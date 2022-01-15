Посольство РФ в США обвинило американские власти в информационном давлении на Москву

Вашингтон бездоказательно обвиняет Россию в подготовке casus belli для вторжения на Украину, заявили в посольстве РФ в США. По мнению дипломатов, подобные рассуждения о злонамеренности Москвы представляют собой подтверждение «непрекращающегося информационного давления». Накануне спикер Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия готовится напасть на Украину уже в январе-феврале.

Пресс-секретари Белого дома и Пентагона голословно и бездоказательно обвинили Россию в подготовке предлога для нападения на Украину. Об этом заявило посольство РФ в Вашингтоне, говорится в Facebook дипмиссии.

«Представители администрации [США] уже в деталях описывают сценарии подобных провокаций, называют даты эвентуального (sic!) начала «операций». Доказательств, как водится, нет», — отмечается в сообщении посольства РФ.

По мнению дипломатов, такие рассуждения американских представителей лишь подтверждают «непрекращающееся информационное давление» на Российскую Федерацию.

«Повторяется один и тот же сценарий: идет «вброс» сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод», — считают в дипмиссии.

Российские дипломаты предостерегли американских коллег «от авантюр такого рода». Кроме того, они подчеркнули, что Москва выступает против войны и придерживается дипломатического способа решения любых международных проблем.

«Призываем США к предметной работе по обеспечению гарантий безопасности на основе предложенных российской стороной проектов договоров», — говорится также в публикации.

Накануне, 14 января, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что у властей США якобы есть сведения о подготовке Россией некой провокации на Украине, чтобы использовать ее в качестве casus belli – повода для развязывания войны.

Она также заявила, что не может ничего сказать о дальнейших консультациях и российско-американских переговорах. «Непробиваемая» позиция по Украине. Переговоры России и НАТО зашли в тупик Соединенные Штаты и НАТО не готовы идти навстречу России по гарантиям безопасности, констатировал... 13 января 16:16

«Сейчас все вернулись в свои столицы и ведут обсуждения по этому вопросу. Отмечу, что президент [США Джо Байден] считает, что дальнейшие действия — за президентом Владимиром Путиным и Россией», — подчеркнула Псаки.

С такими же заявлениями выступал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По словам представителя американского Минобороны, «группа оперативников готовится провести операцию под чужим флагом». Вдаваться в подробности Кирби отказался, раскрывать место предполагаемой провокации тоже не стал.

Телеканал CNN сообщил в пятницу со ссылкой на источник в администрации США, что Москва может готовить провокацию на юго-востоке Украины. Со схожими публикациями выступили газета Washington Post, агентства Reuters, Bloomberg и AFP.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти материалы бездоказательными и не подтвержденными ничем.

«До сих пор все эти заявления носили голословный характер», — сказал представитель Кремля в разговоре с ТАСС.

Гарантийное письмо

15 декабря МИД РФ передал американской стороне проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В начале этой недели состоялась серия официальных переговоров между Россией, США и НАТО. Обсуждались гарантий безопасности, которые предложила Москва в середине декабря. Сначала эти предложения обсуждались в Женеве на встречах с американскими дипломатами, 12 января — в ходе заседания Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что переговоры с США по гарантиям госбезопасности, прошедшие в Женеве, были непростыми.

«Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным. Без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы», — заявил он.

Рябков отметил, что США серьезно подошли к предложениям России по гарантиям безопасности. Дипломат также подчеркнул, что у России нет намерений нападать на Украину. Также нет оснований опасаться сценария эскалации, подчеркнул замминистра — все маневры российских войск проходят в пределах национальной территории.

«Президент [РФ Владимир Путин] проинформирован [об итогах переговоров]. И в настоящее время мы ждем письменных формулировок от наших оппонентов. После этого уже будет окончательный анализ», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал об ожидании ответа со стороны США на вопросы о гарантиях безопасности.

«Американцы нам обещали постараться, но мы им сказали, что стараться нужно очень сильно, сделать свои встречные предложения на следующей неделе», — сказал глава министерства.

По его словам, МИД также ожидает, что свое мнение в письменном виде предоставит генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс в ходе брифинга журналистам не стал сообщать, планирует ли Вашингтон дать России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, который запросила Москва.

«Мы не планируем раскрывать сейчас форму и модальность тех контактов, которые могут последовать. Тем не менее мы привержены продолжению диалога и контактов, которые, как мы надеемся, принесут нам результаты», — сказал он.

Одновременно с этим в конгресс США было внесено предложение о введении санкций против российского руководства. Сенатор-республиканец Марко Рубио представил проект, согласно которому санкции могут ввести лично против президента России Владимира Путина, а также премьер-министра Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу. «Санкционный потенциал не исчерпан»: чем еще США могут запугивать Россию В Конгрессе США представили новый проект антироссийских санкций, среди которых оказались ограничения... 13 января 20:41

Также ограничения могут коснуться доступа России к международной межбанковской системе SWIFT. Все эти меры Рубио предлагает применить в случае нападения на Украину. Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет подобных планов.