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Политика

Американцы заинтересованы: Зеленский предложил Путину и Байдену поговорить втроём

Глава офиса Зеленского: Киев предложил Вашингтону провести трехсторонние переговоры с Москвой

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Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме, Вашингтон, 2021 год

Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме, Вашингтон, 2021 год

Global Look Press
Киевские власти считают целесообразным проведение встречи (может быть, и в формате видеоконференции) глав Украины, России и США. Они уже направили свое предложение Москве и Вашингтону — американские политики выразили «глубокий интерес». Правда, о чем именно будут говорить стороны, киевские власти не озвучивают.

Киев хочет провести трехсторонние переговоры с участием украинского президента Владимира Зеленского, его российского коллеги Владимира Путина и главы США Джо Байдена. Об этом сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в ходе дискуссии в Атлантическом совете.

«Президент Зеленский предложил президенту Байдену – и мы считаем, что это может иметь смысл, – организовать трехстороннюю встречу, может быть в режиме видеоконференции <...>. Мы все еще ждем [ответа] от российской стороны», – сказал Ермак. По его словам, американская сторона «высказала глубокий интерес».

При этом украинские политики не обозначили конкретные вопросы, которые хотели бы обсудить на предлагаемой конференции, отметил источник РИА «Новости» в Москве. Собеседник агентства подчеркнул, что «если речь идет о конфликте в Донбассе, то эту тему ему надо напрямую обсуждать с Донецком и Луганском».

В Кремле тем временем опровергли поступление какого-либо предложения со стороны Вашингтона. «Нет. Пока ничего не поступало», – сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

При этом в Белом доме не смогли ничего сказать в контексте предложения украинской стороны.

Киев неоднократно предлагал провести переговоры с привлечением США. В частности, такая идея звучала и в рамках «нормандского формата», который подразумевает разрешение внутриукраинского конфликта в Донбассе посредством встреч глав Украины, России, Германии и Франции.

Владимир Зеленский также предлагал поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным в любом формате. В ответ на это Песков отмечал, что любой диалог должен быть «понятен, подготовлен, и ориентирован на достижение конкретного результата».

В то же время Украина нацелена вступить в НАТО. Ермак подчеркивал, что страна «абсолютно готова» к этому. Он добавил, что Киев ожидает требований, которые необходимо выполнить для членства в альянсе. «Хочу повторить, что сегодня это вопрос жизни и смерти», – сказал Ермак.

У российских политиков и дипломатов такое рвение вызывает беспокойство, потому что в этом случае военные группировки НАТО могут приблизиться непосредственно к границе Украины и России. Альянс, в свою очередь, обеспокоен российскими войсками расположенными вблизи границ с Украиной. Западные политики неоднократно обвиняли Москву в «агрессивных действиях» против Киева. Россия считает такое мнение предлогом для размещения большего количества оружия как можно ближе в РФ и заверяет, что военные никому не угрожают, а Москва не собирается атаковать соседние страны.

Москва создала пакет предложений по безопасности, направив его в США и НАТО. Российская сторона в одном из условий прописала, что Североатлантический альянс прекратит военное сотрудничество с постсоветскими странами, откажется от баз на их территориях, а также прекратит свое продвижение на восток. Несколько дней назад прошли переговоры сторон по этому вопросу. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отказывается от условия об отказе Украине в членстве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва «категорически не приемлет» появление контингента НАТО у границ страны.

«Тем более с учетом того курса, которое проводит украинское руководство – и прежнее, и нынешнее. Более того, это красная линия по-настоящему», – сказал глава ведомства 14 января на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года.

Так же российское руководство не согласно с тем, что западные страны могут разместить свои военные базы на украинской части Азовского моря, даже при условии, что Украина не войдет в состав блока.

«Это нам тоже неприемлемо, потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для России, это еще одна красная линия», – добавил Лавров.

Лавров считает, что наличие на Украине вооружения от НАТО и западных инструкторов может спровоцировать Киев «на военные авантюры», а это напрямую угрожает безопасности россиян.

Украина сотрудничает с НАТО, в частности, проводит военные учения на Черноморском побережье. Но в НАТО до сих не вступила. Дело в том, что неразрешенные территориальные конфликты являются «противопоказанием» к вступлению в военный блок, иначе всем союзникам придется участвовать в боевых действиях, что несет еще большую угрозу.

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