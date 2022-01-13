«Ущербная логика». Россия разочарована в переговорах с ОБСЕ

Журналисты в пресс-центре перед началом заседания Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 13 января 2022 года

Заседание постоянного совета ОБСЕ в закрытом режиме состоялось сегодня в Вене. Россия призвала участников встречи поддержать два проекта договоров по гарантиям безопасности. Однако после конференции постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич заявил, что адекватного ответа на свои предложения от коллег получить не удалось.

«Системная деградация»

Встреча в Вене стала третьей в российском дипломатическом марафоне по обсуждению гарантий безопасности. Ранее в Женеве состоялись переговоры между Москвой и Вашингтоном, а накануне в Брюсселе собирался совет Россия – НАТО.

«Видим, насколько удручающе сегодняшнее состояние дел на пространстве ОБСЕ. Налицо все признаки её системной деградации», — сказал Александр Лукашевич на встрече постоянного совета ОБСЕ, его слова приводятся на сайте МИДа России.

К причинам дестабилизации он отнес политику США и НАТО по сдерживанию России. Вдоль ее границ «на постоянной основе проводятся крупномасштабные учения, создается военная инфраструктура, развертываются ударные вооружения, которые представляют серьезнейшую угрозу безопасности России». По словам дипломата, НАТО активно вовлекает в антироссийскую деятельность страны, не входящие в Североатлантический альянс. При этом «отрабатываются сценарии, в том числе, наступательного характера».

«Все это неприемлемо усиливает риски для безопасности России. И мы вынуждены реагировать», — пояснил Лукашевич. Постпред РФ при ОБСЕ Лукашевич: Запад не дал адекватный ответ на предложения по безопасности Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в ходе пресс-конференции заявил об... 13 января 21:37

Он подчеркнул, что речь идет не об ультиматуме, «как некоторые в этом зале, возможно, хотели бы сказать», а о «приглашении к профессиональным, предметным дискуссиям по вопросам войны и мира».

«Мы призываем подтвердить приверженность выполнению международно-правовых обязательств сторон… Предлагаем партнерам отойти от ущербной и опасной логики, в рамках которой Россия рассматривается как противник, а для урегулирования проблемных ситуаций применять механизмы консультаций», — призвал постоянный представитель России при ОБСЕ.

Назад к холодной войне

Лукашевич заметил, что российское требование «полностью соответствует не раз подтвержденному в документах ОБСЕ принципу о том, что никто не будет укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других государств, а при выборе способов обеспечения собственной безопасности страны будут учитывать законные озабоченности других».

«Хотим открыто и честно предупредить: любые попытки «замотать» содержательный переговорный процесс по гарантиям безопасности в рамках диалога России с США и НАТО или выхолостить его до степени бессмысленного обмена позициями «по кругу» чреваты неизбежным ухудшением ситуации с безопасностью всех без исключения государств. Если мы не услышим конструктивного ответа на внесённые предложения в разумные сроки, а агрессивная линия поведения в отношении России продолжится, будем вынуждены сделать соответствующие выводы и предпринять все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей национальной безопасности», — заключил он.

Позже на сайте МИД появился комментарий к прошедшей встрече. «Здесь наступил момент истины, когда необходимо определиться, пойдем ли мы по пути материализации принципа неделимости безопасности, зафиксированного на высшем уровне в документах ОБСЕ, или скатимся в конфронтацию по лекалам «холодной войны», новую гонку вооружений, соревнование угроз-контругроз с очевидными рисками для всех государств-участников ОБСЕ. Последняя опция может иметь необратимые последствия», — говорится в сообщении.

Без «адекватного ответа»

«Адекватного ответа или какой-то реакции на наши предложения мы, к сожалению, не услышали от наших партнеров. Все вращалось вокруг их озабоченностей и якобы агрессивного поведения России, особенно в контексте украинских событий. Они по-своему интерпретировали закрепленный в документах ОБСЕ принцип неделимости безопасности», — сказал Лукашевич на брифинге по итогам заседания.

По его словам, фундаментальные различия, которые стали заметны и в Женеве, и в НАТО о трактовках принципа неделимости безопасности, «еще раз убеждают в правоте аргументов РФ, что нужно требовать гарантий в юридически обязывающей формуле». Лукашевич подчеркнул, что российская сторона ждет реакции на свои предложения от партнеров «в сжатые сроки, это не растянутый процесс на месяцы и годы». Дальнейшие шаги России по гарантиям безопасности определит Путин Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил в ходе пресс-конференции, что... 13 января 18:24

«Единственное, что я понимаю, — что скоординированная позиция так называемого коллективного Запада подталкивает к тому, что конструктивной реакции мы на наши предложения, к сожалению, не получаем. По крайней мере, у меня такое впечатление. Это, безусловно, вызывает разочарование. Я хотел бы ошибаться», — заключил дипломат.

Гарантии безопасности

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток, а также размещение на территории Украины и граничащих с Россией странах наступательных вооружений, — это красные линии для Москвы.

17 декабря Россия обнародовала проекты двух договоров с США и Североатлантическим альянсом, в которых потребовала отказаться от дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины или иных постсоветских стран.

Кроме того, российская сторона предложила НАТО не размещать дополнительные военные контингенты и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к НАТО стран Восточной Европы), — кроме исключительных случаев с согласия России и членов альянса.

Среди прочего, от США Россия ждет обязательства не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности. Также в проекте договора США предложили взять обязательства не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество.