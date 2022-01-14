«В Анкаре было, мягко говоря, непонятное заявление об ОДКБ»

Россия запросила у Турции разъяснения слов помощника Эрдогана об ОДКБ. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, добавив, что не наблюдал «нервной реакции» со стороны официальных лиц Азербайджана и Турции по поводу отправки миротворцев в Казахстан. Заявление, о котором идет речь, сделал помощник турецкого президента Ихсан Шенер, подробнее о нем — в материале «Газеты.Ru».

Москва запросила у Анкары разъяснения в связи с заявлением помощника турецкого президента относительно использования сил ОДКБ в Казахстане. Об этом заявил в пятницу, 14 января, глава МИД России Сергей Лавров.

«В Анкаре было, мягко говоря, непонятное заявление одного из советников президента Эрдогана, который просто осудил действия Казахстана по приглашению (сил) ОДКБ.

Мы сейчас запросили наших турецких коллег объяснить, что это означает», — приводит слова министра ТАСС. Он добавил, что не наблюдал «нервной реакции» со стороны официальных лиц Азербайджана и Турции по поводу отправки миротворцев ОДКБ.

О чем сказал помощник Эрдогана

Заявление, о котором идет речь, сделал помощник турецкого президента Ихсан Шенер. На одной из пресс-конференций обвинил Россию во «вторжении» в Казахстан. «Теперь в ОДКБ мало кто сомневается»: что получила Россия от операции в Казахстане В Казахстане объявили о завершении миротворческой операции сил ОДКБ, отметив реально действующий... 13 января 20:15

«РФ хочет вернуть государство, освободившееся от 30-летнего советского ига, стремящееся к своему богатству, культуре, ценностям, в эту неглубокую, бессмысленную жизнь.

Стоимость жизни, стоимость нефти — дело бизнеса. После того, как была создана Организация тюркских государств, против нее были предприняты ряд мер», — утверждал Шенер.

Как в Турции интерпретируют события в Казахстане

Взгляд на ввод российских войск в Казахстан в составе сил ОДКБ как на «вторжение» — это позиция США, которую поддержали провластные турецкие СМИ и сама администрация Турции, отмечает газета Cumhuriyet.

По оценкам издания, те, кто интерпретировал казахстанские события как «российскую операцию против возглавляемой Турцией и Казахстаном Организации тюркских государств», были не только представителями проправительственных СМИ.

«Такая оценка дается и внутри самого Дворца», — говорится в публикации. Предательство и узурпация власти. Кого подозревают в попытке переворота в Казахстане В отношении экс-председателя КНБ Казахстана Карима Масимова начали расследование по факту захвата... 13 января 15:04

Заявление помощника президента Турции ранее раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Ихсан Шенер характеризует Республику Казахстан как страну, которая сначала, как он сказал, освободилась от «советского гнета», а ныне «некие силы якобы вновь угрожают поставить ее под бессмысленное ярмо». Подобная трактовка как советской, так и современной истории Казахстана из уст турецкого официального лица вызывает, мягко говоря, недоумение», — констатировала она, добавив, что такие выражения «не способствуют укреплению дружбы России и Турции».

Миротворческая миссия стран Организации Договора о коллективной безопасности, направивших в Казахстан военнослужащих для стабилизации ситуации, завершилась — вывод контингента начался 13 января.

Протесты и беспорядки

В Казахстане 2 января вспыхнули массовые протесты, граждане выразили недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ. Власти объявили о снижении стоимости топлива, но ситуация не стабилизировалась. На две недели на территории страны ввели режим ЧП, правительство было отправлено в отставку.

В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, а также других городах начались беспорядки, мародерство, нападения на госучреждения и силовиков. Сообщалось, что в столкновениях погибли не менее 160 человек. Россиянка погибла в ходе погромов в Казахстане В российском посольство в Казахстане сообщили, что в ходе беспорядков в Жамбылской области... 14 января 14:01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности, а также обратился за помощью в урегулировании кризиса к государствам-членам ОДКБ.

Как россияне оценили участие ОДКБ в казахском кризисе

Большинство россиян (70%), интересующихся событиями в соседней республике, считают адекватной просьбу властей Казахстана к странам ОДКБ о вводе миротворческих сил. Противоположного мнения придерживается каждый пятый опрошенный (21%), свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Оценившие решение как правильное люди считают его таковым, потому что «надо помочь братскому народу (33%), надо решать вопрос мирно (25%), от этого зависит безопасность нашей страны (17%), без России не справятся (14%), входим в ОДКБ (12%), необходима защита стратегических объектов (10%)».

Более половины россиян, интересующихся событиями в Казахстане, считают, что волна протестных настроений в скором времени спадет (66%), каждый пятый придерживается мнения, что акции продолжатся, но будут не такими массовыми (20%). Еще 4% предположили, что протесты могут перерасти в гражданскую войну.