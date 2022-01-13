«Теперь в ОДКБ мало кто сомневается»: что получила Россия от операции в Казахстане

В Казахстане объявили о завершении миротворческой операции сил ОДКБ, отметив реально действующий потенциал организации. Вывод войск продолжится в течение десяти дней, при этом сама операция заняла всего шесть. Как в России оценивают итоги миссии ОДКБ и с чем связывают ее сжатые сроки — в материале «Газеты.Ru».

В Алма-Ате 13 января состоялась торжественная церемония, посвященная завершению миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. Как заявил генсек организации Станислав Зась, ситуация в республике стабилизировалась. По его словам, миротворцы из России, Киргизии, Таджикистана, Белоруссии и Армении покинут территорию страны в течение 10 дней.

Иностранные силы прибыли в Казахстан 7 января, по официальному обращению президента страны Касыма-Жомарта Токаева. На территорию страны были переброшены более 2 тыс. миротворцев и 250 единиц техники, за что в республике отдельно поблагодарили Россию, обеспечившую оперативную доставку контингентов других государств. «Очень успешная миссия». Войска ОДКБ отправляются по домам Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в среду в Алма-Ату и выступил на заседании... 12 января 17:31

Главной задачей сил ОДКБ стала охрана военных и государственных объектов Казахстана. Как отмечал сам Токаев, задача миротворцев выполнена, поэтому с 13 января операция организации завершается. По его словам, миссия ОДКБ прошла успешно, об этом же заявляли и руководители других государств-членов организации.

Как ожидается, миротворцы покинут территорию Казахстана до завершения установленного срока в 10 дней. В частности, в Киргизии и Таджикистане рассчитывают на возвращение своих сил к 14 января.

В России же объявили о полном выводе своих сил к 19 января — первые российские подразделения уже покинули территорию республики.

По словам президента России Владимира Путина, российские миротворцы выполнили свою задачу в Казахстане. С точки зрения российского лидера, силы ОДКБ сыграли важную роль в разрешении кризиса в республике.

«Удалось взять под охрану все жизненно важные объекты, объекты инфраструктуры, высвободить значительное количество военнослужащих, сил правопорядка для проведения специальных операций внутри страны <…> В целом надо возвращаться домой. Мы свою задачу выполнили», — подчеркнул Путин.

Как миссию оценивают в Совфеде...

Как заявил «Газете.Ru» глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, реакция ОДКБ на январские события в Казахстане была абсолютно адекватной. По его словам, принятое руководителями государств-членов решение о начале миротворческой операции было непростым.

«Руководители стран-членов ОДКБ были в постоянном контакте и обсудили все риски, серьезность ситуации и приняли непростое решение о том, чтобы подразделения ОДКБ помогли положить конец тому беспределу, который учинили на улицах Алма-Аты и других городов толпы рэкетиров и бандитов. Это решение возымело очень четкое и правильное воздействие, многие поняли серьезность проблемы. И сегодня, 13 января, мы видим, что ситуация успокоилась, политические решения приняты и военно-политическая напряженность в Казахстане сошла на нет», — добавил Карасин. «Нужно принести жертвы»: как Токаев убирает людей Назарбаева Кризис в Казахстане вынудил президента Касыма-Жомарта Токаева выйти из тени Нурсултана Назарбаева... 12 января 17:03

С точки зрения сенатора, в результате миротворческой миссии в Казахстане свою эффективность доказала именно ОДКБ, поэтому рассуждать об изменении позиций Москвы в регионе не уместно.

«На данный момент не стоит рассуждать о влиянии миссии непосредственно на позиции России. ОДКБ — это общая организация, в которой участвуют РФ, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан. Отношения между всеми государствами развиваются. Я надеюсь, что это будет отрезвляющий момент в том, что касается каких-то попыток внешней информационно-организационной экспансии и террористических вторжений», — подчеркнул сенатор.

... и в Госдуме

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что Россия сыграла решающее значение в миссии ОДКБ, «так как без ее участия операция вообще не была бы осуществлена и санкционирована».

«Операция ОДКБ достигла определенных целей.

Прежде всего миссия продемонстрировала нашу поддержку стабилизации в Казахстане, поддержку действующему президенту Токаеву, который благодаря этой операции укрепил свои позиции как внутри страны, так и на международной арене», — сказал депутат «Газете.Ru».

По мнению Затулина, миссия в Казахстане повысила престиж ОДКБ, а также показала несостоятельность каких-либо сомнений в организации.

