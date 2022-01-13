«Навязанная диаспора» против сотрудничества: Россия не ждет министра-русофоба на Байконуре

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин вслед за руководителем Россотрудничества Евгением Примаковым отказался от взаимодействия с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым.
«На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждем», – написал в своем Теlegram-канале глава госкорпорации.
Умаров известен своими националистическими убеждениями и русофобской позицией. Казахстанскому чиновнику запрещен въезд в Россию. Из-за протестов в Казахстане президенту республики Касым-Жомарту Токаеву пришлось пойти на уступки, в том числе распустить правительство. Ранее он озвучил новый состав кабмина страны. Некоторые политики сохранили свои должности, некоторых повысили. Среди глав ведомств был указан и Аскар Умаров, что возмутило российские международные организации.
Первым о нежелании любой совместной работы с Умаровым высказался глава Россотрудничества Евгений Примаков.
В своем Telegram-канале он подчеркнул, что внимательно изучил высказывания нового министра информации. В посте Примаков процитировал чиновника. В своих высказываниях Умаров называет русских «навязанной диаспорой». Великую Отечественную войну новый глава казахстанского ведомства ранее окрестил как «чужую».
«Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром», – настаивает Примаков.
Он отметил, что Россотрудничество не вмешивается во внутренние дела других государств и не ведет политическую борьбу.
«Полагаю, что господину президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву приходится сейчас очень нелегко в его труде по восстановлению нормальной жизни страны, в чем ему оказали неоценимую помощь силы ОДКБ, включая и 3 000 российских военнослужащих. Видимо, назначение господина Умарова – пример того, на какие тяжелейшие сознательные компромиссы приходится идти господину президенту», – написал глава ведомства.
При этом он надеется, что такие компромиссные решения главы союзного государства не разрушат дружбу народов. Вместе с тем Примаков считает, что Умарову следует публично отказаться от своих шовинистических взглядов для установления контакта с российскими представителями.
Сам Умаров на своей странице в Facebook заявил, что образ пытаются демонизировать, и он «не является тем, кем его пытаются представить». Министр подчеркнул, что «на всех постах», которые он занимал до этого, он старался плодотворно сотрудничать с «российскими и другими партнерами».
«Делали совместные хорошие проекты, в том числе к общим датам, например День Победы и так далее. Понимаю, насколько важны для нас союзнические отношения с Россией. Вызывает уважение и благодарность поддержка Российской Федерацией нашей страны», – добавил он.
Он заверил, что готов и дальше работать в этом направлении для общей пользы, и что хочет подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов.
«Планируем создать хорошую синергию с российскими и другими медиа, с которыми можно наладить обмен полезным опытом», – заявил чиновник.
Но сейчас больше на слуху его нелестные заявления в сторону «немытой» «рашки». Например, политолог Дмитрий Родионов в своей статье для Life привел некоторые его цитаты, назвав Умарова «патентованным» националистом и русофобом.
«Он давно и последовательно выступает за ликвидацию российских СМИ в Казахстане, против русского языка. Его деятельность в РФ оценена по заслугам – ему запрещен въезд в нашу страну», – считает он.
Политолог отмечает, что ранее Умаров называл русских «русней», а русских в Казахстане – «навязанной диаспорой». «И скажите спасибо, что ваши права соблюдаются и вас, как колонизаторов в иных странах, никто не гонит», – заявил Умаров.
Еще одно из наиболее знаменитых высказываний нынешнего министра – «Казахам-чернорусам стоит задуматься: оставаться с рашкой или с цивилизованным миром». «Чернорусов», то есть казахов, которые воспринимают русскую культуру как органичную часть казахской, а русский язык – родным, Умаров вообще считал «главной угрозой на пути возрождения и развития казахского этноса».