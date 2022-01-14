Кому в Латинской Америке нужны наши войска — и нужны ли они там самой России

Еще несколько дней назад дискуссия между российскими и американскими дипломатами сводилась к проблемам региональной безопасности в Европе. Однако в течение нескольких часов география внешнеполитической борьбы между США и РФ расширилась до Латинской Америки — Вашингтон грозит Москве серьезными последствиями за размещение в странах региона военной инфраструктуры. Эксперты рассказали «Газете.Ru», могут ли американские соседи на самом деле обратиться к Москве за военной помощью — и уместны ли угрозы американского чиновника Джейка Салливана.

Соединенные Штаты будут действовать решительно, если Россия попытается продвинуться в Латинскую Америку и разместить там свои вооруженные силы, заявил помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. «Если Россия предпримет какие-то попытки в этом направлении, США будут действовать незамедлительно и решительно», — заявил он.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты в целом скептически оценили такой вариант развития событий. Причем попытка разместить российскую военную инфраструктуру в регионе может наткнуться как на геополитические, так и на исключительно юридические сложности, отмечают специалисты.

Куба

Говоря о военном присутствии России в Латинской Америке, на ум сразу приходит Куба — в 1967 году в пригороде Гаваны был введен в эксплуатацию советский радиолокационный центр, который на протяжении десятилетий обеспечивал Москву разведывательными данными.

Однако в 2001 году президент России Владимир Путин принял решение ликвидировать базу из-за нагрузки на бюджет. Свою роль также сыграли просьбы бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, который неоднократно призывал Путина сократить военное присутствие России в мире.

В 2014 году появились сообщения, что российские власти пытаются восстановить базу. Однако президент Путин тогда заявил, что Москва способна обеспечить свою обороноспособность и без радиолокационной станции на Кубе.

Заместитель директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что и сама Куба на сегодняшний день вряд ли заинтересована в российском присутствии на своей территории.

«Кубе такой вариант не нужен. Появление там военных баз РФ фактически заблокирует любую попытку Гаваны нормализовать отношения с США, что так им необходимо», — отметил Калашников.

Эксперт также добавил, что важным фактором в этом вопросе станет возможное переизбрание президента США Джо Байдена на следующий срок. Если ему удастся это сделать, размышляет Калашников, он мог бы повторить путь Обамы, который запустил процесс нормализации отношений США с Кубой. «Высвободиться из российских уз»: Армения и Турция решили помириться Спецпредставители Турции и Армении провели в Москве первые переговоры по нормализации отношений... 14 января 20:14

«До тех пор для Кубы абсолютно неприемлемо размещение в данной ситуации наших военных сил. Военно-техническое сотрудничество, включая обновление техники и поставки боеприпасов, продолжается — это другое дело. Но присутствие наших военных в настоящее время в этой стране невозможно», — заявил специалист.

Союзники США

С целым рядом стран региона договориться о сотрудничестве еще сложнее, поскольку они активно сотрудничают с США и НАТО, обращают внимание эксперты. В их числе — Колумбия и Бразилия.

Руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки Збигнев Ивановский в разговоре с «Газетой.Ru» напоминает, что

в 2017 году Колумбия стала первым в Латинской Америке партнером НАТО.

В рамках этого партнерства уже достигнуто соглашение о том, что альянс будет поддерживать республику в ее усилиях по модернизации вооруженных сил, в то время как латиноамериканский партнер обеспечит подготовку по разминированию для стран НАТО и других государств.

«В период внутреннего вооруженного конфликта американцы оказывали большую помощь правительству Колумбии в борьбе с леворадикальными партизанами, американские специалисты находятся на колумбийских военных базах. Тесно сотрудничает с США и нынешнее правительство Бразилии», — объяснил эксперт.

Венесуэла

По словам Николая Калашникова из Института Латинской Америки РАН, одной из немногих стран региона, которые гипотетически могли бы обратиться к России с просьбой о размещении военных объектов, является Венесуэла. Это объясняется тем, что президент страны Николас Мадуро находится в непростой внешнеполитической ситуации.

«Он настолько обострил отношения с США, что для него вопрос политического выживания может быть связан с военной помощью с нашей стороны.

Другое дело, что если мы там обоснуемся, то станем не только раздражителем для США, но и спровоцируем новые санкции, которые неизвестно как отразятся на нашей экономике», — заключил эксперт.

Збигнев Ивановский со своей стороны отмечает, что такой сценарий развития событий практически полностью исключен. «В конституции Венесуэлы есть статья, которая объявляет территорию страны зоной мира и запрещает размещать иностранные военные базы или учреждения, которые имеют цели военного характера», что усложняет размещение российской военной инфраструктуры в этой стране», — сказал эксперт. «Санкционный потенциал не исчерпан»: чем еще США могут запугивать Россию В Конгрессе США представили новый проект антироссийских санкций, среди которых оказались ограничения... 13 января 20:41

В то же время Венесуэла активно покупает у России вооружение и военную технику, включая самолеты, вертолеты, танки и системы ПРО.

Кто еще может сотрудничать с Москвой

Развивать сотрудничество с Россией готовы и другие страны региона, занимающие антиамериканские позиции — в частности, Никарагуа и Боливия, добавляет Збигнев Ивановский.

Однако Россия не готова углублять отношения с государствами, которые уже давно входят в область геополитических интересов Бразилии. Москва старается поддерживать дружелюбные отношения со своей «коллегой» по БРИКС.

Директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ Виктор Хейфец напомнил в разговоре с «Газетой.Ru», что президент Бразилии Жаир Болсонару высказывался против присутствия российских и китайских военных баз в Латинской Америке. Более того, по словам эксперта, размещение таких объектов для России во многом бессмысленно.

«Никакого военного смысла в размещении баз нет, если только не разместить там пусковые установки ядерных ракет, — говорит Хейфец. — Пусть там будет 30 тысяч солдат или 50 — они все равно будут не в состоянии конкурировать с американской армией в таких условиях».

Безопасность в Латинской Америке

Збигнев Ивановский заключил, что на данный момент ввиду сложной внутриполитической конфигурации, характерной для региона, в Латинской Америке вряд ли найдется государство, готовое пригласить Москву к размещению своих военных объектов.

Эксперт отмечает, что политическая поляризация на национальном и региональном уровнях не позволяет выработать общую политику в сфере безопасности.

«В свое время предпринималась попытка разработать единую политику безопасности в рамках Союза южноамериканских наций, которая не увенчалась успехом из-за политических разногласий. В нынешнем электоральном цикле происходит перегруппировка политических сил, и ситуация постоянно меняется, у каждой страны есть своя собственная стратегия», — объяснил специалист.

«Тем не менее, скорее речь идет о многовекторной политике в регионе, поскольку даже левые правительства не исключают нормализации отношений с Соединенными Штатами и занимают скорее нейтральные позиции», — добавил Ивановский.