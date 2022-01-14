«Пусть разрабатывают всё, что хотят». Почему Россия не боится новых санкций ЕС

Евросоюз продолжит готовить новые санкции против России, а также углубит взаимодействие с США, НАТО и партнерами в рамках ОБСЕ. Об этом в пятницу заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В России недовольны намерениями ЕС, но уверены, что страна выдержит новые ограничения.

«Готовы к отражению агрессии»

«ЕС продолжит подготовку новых санкций против России в тесном взаимодействии с иностранными партнерами. Мы усилим координацию с США, НАТО и с партнерами внутри ОБСЕ», — заявил Боррель на пресс-конференции после неформальной встречи глав МИД Евросоюза во французском Бресте.

По его словам, ЕС выступает за диалог с Российской Федерацией, но не в ущерб своим «свободе, независимости, суверенитету и основополагающим принципам».

«Обсуждение архитектуры европейской безопасности было в центре внимания дискуссии министров. ЕС должен действовать как самостоятельный геополитический игрок. Мы должны быть готовы к отражению агрессии, но предпочитаем путь дипломатии и переговоров. Мы отвергаем любые попытки России воссоздать сферы влияния в Европе», — подчеркнул верховный представитель ЕС.

Он рассказал, что Евросоюз поддерживает переговоры по контролю над вооружениями, а также выступает за обеспечение прозрачности военных учений. Глава дипломатии ЕС заявил о подготовке новых санкций против России Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС продолжит готовить новые санкции против России. Об... 14 января 22:10

Боррель высказал мнение, что, ведя переговоры по европейской безопасности без участия ЕС, Россия «пытается разделить США и Европу». Он также уверен, что у РФ это не получилось, поскольку США консультировались с ЕС «перед переговорами с Россией, после и во время них».

«Враг в лице России»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что Боррель заявил о подготовке новых санкций против России «для красного словца».

Политик уверен, что России уже не страшны новые ограничения после семи лет под санкциями. Более того, некоторые запреты помогли стране развиваться, «в частности, в области сельского хозяйства». «Я не знаю, кто от этих санкций больше потеряет – мы или Евросоюз. Пусть подумают, кто от кого насколько зависит», — сказал Джабаров.

«Боррель как глава евродипломатии ничего не решает, это назначаемая должность. <…> Да пусть разрабатывают всё что хотят, только как Европа без России обойдется? Они это еще не очень, по-моему, представляют. Поэтому я думаю, что здесь попытки запугать Россию санкциями или сверхсанкциями обречены на провал. А Боррель останется в памяти как человек, который никогда не имел своего мнения», — добавил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам «Известиям».

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отметила в беседе с тем же изданием, что пока Боррель высказал только намерение ввести новые санкции.

«Каждый сейчас так или иначе говорит о неких намерениях. Санкции же тоже звучали со стороны Америки исключительно в том контексте, что если — в сослагательном наклонении — если случатся какие-то ситуации на Украине и Россия проявит агрессию, то тогда уже будут перечислены некие санкции», — заметила Журова.

По ее мнению, о санкциях говорят «на всякий случай». Также она уверена, что распространением подобной информации у граждан других стран пытаются создать «искусственное мнение о враге в лице России».

Журова добавила, что западных партнеров раздражает то, что при вводе санкций Россия начинает мобилизовать ресурсы и развиваться.

Ревнивый ЕС

А политолог Иван Мезюхо в беседе с RT сказал, что у него сложилось ощущение, будто в ЕС ревнуют к участившимся контактам между Москвой и Вашингтоном. Именно поэтому мы слышим заявления, подобные словам Борреля.

«Евросоюз просто опасается, что судьба Европы будет решаться без её участия», — заявил Мезюхо. Боррель: глава НАТО рассказал министрам обороны ЕС об итогах встречи с делегацией РФ Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал... 13 января 06:03

Он также отметил, что ЕС больше не проводит собственную внешнюю политику, а «давно передал суверенные права в фактическое пользование США».

Поддержав введение санкций против России после событий 2014 года, ЕС «выстрелил сам себе в ногу», поскольку ущерб от рестрикций на себе ощутили именно европейские государства, а не Соединённые Штаты, уверен эксперт.

В декабре МИД РФ опубликовал проекты двух договоров по гарантиям безопасности с США и НАТО. За этим последовал российский дипломатический марафон по обсуждению предложенных соглашений. В Женеве состоялись переговоры между Москвой и Вашингтоном, а в Брюсселе собирался совет Россия – НАТО. А накануне прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Кроме того,14 января ЕС объявил, что продлил экономические санкции против России до 31 июля 2022 года.