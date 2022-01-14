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Политика

Не прошло и трех лет. В Казахстане требуют сменить название столицы

Петиция с просьбой переименовать Нур-Султан в Астану собрала более 16 тыс. подписей

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Прохожие в центре города Нур-Султана, 13 января 2022 года

Прохожие в центре города Нур-Султана, 13 января 2022 года

Оспан Али/РИА «Новости»
Возможность ревизии наследия Нурсултана Назарбаева стала активно обсуждаться с начала массовых беспорядков в Казахстане. В частности, все чаще звучат призывы вернуть столице название Астана. В стране опубликовали петицию с требованием переименовать город, под ней уже подписались более 16 тыс. человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Казахстане идет сбор подписей под петицией о возвращении Нур-Султану прежнего названия — Астана. Также авторы инициативы предлагают переименовать все улицы имени первого президента Нурсултана Назарбаева.

«Учитывая настроения в обществе, просим Президента Республики Казахстан, Правительство и Парламент страны вернуть прежнее название столице нашей Республики — город Астана», — говорится в тексте документа.

В тексте петиции говорится, что решение о переименовании в Нур-Султан «негативно воспринимается в соцсетях», а в быту жители страны продолжают использовать старое название города. Улицам имени экс-президента необходимо присвоить «нейтральные названия», которые «подчеркнут государственность, единство и независимость страны», указывают авторы документа. В частности, предлагается переименовать проспект Назарбаева в Алма-Ате в проспект Республики.

Петиция была опубликована вечером 11 января. К 9:00 пятницы, 14 января, ее подписали более 16,1 тыс. человек.

Столицу Казахстана переименовали в 2019 году по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева. О намерении переименовать город он заявил в день своей инаугурации. После того как парламент страны поддержал инициативу, в столице прошли несанкционированные акции несогласных с переименованием, были задержаны 20 активистов. Петицию против переименования в Нур-Султан на сайте gopetition.com тогда подписали более 45 тыс. человек.

Авторы документа отмечали, что изменение названия потребует огромных вложений бюджетных средств, а также будет уничтожен узнаваемый на международной арене бренд, сформировавшийся после переноса столицы из Алма-Аты в 1997 году. Они требовали провести референдум, в котором приняли бы участие все казахстанцы.

Тем не менее, указ об изменении названия был издан 23 марта, без проведения голосования жителей страны. При этом горожан продолжили именовать астанчанами, а все документы с названием Астана действительны до сих пор. Кроме того, ключевые объекты столицы, в названии которых используется Астана, сохранили прежнее название. В частности, речь идет о «Астана Опере», «Астана Арене», спортивных клубах и телеканале «Астана». В акимате города (мэрии) обещали выбрать «максимально незатратный для государственного бюджета путь».

Наименование столицы Казахстана отражено в ст. 2 Конституции. Несогласные с переименованием заявляли, что для переименования Астаны нужно изменить главный документ, а в силу п. 2 ст. 48 «транзитный» президент не вправе инициировать поправки (в отличие от президента, победившего на выборах). Однако Минюст обвинения отвергал, утверждая, что процедура переименования прошла законно.

«Президент решит передать проект изменений и дополнений в Конституцию на рассмотрение парламента, то он не выносится на республиканский референдум. Решение парламента в этом случае принимается в порядке, предусмотренном Конституцией в вышеупомянутой статье 53», — разъясняли в ведомстве.

Акмолинск (первое название) получил статус города в мае 1862 года. Спустя сто лет он был переименован в Целиноград, так как был центром Целинного края, имевшего всесоюзное значение в обеспечении страны зерном. После распада СССР городу вернули историческое название — Акмола, а уже в 1998 году он, став столицей, снова был переименован. Топоним Астана означает «столица», «столичный».

После массовых беспорядков в Казахстане все чаще стали говорить о возвращении городу предыдущего названия. «Я полагаю, что достаточно быстро это произойдет. Нур-Султан снова станет Астаной, судя по тому, что в официальных сообщениях уже название Нур-Султан не звучит, а просто звучит столица Казахстана», — отметил в интервью «Ленте.ру» глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Протестующие требовали отставки Назарбаева. В городе Талдыкорган Алма-Атинской области демонстранты свалили на землю памятник лидеру нации.

Назарбаев призывал всех жителей сплотиться вокруг действующего президента республики Касым-Жомарта Токаева. 5 января 2022 года на фоне протестов Токаев сменил Назарбаева на посту председателя Совета Безопасности, который тот занимал 30 лет.

Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ. До 19 января в Казахстане действует чрезвычайное положение. В результате беспорядков пострадало около 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин. Жертвами беспорядков стали более 160 человек.

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