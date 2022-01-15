«Положение русских в Казахстане станет даже хуже»

Январский политический кризис в Казахстане не оставил в России равнодушных. И если официальная Москва говорила о поддержке правительства этой страны, отправив своих военных в составе контингента ОДКБ для стабилизации ситуации, то оппозиционно мыслящие активисты призывали к более решительным действиям. В итоге участники акции «На Северный Казахстан», которую провели в московском метро, столкнулись с обысками полиции и арестами. «Газета.Ru» выяснила у активистов, чем именно они недовольны, и узнала мнения в Госдуме и Совете Федерации, нужно ли наказывать россиян за нападки на Казахстан.

«На Северный Казахстан» и в полицию

Сторонники незарегистрированной политической партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» всю неделю были в центре внимания государственных служб. Так, ее 13 членов получили административные аресты сроком от 10 до 15 суток по статье за неповиновение сотрудникам полиции. «Теперь в ОДКБ мало кто сомневается»: что получила Россия от операции в Казахстане В Казахстане объявили о завершении миротворческой операции сил ОДКБ, отметив реально действующий... 13 января 20:15

Общение лимоновцев с правоохранителями началось в ночь с 9 на 10 число, когда полицейские провели обыски в столичной штаб-квартире активистов партии. Перед этим 8 января они провели акцию «На Северный Казахстан», повесив на поезд на станции метро «Алма-Атинская» плакат с таким лозунгом. Утверждалось, что таким образом члены «Другой России Э. В. Лимонова» хотели напомнить «о необходимости решительных действий со стороны российских властей по защите русскоязычного населения Казахстана».

Координатор «Другой России Лимонова» Михаил Аксель в разговоре с «Газетой.Ru» назвал обыски и аресты «устрашающей акцией правоохранительных органов», так как активистам никто не объяснил, в чем именно заключалось неповиновение полиции. Кроме того, он рассказал, что партия будет писать жалобу из-за того, что к активистам не сразу пустили адвокатов и не показали протоколы.

«Мы отреагировали на кризис в Казахстане безопасной акцией в метро и обратили внимание российской власти к положению русскоговорящих там. Раз мы помогаем через ОДКБ, то, наверное, нужно и привлечь внимание к историческим территориям, которые входили в состав России. В итоге же войска выведут, а положение русских станет даже хуже.

Российская власть спасла режим Токаева, который не может навести порядок сам. Наверняка теперь многие казахи будут говорить про оккупацию. И там будут уже не просто языковые патрули, а патрули националистов для притеснения наших соотечественников. Казахстан обязан улучшить отношение к русскому языку и северной части страны. А у России есть прекрасный пример Крыма, где мы защитили русскоговорящих людей», — отметил представитель партии.

«Россия всегда должна пресекать подобное»

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Газетой.Ru» сказал, что требующие более радикальных шагов, в том числе отторжения территории Казахстана оказывают «медвежью услугу» русским жителям этой страны.

«Конечно, вмешиваться во внутренние дела братской союзной страны — негоже. Не надо использовать ситуацию ради достижения своих внутренних политических амбиций. Я думаю, что правоохранительные органы абсолютно правильно обращают внимание на такие призывы.

Россия всегда должна пресекать подобное, и мы сами просим коллег делать это. В той же Киргизии и Казахстане такое пресекают. Когда полгода назад там были акции против русского языка, местные власти принимали соответствующие меры», — сказал он.

Экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в разговоре с «Газетой.Ru» напомнил, что Россия подчиняется целому ряду правил международных организаций. Что говорил казахстанский министр-«русофоб» — и что о нем думают в Москве В Россотрудничестве отказались работать с новым министром информации и общественного развития... 12 января 21:12

«В частности, это происходит и в СНГ. Да, многое из того, что написано на бумаге, в реальности не соблюдается, а политика по многим аспектам разводит республики бывшего Советского Союза. Но требовать отторжения каких-то частей других стран проблематично», — сказал он.

