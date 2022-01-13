Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Вывоз россиян из Казахстана самолетами Минобороны прекращен 20:37
Первые российские миротворцы вернулись из Казахстана 20:25
В США задержали врача, который снабжал допингом спортсменов... 20:23
Госдума может отложить рассмотрение законопроекта... 20:21
Врио Вице-губернатора Тамбовской области избрали меру пресечения 20:19
Норвегия уведомила Россию о проведении учений Cold Responce 2022 20:15
Во Франции производители багетов возмутились из-за цен... 20:15
Авербух: Трусова и Щербакова сами проиграли Хендрикс в короткой... 20:06
В США оценили обсуждение в ОБСЕ предложенных Россией... 19:57
Тренер ЦСКА Бабаян отсутствует на сборе в Испании из-за... 19:55
Политика

«Теперь в ОДКБ мало кто сомневается»: что получила Россия от операции в Казахстане

В Госдуме заявили о восстановлении престижа ОДКБ после миссии в Казахстане

Слушать
Остановить
close
100%
Российские миротворцы после возращения на родину, 13 января 2022 года

Российские миротворцы после возращения на родину, 13 января 2022 года

Владимир Смирнов/ТАСС
В Казахстане объявили о завершении миротворческой операции сил ОДКБ, отметив реально действующий потенциал организации. Вывод войск продолжится в течение десяти дней, при этом сама операция заняла всего шесть. Как в России оценивают итоги миссии ОДКБ и с чем связывают ее сжатые сроки — в материале «Газеты.Ru».

В Алма-Ате 13 января состоялась торжественная церемония, посвященная завершению миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. Как заявил генсек организации Станислав Зась, ситуация в республике стабилизировалась. По его словам, миротворцы из России, Киргизии, Таджикистана, Белоруссии и Армении покинут территорию страны в течение 10 дней.

Иностранные силы прибыли в Казахстан 7 января, по официальному обращению президента страны Касыма-Жомарта Токаева. На территорию страны были переброшены более 2 тыс. миротворцев и 250 единиц техники, за что в республике отдельно поблагодарили Россию, обеспечившую оперативную доставку контингентов других государств.

Главной задачей сил ОДКБ стала охрана военных и государственных объектов Казахстана. Как отмечал сам Токаев, задача миротворцев выполнена, поэтому с 13 января операция организации завершается. По его словам, миссия ОДКБ прошла успешно, об этом же заявляли и руководители других государств-членов организации.

Как ожидается, миротворцы покинут территорию Казахстана до завершения установленного срока в 10 дней. В частности, в Киргизии и Таджикистане рассчитывают на возвращение своих сил к 14 января.

В России же объявили о полном выводе своих сил к 19 января — первые российские подразделения уже покинули территорию республики.

По словам президента России Владимира Путина, российские миротворцы выполнили свою задачу в Казахстане. С точки зрения российского лидера, силы ОДКБ сыграли важную роль в разрешении кризиса в республике.

«Удалось взять под охрану все жизненно важные объекты, объекты инфраструктуры, высвободить значительное количество военнослужащих, сил правопорядка для проведения специальных операций внутри страны <…> В целом надо возвращаться домой. Мы свою задачу выполнили», — подчеркнул Путин.

Как миссию оценивают в Совфеде...

Как заявил «Газете.Ru» глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, реакция ОДКБ на январские события в Казахстане была абсолютно адекватной. По его словам, принятое руководителями государств-членов решение о начале миротворческой операции было непростым.

«Руководители стран-членов ОДКБ были в постоянном контакте и обсудили все риски, серьезность ситуации и приняли непростое решение о том, чтобы подразделения ОДКБ помогли положить конец тому беспределу, который учинили на улицах Алма-Аты и других городов толпы рэкетиров и бандитов. Это решение возымело очень четкое и правильное воздействие, многие поняли серьезность проблемы. И сегодня, 13 января, мы видим, что ситуация успокоилась, политические решения приняты и военно-политическая напряженность в Казахстане сошла на нет», — добавил Карасин.

С точки зрения сенатора, в результате миротворческой миссии в Казахстане свою эффективность доказала именно ОДКБ, поэтому рассуждать об изменении позиций Москвы в регионе не уместно.

«На данный момент не стоит рассуждать о влиянии миссии непосредственно на позиции России. ОДКБ — это общая организация, в которой участвуют РФ, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан. Отношения между всеми государствами развиваются. Я надеюсь, что это будет отрезвляющий момент в том, что касается каких-то попыток внешней информационно-организационной экспансии и террористических вторжений», — подчеркнул сенатор.

... и в Госдуме

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что Россия сыграла решающее значение в миссии ОДКБ, «так как без ее участия операция вообще не была бы осуществлена и санкционирована».

«Операция ОДКБ достигла определенных целей.

Прежде всего миссия продемонстрировала нашу поддержку стабилизации в Казахстане, поддержку действующему президенту Токаеву, который благодаря этой операции укрепил свои позиции как внутри страны, так и на международной арене», — сказал депутат «Газете.Ru».

По мнению Затулина, миссия в Казахстане повысила престиж ОДКБ, а также показала несостоятельность каких-либо сомнений в организации.

«Сомнения возникли на фоне событий на Кавказе, где Азербайджан проводил реваншистскую операцию по возврату Нагорного Карабахе и районов по соседству с ним. Но теперь в ОДКБ мало кто сомневается, престиж организации вырос и был преподан урок государствам региона о том, что попытки раскачивать лодку и провоцировать масштабные гражданские столкновения не пройдут бесследно», — пояснил Затулин.

При этом депутат отметил, что за сворачивание операции и ее начало несет ответственность руководство Казахстана, так как именно оно стоит за приглашением и выводом войск.

«Надеюсь, это решение президент Токаев принял обдуманно и не преждевременно. Вероятно, определенную роль в этом играет давление на власти Казахстана внутри страны и за рубежом. Они сочли, что достаточно укрепились, и надеюсь, что они не ошиблись», — сказал Затулин.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил «Газете.Ru», что операция в Казахстане в целом прошла успешно, несмотря на небольшой срок действия миссии.

«В короткий промежуток времени удалось быстро погасить очаги конфликта в Казахстане. Правильно была выбрана тактика действий подразделений, совместно с правоохранительными органами республики были взяты под охрану объекты в Казахстане, что позволило высвободить подразделения страны. Впоследствии перешли к патрулированию улиц и обеспечению комендантского часа, что позволило в короткие сроки обеспечить наведение порядка», — указал депутат.

Говоря о роли России в разрешении кризиса, Швыткин согласился с мнением о том, что уместно говорить о победе ОДКБ в целом, а не только Москвы. Хотя, по его словам, силы других стран и были представлены в меньшем количестве.

«Очень важно было направить в Казахстан не только российский контингент, но и контингенты других государств-членов ОДКБ. Тем самым удалось показать монолитность той идеологии, которая характеризует оказание помощи странам, входящим в организацию.

При этом смогли обеспечить оперативную переброску личного состава на территорию другого государства — по факту впервые силы ОДКБ были задействованы в таком масштабе для обеспечения стабилизации ситуации и борьбы с терроризмом», — заключил депутат.

Что думают эксперты

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают как сжатые сроки операции ОДКБ, так и влияние миссии на позиции России. Так, политолог Аббас Галлямов считает, что свертывание сил во многом связано с ситуацией вокруг Токаева.

«Его обращение к ОДКБ было воспринято населением резко отрицательно — по сути как сдача суверенитета и национал-предательство. Чтобы отбиться от этих обвинений, теперь ему надо действовать подчеркнуто независимо: отсюда и срочный вывод войск, и назначением антирусски настроенного националиста (Аскара Умарова — прим. ред.) в правительство.

Все ради того, чтобы сказать казахам: «Я вовсе не русский агент, я — свой», — отметил эксперт.

По его мнению, в таком случае говорить об укреплении позиций России в Казахстане за счет миссии ОДКБ не приходится. Однако эксперт допустил существование неких закулисных соглашений, в том числе в области бизнеса.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин уверен, что своевременный уход сил играет важную и позитивную роль для России.

«Самой нежелательной для нас была бы ситуация, при которой все выглядело бы так, что президент Токаев сидит на наших штыках или удерживает власть с помощью нашей поддержки. К военному присутствию в другой стране надо подходить аккуратно, оно должно служить четким и определенным целям, при достижении которых следует сразу уходить.

То что там кого-то не того, кто нам не нравится, назначили в казахстанское правительство рулить информационной политикой, это не самый первостепенный аспект двусторонних отношений», — добавил эксперт.

С точки зрения Кашина, операция ОДКБ — определенно успех для России, который будет способствовать усилению ее позиций в регионе, где она конкурирует с Китаем и Турцией.

«Такая демонстрация роли Москвы в обеспечении региональной стабильности будет способствовать усилению ее влияния. Что касается других игроков в регионе, то Китай в ходе кризиса в Казахстане проявил себя не с самой сильной стороны. Китайская реакция и поддержка правительства Казахстана несоизмеримы с тем, что сделала Россия. Турция же еще более скромную роль сыграла в этой ситуации и едва ли может считаться сравнимым игроком, все же у Анкары есть влияние с культурной точки зрения, но в экономическом плане она не является значимым или сравнимым с Россией и КНР партнером», — резюмировал эксперт.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+