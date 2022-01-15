«Просто могли избавиться». Жириновский предположил, что Назарбаева уже нет в живых

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский исключил, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев смог бы «тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым». С ним согласны и некоторые аналитики, которые следят за последними событиями в республике. Там, в частности, продолжаются отставки чиновников, близких к бывшему лидеру страны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, скорее всего, уже мертв — с таким утверждением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская Правда». «Главный вопрос — где и в каком качестве сейчас находится Нурсултан Назарбаев» С начала протестов, вспыхнувших в Казахстане, первый президент республики не делал публичных... 07 января 15:44

«Я думаю, умер давно. Давно умер и похоронили. Мусульмане хоронят в тот же день.

Так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым? Это исключается.

Тем более, что сразу был арестован председатель комитета государственной безопасности», — напомнил политик.

Он также предположил, что от Назарбаева просто могли избавиться — так как против бывшего лидера страны, по оценкам Жириновского, ополчились народные массы. Назарбаев нашелся. Елбасы призвал казахстанцев сплотиться вокруг Токаева Впервые с начала беспорядков в Казахстане стало известно о местонахождении елбасы —... 08 января 14:04

Российский парламентарий добавил, что «на востоке это в порядке вещей».

Где находится елбасы

Вопросом о том, где находится экс-глава Казахстана, на фоне кризиса в республике в последние дни задаются многие эксперты и наблюдатели. В частности, пост об этом в Facebook написал журналист Максим Шевченко:

«Остался один вопрос: где Нурсултан Назарбаев?

Чем дольше мы не видим лица, не слышим голоса и не читаем личных посланий основателя современного Казахстана, тем более странной и ненормальной становится ситуация.

Умер? Без сознания? Захвачен и удерживается? Когда? Кем? Где? Стало известно о местонахождении Назарбаева Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не покидал страну, он находится в Нур-Султане. Об этом... 15 января 18:56

Назарбаев — не Янукович. Поверить, что он бежал — невозможно.

Про Назарбаева нам тупо и невнятно врут уже который день. Боятся в чем-то признаться? В чем? Хотят, чтобы просто «все само рассосалось» и мы забыли через месяц, что, дескать, был такой человек?

Складывается впечатление, что от мира про Казахстан скрывают что-то очень важное и неприятное. И, наоборот, выдумывают глупое и постыдное (как про кыргызского певца, который под пытками признался в том, что террорист, а сейчас его домой везут)», — говорится в публикации.

Последний раз на публике Назарбаева видели еще до начала протестов в Казахстане — 28 декабря прошлого года, когда он прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите лидеров стран СНГ.

В разгар беспорядков в республике, 5 января, нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности (эту должность первый глава страны должен был занимать пожизненно). В Казахстане объяснили отставки близких к Назарбаеву людей Депутат мажилиса парламента Казахстана Ерлан Саиров прокомментировал кадровые перестановки в республике... 15 января 18:56

Напомним, массовые протесты в Казахстане вспыхнули 2 января, когда граждане выразили недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ. Власти объявили о снижении стоимости топлива, но ситуация не стабилизировалась. На две недели на территории страны ввели режим ЧП, правительство было отправлено в отставку.

В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, а также других городах начались беспорядки, мародерство, нападения на госучреждения и силовиков. Сообщалось, что в столкновениях погибли не менее 160 человек.

Покидал ли Нур-Султан

На этом фоне неоднократно утверждалось, что Назарбаев находится в столице страны и не покидал Нур-Султан. Через своего пресс-секретаря он, в частности, якобы призывал народ «сплотиться вокруг Токаева».

С другой стороны, появлялись сообщения об отъезде первого президента — предположительно, в Киргизию или Китай, на тропический остров Хайнань. Также распространялась информация о готовности Назарбаева выехать из страны «для лечения».

Смена элит

Депутат мажилиса парламента Казахстана Ерлан Саиров прокомментировал кадровые перестановки в республике, в частности, отставки близких к бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву людей. Жириновский заявил, что Назарбаев давно умер Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев давно умер. Об... 15 января 18:56

Речь идет, в частности, о двух его зятьях — Димаше Досанове и Кайрате Шарипбаеве. По оценкам парламентария, их увольнения являются частью программы Токаева, предполагающего деолигархизацию экономики.

«В Казахстане существуют проблемы справедливого распределения общественных благ, концентрация экономических ресурсов в руках определенной элитной группы. Поэтому сейчас идет процесс реализации программы реформ Токаева», — пояснил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Саиров констатировал, что в Казахстане идет процесс «смены элит» и создания «нового Казахстана». Но делать из этого «экстраординарную новость», по его мнению, не следует.