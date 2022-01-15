Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Россиян предупредили о мошенничествах с QR-кодами и... 12:25
Российская биатлонистка пожаловалась на отсутствие командного... 12:20
Новак назвал условия для увеличения поставок российского газа... 12:18
Тело полуторагодовалого ребенка с ножевыми ранениями нашли... 12:13
В России выявили суточный максимум зараженных коронавирусом... 12:02
Австралийские власти задержали Джоковича 12:01
В Польше заявили о планах Путина восстановить власть... 11:58
Ветерана заставили оплатить налог за подарок на День Победы 11:55
Все самолеты с российскими миротворцами из Казахстана... 11:51
Лукашенко назвал общие угрозы для постсоветских республик 11:42
Политика

Посольство РФ в США обвинило американские власти в информационном давлении на Москву

Российские дипломаты в Вашингтоне назвали обвинения в подготовке провокации на Украине «голословными»

Слушать
Остановить
close
100%
Алексей Агарышев/РИА «Новости»
Вашингтон бездоказательно обвиняет Россию в подготовке casus belli для вторжения на Украину, заявили в посольстве РФ в США. По мнению дипломатов, подобные рассуждения о злонамеренности Москвы представляют собой подтверждение «непрекращающегося информационного давления». Накануне спикер Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия готовится напасть на Украину уже в январе-феврале.

Пресс-секретари Белого дома и Пентагона голословно и бездоказательно обвинили Россию в подготовке предлога для нападения на Украину. Об этом заявило посольство РФ в Вашингтоне, говорится в Facebook дипмиссии.

«Представители администрации [США] уже в деталях описывают сценарии подобных провокаций, называют даты эвентуального (sic!) начала «операций». Доказательств, как водится, нет», — отмечается в сообщении посольства РФ.

По мнению дипломатов, такие рассуждения американских представителей лишь подтверждают «непрекращающееся информационное давление» на Российскую Федерацию.
«Повторяется один и тот же сценарий: идет «вброс» сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод», — считают в дипмиссии.

Российские дипломаты предостерегли американских коллег «от авантюр такого рода». Кроме того, они подчеркнули, что Москва выступает против войны и придерживается дипломатического способа решения любых международных проблем.

«Призываем США к предметной работе по обеспечению гарантий безопасности на основе предложенных российской стороной проектов договоров», — говорится также в публикации.

Накануне, 14 января, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что у властей США якобы есть сведения о подготовке Россией некой провокации на Украине, чтобы использовать ее в качестве casus belli – повода для развязывания войны.

Она также заявила, что не может ничего сказать о дальнейших консультациях и российско-американских переговорах.

«Сейчас все вернулись в свои столицы и ведут обсуждения по этому вопросу. Отмечу, что президент [США Джо Байден] считает, что дальнейшие действия — за президентом Владимиром Путиным и Россией», — подчеркнула Псаки.

С такими же заявлениями выступал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По словам представителя американского Минобороны, «группа оперативников готовится провести операцию под чужим флагом». Вдаваться в подробности Кирби отказался, раскрывать место предполагаемой провокации тоже не стал.

Телеканал CNN сообщил в пятницу со ссылкой на источник в администрации США, что Москва может готовить провокацию на юго-востоке Украины. Со схожими публикациями выступили газета Washington Post, агентства Reuters, Bloomberg и AFP.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти материалы бездоказательными и не подтвержденными ничем.

«До сих пор все эти заявления носили голословный характер», — сказал представитель Кремля в разговоре с ТАСС.

Гарантийное письмо

15 декабря МИД РФ передал американской стороне проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В начале этой недели состоялась серия официальных переговоров между Россией, США и НАТО. Обсуждались гарантий безопасности, которые предложила Москва в середине декабря. Сначала эти предложения обсуждались в Женеве на встречах с американскими дипломатами, 12 января — в ходе заседания Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что переговоры с США по гарантиям госбезопасности, прошедшие в Женеве, были непростыми.

«Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным. Без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы», — заявил он.

Рябков отметил, что США серьезно подошли к предложениям России по гарантиям безопасности. Дипломат также подчеркнул, что у России нет намерений нападать на Украину. Также нет оснований опасаться сценария эскалации, подчеркнул замминистра — все маневры российских войск проходят в пределах национальной территории.

«Президент [РФ Владимир Путин] проинформирован [об итогах переговоров]. И в настоящее время мы ждем письменных формулировок от наших оппонентов. После этого уже будет окончательный анализ», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал об ожидании ответа со стороны США на вопросы о гарантиях безопасности.

«Американцы нам обещали постараться, но мы им сказали, что стараться нужно очень сильно, сделать свои встречные предложения на следующей неделе», — сказал глава министерства.

По его словам, МИД также ожидает, что свое мнение в письменном виде предоставит генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс в ходе брифинга журналистам не стал сообщать, планирует ли Вашингтон дать России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, который запросила Москва.

«Мы не планируем раскрывать сейчас форму и модальность тех контактов, которые могут последовать. Тем не менее мы привержены продолжению диалога и контактов, которые, как мы надеемся, принесут нам результаты», — сказал он.

Одновременно с этим в конгресс США было внесено предложение о введении санкций против российского руководства. Сенатор-республиканец Марко Рубио представил проект, согласно которому санкции могут ввести лично против президента России Владимира Путина, а также премьер-министра Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу.

Также ограничения могут коснуться доступа России к международной межбанковской системе SWIFT. Все эти меры Рубио предлагает применить в случае нападения на Украину. Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет подобных планов.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+