали совместные хорошие проекты в том числе к общим датам как, например, День Победы и т.д. (…) Понимаю, насколько важны для нас союзнические отношения с Россией. Вызывает уважение и благодарность поддержка Российской Федерацией нашей страны», — сообщил он.

Помимо этого, министр выразил готовность сотрудничать как с российскими, так и с другими медиа.

Запрет на въезд в Россию за «аннексию» Оренбурга

По данным агентств РИА «Новости» и Sputnik, Умарову закрыт въезд в Россию. Предположительно, поводом для этого запрета стала его деятельность во главе государственного агентства «Казинформ».

В 2017 году там была опубликована карта Казахстана, к которому были «присоединены» территории российских регионов, в том числе городов Оренбург и Омск.

Кроме того, туда попала часть узбекских и китайских земель.

На посту главы информагентства Умаров прибегал к антироссийской риторике и от своего лица. В частности, он говорил: «В бывшей метрополии все еще пытаются вести себя на правах хозяина. Нам элементарно не дают провести деколонизацию сознания».

Известно, что Умаров окончил негосударственный университет «Туран», стажировался в Польше и Израиле. Ряд российских СМИ говорят о его явной политической ориентации на Турцию и стремлении к отдалению Казахстана от России.

В команду действующего президента Касым-Жомарт Токаева Умаров попал в прошлом году: в январе он стал членом Национального совета общественного доверия при президенте, а позже был назначен вице-министром информации и общественного развития Казахстана.

Гнев Примакова

Первым из российских официальных лиц на назначение 45-летнего Аскара Умарова министром информации и общественного развития Казахстана отреагировал глава Россотрудничества Евгений Примаков. В своем Telegram-канале он заявил, что отказывается работать с подконтрольным Умарову ведомством.

«Уважая суверенитет братского Казахстана и усилия по установлению мира в республике, смею напомнить уже старое, автоматически работающее и проверенное правило, состоящее в том, что

Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью,

что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им Министерством информации в нынешней конфигурации», — заявил Примаков.

В обоснование своей позиции российский дипломат привел приписываемые Умарову слова 10-летней давности, сказанные во время руководства Тюркской академией и работы в СМИ. В сети заявления опубликованы от имени пользователя с псевдонимом Аскар Кумыран и в аккаунте TurkMedia в Facebook.

«Это кое о чем свидетельствует»

Председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в разговоре с «Газетой.Ru» предостерег от поспешных оценок назначения Аскара Умарова.

«Пока будем считать и надеяться, что Умаров допускал неприятные нам высказывания в другом контексте. Мне это еще надо оценить и сделать вывод.

Это их дело — назначать министров, пусть ставят кого хотят. Но если он действительно занимался антирусской пропагандой, то каждый из нас сделает выводы, и мы тоже будем вести свою игру.

Либо, может быть, Умаров извинится, и тогда это будет другой вопрос», — сказал Калашников.

При этом российский парламентарий отметил, что лично знает президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и уверен в его интернациональном подходе.

«Эти высказывания придают облику Умарова мало хорошего и вряд ли помогут ему в установлении тесных отношений с коллегами в России. К сожалению, принятое в Казахстане решение кое о чем свидетельствует. Видимо, крен на устойчивое построение мононации отображается и в таких назначениях», — допустил парламентарий.

Вице-спикер Госдумы, член фракции «Единая Россия» Петр Толстой в комментарии «Газете.Ru» сказал, что, по его мнению, любой министр из нового правительства Казахстане будет проводить политику президента Токаева, учитывая роль России «в спасении казахской государственности».

Российский сенатор Сергей Цеков в разговоре с «Газетой.Ru» возмутился назначением Умарова.

«С учетом его крайне возмутительных русофобских высказываний, это очень неверное решение руководства Казахстана.

Такие решения не приведут к спокойствию в Казахстане. Я как российский сенатор высказываю недоумение по этому поводу, мы безусловно будем реагировать», — заверил член Совета Федерации.

При этом Цеков считает, что любые российские заявления по этому поводу никак не навредят сотрудничеству с «дружеским государством».

«Мы можем высказывать свои замечания по поводу кадровых назначений в Казахстане. Это человек, который откровенно оскорблял русский народ и нашу историю, негативно говорил о Великой Отечественной войне. И, я думаю, что наше сотрудничество по линии соответствующих министерств не будет очень доверительным из-за прошлых высказываний Умарова», — заключил Цеков.

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