«Сомнения возникли на фоне событий на Кавказе, где Азербайджан проводил реваншистскую операцию по возврату Нагорного Карабахе и районов по соседству с ним. Но теперь в ОДКБ мало кто сомневается, престиж организации вырос и был преподан урок государствам региона о том, что попытки раскачивать лодку и провоцировать масштабные гражданские столкновения не пройдут бесследно», — пояснил Затулин.

При этом депутат отметил, что за сворачивание операции и ее начало несет ответственность руководство Казахстана, так как именно оно стоит за приглашением и выводом войск.

«Надеюсь, это решение президент Токаев принял обдуманно и не преждевременно. Вероятно, определенную роль в этом играет давление на власти Казахстана внутри страны и за рубежом. Они сочли, что достаточно укрепились, и надеюсь, что они не ошиблись», — сказал Затулин.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил «Газете.Ru», что операция в Казахстане в целом прошла успешно, несмотря на небольшой срок действия миссии. Что говорил казахстанский министр-«русофоб» — и что о нем думают в Москве В Россотрудничестве отказались работать с новым министром информации и общественного развития... 12 января 21:12

«В короткий промежуток времени удалось быстро погасить очаги конфликта в Казахстане. Правильно была выбрана тактика действий подразделений, совместно с правоохранительными органами республики были взяты под охрану объекты в Казахстане, что позволило высвободить подразделения страны. Впоследствии перешли к патрулированию улиц и обеспечению комендантского часа, что позволило в короткие сроки обеспечить наведение порядка», — указал депутат.

Говоря о роли России в разрешении кризиса, Швыткин согласился с мнением о том, что уместно говорить о победе ОДКБ в целом, а не только Москвы. Хотя, по его словам, силы других стран и были представлены в меньшем количестве.

«Очень важно было направить в Казахстан не только российский контингент, но и контингенты других государств-членов ОДКБ. Тем самым удалось показать монолитность той идеологии, которая характеризует оказание помощи странам, входящим в организацию.

При этом смогли обеспечить оперативную переброску личного состава на территорию другого государства — по факту впервые силы ОДКБ были задействованы в таком масштабе для обеспечения стабилизации ситуации и борьбы с терроризмом», — заключил депутат.

Что думают эксперты

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают как сжатые сроки операции ОДКБ, так и влияние миссии на позиции России. Так, политолог Аббас Галлямов считает, что свертывание сил во многом связано с ситуацией вокруг Токаева.

«Его обращение к ОДКБ было воспринято населением резко отрицательно — по сути как сдача суверенитета и национал-предательство. Чтобы отбиться от этих обвинений, теперь ему надо действовать подчеркнуто независимо: отсюда и срочный вывод войск, и назначением антирусски настроенного националиста (Аскара Умарова — прим. ред.) в правительство.

Все ради того, чтобы сказать казахам: «Я вовсе не русский агент, я — свой», — отметил эксперт.

По его мнению, в таком случае говорить об укреплении позиций России в Казахстане за счет миссии ОДКБ не приходится. Однако эксперт допустил существование неких закулисных соглашений, в том числе в области бизнеса. «Претензий больше нет»: как кризис в Казахстане меняет статус ОДКБ Лидеры стран ОДКБ на онлайн-встрече 10 января обсудили миротворческую миссию организации... 10 января 18:58

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин уверен, что своевременный уход сил играет важную и позитивную роль для России.

«Самой нежелательной для нас была бы ситуация, при которой все выглядело бы так, что президент Токаев сидит на наших штыках или удерживает власть с помощью нашей поддержки. К военному присутствию в другой стране надо подходить аккуратно, оно должно служить четким и определенным целям, при достижении которых следует сразу уходить.

То что там кого-то не того, кто нам не нравится, назначили в казахстанское правительство рулить информационной политикой, это не самый первостепенный аспект двусторонних отношений», — добавил эксперт.

С точки зрения Кашина, операция ОДКБ — определенно успех для России, который будет способствовать усилению ее позиций в регионе, где она конкурирует с Китаем и Турцией.

«Такая демонстрация роли Москвы в обеспечении региональной стабильности будет способствовать усилению ее влияния. Что касается других игроков в регионе, то Китай в ходе кризиса в Казахстане проявил себя не с самой сильной стороны. Китайская реакция и поддержка правительства Казахстана несоизмеримы с тем, что сделала Россия. Турция же еще более скромную роль сыграла в этой ситуации и едва ли может считаться сравнимым игроком, все же у Анкары есть влияние с культурной точки зрения, но в экономическом плане она не является значимым или сравнимым с Россией и КНР партнером», — резюмировал эксперт.