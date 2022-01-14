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Политика

«Запад зарвался». Россия заявила о «неприемлемых» действиях НАТО

Глава МИД РФ Лавров обозначил две «красные линии» России для НАТО на Украине

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Сергей Лавров России считает, что НАТО может разместить дополнительные войска у границ России, объясняя свои действия якобы планируемой военной операцией против Украины. Глава МИД РФ подчеркнул, что это станет «красной линией» в отношениях с западными странами, которые идут на обострение ситуации «в нарушение всех обязательств и здравого смысла», при этом требуя от Москвы «вернуть свои войска в казармы». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году заявил, что НАТО может начать наращивать силы у российских границ уже в ближайшие месяцы под предлогом гипотетического вторжения России на Украину.

«Есть у нас основания полагать, что те громогласные заявления, которые сейчас звучат с Запада, что если Россия не подчинится требованиям Запада о том, как поступать со своими войсками на своей территории, что само по себе абсурдно, то тогда в ближайшие два-три месяца Запад будет наращивать активность сил быстрого реагирования, сил специальных операций НАТО вокруг наших границ», — цитирует министра ТАСС.

Лавров назвал появление дополнительных сил альянса на границе РФ настоящей «красной линией», а создание баз США в Азовском море — «второй красной линией».

«Это нам тоже неприемлемо, потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для РФ, это еще одна красная линия», — подчеркнул он.

«Запад зарвался»

Лавров указал, что Москва представила свои предложения по гарантиям безопасности именно сейчас в связи с изменениями «реальной конфигурации вооружений, военной техники и вооруженных сил в Европе». Министр добавил, что российская сторона ждет ответа по всем предложенным инициативам.

«Мы ожидаем письменной реакции, у нас есть основания полагать, что наши партнеры уяснили необходимость сделать это быстро, конкретно, на бумаге, и уяснили, что мы не будем ждать бесконечно, а планы «замотать» этот процесс, конечно же, существуют», — сказал Лавров, добавив, что заявления американской стороны о необходимости консультаций с союзниками всего лишь отговорка. «Запрягали мы очень долго, вот сейчас уже пора нам ехать. Вот ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит», — отметил он.

По словам Лаврова, ответ США и НАТО, если таковой будет, продемонстрирует, насколько Запад искренен в отношениях с Москвой. «Посмотрим, что они нам дадут на бумаге. И потом будем решать, насколько наши западные коллеги вообще искренни в отношениях с Российской Федерацией», — цитирует министра РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Северный альянс активно осваивает территории присоединившихся к НАТО стран в военном плане. «Если наше предложение нацелено сокращать военное противостояние, деэскалировать общую ситуацию в Европе, то на Западе происходит ровно обратное: натовцы наращивают свои сухопутные силы, авиацию на территориях, которые прямо прилегают к Украине, масштаб, количество учений на Черном море возросли многократно за последнее время», — отметил министр.

Западные страны создают военные базы в Прибалтике и странах Северной Европы, а также на Черном и Азовском морях, при этом советуя России «направить в казармы» ее войска, удивился глава МИД.

«Это неприемлемый подход. Так что время, которое было выбрано, просто отражает период, когда Запад зарвался, давайте прямо говорить», — сказал Лавров.

Он добавил, что Запад пошел на обострение ситуации «в нарушение всех обязательств и здравого смысла».

Путь Украины в НАТО

Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Repubblica, альянс уже принял решение о вступлении в объединение Украины и Грузии, но точные сроки пока непонятны. Он подчеркнул, что с 2014 года оборонительная способность Украины заметно выросла.

«Украина уже обратилась с просьбой о присоединении, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам», — сообщил он.

При этом Столтенберг подчеркнул, что пока Киев не в НАТО, у альянса нет никаких обязательств защищать страну от любой агрессии. В случае нападения России «будут последствия», но Запад в военном конфликте участвовать не будет, заверил он.

«Мы сейчас находимся в критическом моменте для европейской безопасности и должны разговаривать с Россией среди прочего для того, чтобы передать ей единогласную позицию всех союзников, что мы не пойдем ни на какие компромиссы», — подытожил генсек.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее выражал надежду, что Киеву предоставят План действий для вхождения в альянс в 2022 году.

Дискуссия в ОБСЕ

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Российские предложения по безопасности США и НАТО обсуждались в ОБСЕ 13 января, а также ранее в Женеве и Брюсселе. Ни США, ни НАТО пока не дали никаких письменных ответов.

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