Свергать в Казахстане, сидеть в России

К слову, сам Эдуард Лимонов в начале нулевых годов отсидел в тюрьме в Москве как раз за подготовку вооруженного восстания в Казахстане — он считал, что северные территории страны должны войти в состав России. Следователи утверждали, что в Алтайском крае его партия готовилась к организации партизанских отрядов для вторжения в Казахстан. Тогда писателю были предъявлены обвинения в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Александр Бородай отметил, что лично переживает за лимоновцев, так как знал идейного вдохновителя партии и обсуждал с ним казахстанский вопрос.

«Я еще в 1990-х годах ездил в Казахстан, чтобы проверить, какова там сила русского движения, и есть ли надежда, что русское меньшинство сможет поднять голову и потребовать соблюдения своих прав. Но уже тогда выводы были неутешительные, хотя меня за мои публикации назвали врагом Казахстана. Кстати, потом ко мне пришел Эдуард Лимонов, которого я отговаривал ехать туда», — сказал парламентарий.

Еще одним похожим случаем в России было дело социолога и политтехнолога Петра Милосердова, которому в 2019 году Нагатинский суд Москвы вынес приговор 2,5 года колонии общего режима за создание совместно с националистом Александром Поткиным экстремистского сообщества в Казахстане, целью которого было изменение конституционного строя в этой стране. Защита Милосердова настаивала, что такое посягательство — не преступление в России, а генпрокуратура Казахстана заявляла, что претензий к обвиняемому не имеет. «Это не Белоруссия. Здесь выходят мародерствовать парни, которым дали денег и водки» События в Казахстане продолжают обостряться, звучат мнения, что происходящее — ничто иное, как... 06 января 23:14

В разговоре с «Газетой.Ru» Милосердов выразил мнение, что России, прежде всего, важно, чтобы в Казахстане сохранилась «понятная ей авторитарная вертикаль власть», а не интересы русской диаспоры.

«Здесь нет ничего нового. Даже в Крыму официальную Россию беспокоило, что там окажутся натовские корабли на наших военных базах. Россия — не национальное государство русских, и интересы и защита русских — не цели государства. Россия хочет видеть в Казахстане стабильность и выстраивание некого элитного консенсуса. Лишь бы не было стрельбы и насилия, и больше ничего», — считает он.

Где в Казахстане русские

Больше 20% населения Казахстана — этнические русские, которые в основном проживают в северных и северо-восточных регионах. С 1989 по 2021 год численность русского населения страны сократилась почти в 2 раза — с 6 миллионов человек до примерно 3,7 миллионов.

Перенос столицы из южной Алма-Аты в северную Астану (Нур-Султан) в 1997 году многими экспертами также объяснялся планами решить проблему демографического дисбаланса, в том числе этнического.

Статистика подтверждает, что так в итоге и произошло — в столице с 1989 года доля русского населения упала с 54% до 20%.

Показателен и пример Актюбинской области — за тот же период доля русских упала там с 24% до 14%, тогда как численность этнических казахов выросла с 55% до более чем 80%. «Нужно принести жертвы»: как Токаев убирает людей Назарбаева Кризис в Казахстане вынудил президента Касыма-Жомарта Токаева выйти из тени Нурсултана Назарбаева... 12 января 17:03

В двух казахстанских областях — Северо-Казахстанской и Костанайской этнических русских по-прежнему проживает больше, чем казахов. Но и там наблюдается тенденция к изменению ситуации — если 2009 году русские в первой составляли более 50% населения, казахи — около 33%, то через 10 лет году казахов было 35%, русских — 49%.

Это может быть связано и с тем, что в начале 2010-х власти Казахстана разработали концепцию переселения населения с юга, где большинство составляют казахи, на север страны. После 2014 года у южан появилась возможность переехать на север страны, получить там рабочее место или грант в местный вуз по программе «Серпін».

Михаил Аксель такую тенденцию объясняет, тем, что «русских просто выживают из страны» и подвергают «языковому геноциду».

«Мы видели языковые патрули, мы видим перевод казахского на латиницу, и призывы, чтобы только этот язык оставался государственным. Все это происходит, как минимум, с молчаливой санкции администрации президента и КНБ», — объясняет он недовольство лимоновцев.