18 сценариев Байдена. Что придумали в США на случай «вторжения» РФ на Украину

США подготовили 18 сценариев действий на случай «российского вторжения» на Украину. При этом санкции против РФ со стороны Соединенных Штатов и европейских стран могут отличаться друг от друга, указала замгоссекретаря Виктория Нуланд. Она добавила, что с точки зрения Вашингтона дверь для дипломатического решения все еще открыта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В американской администрации подготовили 18 различных сценариев действий на случай предполагаемого «российского вторжения» на Украину. Об этом в субботу, 15 января, сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. В Госдуме оценили слова Нуланд о подготовке сценариев на случай «вторжения» РФ на Украину Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление заместителя... 15 января 18:21

«Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях.

Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо агрессивный шаг», — пояснила она.

В интервью газете Financial Times замгоссекретаря также отметила, что санкции против Москвы со стороны Вашингтона и европейских столиц могут отличаться друг от друга. «Иногда что-то дается нам тяжелее, чем Европе, а иногда — наоборот», — констатировала Нуланд.

В то же время она подчеркнула, что США ведут переговоры с европейскими союзниками относительно возможного ответа на действия России, который бы «учитывал интересы жителей западных государств».

Двери открыты

Нуланд добавила, что с точки зрения Вашингтона дверь для дипломатического решения все еще открыта, и Соединенные Штаты работают над письменными ответами российским официальным лицам. WSJ: Европа не будет вводить жесткие санкции против России в помощь США Зависимость Европы от поставок нефти и газа из России не позволит ей ввести серьезные санкции... 15 января 18:21

«Мы хотим продолжить разговор», — указала она.

Переговоры должны вестись на основе взаимности, считает Нуланд. «У России есть требования, но у нас также есть озабоченности», — пояснила замглавы Госдепа.

До сих пор США предлагали обсудить контроль над вооружениями и ограничения на военные учения в Европе, но отвергали просьбы России вывести войска из определенных стран или запретить им вступление в НАТО, пишет издание. «Мы считаем, что можем снизить напряженность и добиться определенного прогресса в некоторых из этих вопросов с помощью дипломатии», — заявила Нуланд.

«Мы надеемся и ожидаем, что с некоторыми идеями, которые мы выложим на стол, Москва останется за столом переговоров, но это выбор Путина.

Все, что мы сделали до сих пор, — это выслушали друг друга. Мы не начинали тот тип переговоров, который мы должны были бы начать для попытки достигнуть соглашений. В особенности, если РФ хочет, чтобы эти соглашения были юридически обязывающими. Нам нужно больше времени», — сказала замгоссекретаря, комментируя прошедшие на этой неделе переговоры по гарантиям безопасности между делегациями США и РФ. По ее оценкам, сторонам удалось услышать озабоченности друг друга, однако серьезная дискуссия еще не начиналась.

«Это меняет карту Европы»

Говоря о возможных санкциях, Нуланд прокомментировала опасения о том, что некоторые европейские страны будут сопротивляться более агрессивным рестрикциям в отношении Москвы из-за экономических и политических соображений.

Она добавила, что переговоры с союзниками были «очень насыщенными и очень полными». По ее словам, у США «очень хорошая картина того, что мы можем сделать». В Сенате США представили проект санкций против России в случае вторжения на Украину Сенатор Конгресса США Марко Рубио представил проект санкций против России в случае вторжения... 15 января 18:21

«Помните, что это агрессия в Европе, и это меняет карту Европы. Никто не хочет просить наших граждан или наши компании идти на жертвы, но иногда этого требует национальная и международная безопасность», — заключила Нуланд.

В Вашингтоне, как указала замгоссекретаря, стремятся «создать пакет, который разделяет бремя настолько поровну, насколько это возможно, и который люди готовы реализовать».

Атака хакеров

Нуланд также утверждает, что совершенная накануне крупномасштабная кибератака на Украину якобы была «проверенной частью российской стратегии», поскольку США усилили предупреждения о том, что Россия готовит почву для возможного «вторжения» в соседнюю страну. В числе таких предупреждений — сообщение о том, что Москва «стремилась создать предлог для войны, разместив своих боевиков на востоке Украины для проведения операции под чужим флагом». «Россия хочет восстановить Советский Союз — для США это неприемлемо» Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия хочет восстановить СССР. В Вашингтоне, по его... 10 января 06:12

Замгоссекретаря не стала напрямую обвинять Москву в кибератаке, направленной против десятков украинских правительственных сайтов, но указала, что «этот эпизод был частью знакомой и тревожной схемы действий из РФ».

«В прошлом российские оперативники делали это, чтобы дестабилизировать правительства, проверить свои собственные возможности, подорвать чувство доверия властей, с которыми они не согласны. Так что здесь все возможно», — заключила она.

Как отреагировали в Москве

Комментируя высказывания Нуланд, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сказал, что США подобными «безосновательными заявлениями и провокациями засоряют информационное пространство для нагнетания истерии». «Непробиваемая» позиция по Украине. Переговоры России и НАТО зашли в тупик Соединенные Штаты и НАТО не готовы идти навстречу России по гарантиям безопасности, констатировал... 13 января 16:16

«Наша страна не собирается нападать на Украину, как бы этого ни хотелось Штатам, которые великодушно окажут Украине помощь в случае «российской агрессии». Это информационное давление повторяется многократно, однако угрозы санкциями не смогут повлиять на нашу страну, мы уже научились с этим неплохо справляться», — цитирует депутата RT.

Переговоры по гарантиям безопасности

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств — членов Организации Североатлантического договора.

Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января в Вене — совещание Постоянного совета ОБСЕ. В США подготовили 18 сценариев при «вторжении» России на Украину Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила в интервью The... 15 января 18:21

Financial Times напоминает, что Москва назвала эти переговоры «неудачными» — на Западе это вызвало опасения, что теперь «вторжение» может стать более вероятным.

Власти США заявили, что в случае «нападения» на Украину в России столкнутся с «массированным возмездием со стороны Америки и ее союзников в Европе, включая экономические и финансовые санкции гораздо большего масштаба, чем во время аннексии Крыма в 2014 году».

Представители администрации Байдена уточнили, что в Белом доме уже готовы ввести эти рестрикции при необходимости, а их масштабы будут зависеть от характера «российской агрессии».