Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
The Economist: мир находится в шаге от военной катастрофы 21:29
Житель Москвы хочет засудить Третьяковскую галерею 21:27
Генерал СБУ заявил об отсутствии у России планов воевать... 21:04
Народная артистка России Татьяна Малягина сломала руку по дороге... 20:55
Спортивный директор «Дженоа» отреагировал... 20:53
На горнолыжной трассе в Сочи погиб человек 20:48
Губерниев назвал биатлонистов, которые должны поехать... 20:47
В ФНС рассказали об изменениях в расчете НДФЛ... 20:40
Итальянский журналист заявил, что «Дженоа» арендовала... 20:36
Массовая драка в центре Петербурга попала на видео 20:34
Политика

Мирные граждане и бандиты. В Казахстане сообщили данные о жертвах беспорядков

В генпрокуратуре Казахстана назвали число жертв массовых беспорядков

Слушать
Остановить
close
100%
Валерий Шарифулин/ТАСС
Среди погибших — 19 полицейских и военных, в общей сложности жертвами столкновений в Казахстане стали 225 человек. Некоторые из погибших, как указали в генпрокуратуре республики, — это «вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах, нападавшие на здания и сотрудников сил правопорядка». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Не менее 225 человек погибли в ходе беспорядков в Казахстане — столько тел доставлено в морги. Еще более 4,5 тыс. пострадали, рассказал 15 января начальник службы уголовного преследования генпрокуратуры республики Серик Шалабаев.

«На сегодня установлено 4 578 потерпевших, из них 4 353 — ранены, в том числе 3 393 сотрудника силовых ведомств. В период ЧП в морги страны доставлено 225 погибших», — уточнил он на состоявшемся в субботу брифинге.

В числе жертв — 19 полицейских и военных, указал Шалабаев.

Некоторые из погибших, как выразился представитель надзорного ведомства, — это «вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах, нападавшие на здания и сотрудников сил правопорядка».

«К сожалению, жертвами актов терроризма стали и мирные граждане», — констатировал он.

Кого задержали и освободили

Кроме того, правоохранительные органы Казахстана арестовали 446 человек.

«На сегодня следственно-оперативной группой расследуется 546 уголовных дел, в том числе 44 — по актам терроризма, 34 — по массовым беспорядкам, 15 — по убийствам.

Водворены в изолятор временного содержания 672 подозреваемых в совершении преступлений, из них 446 — с санкции суда взяты под стражу», — проинформировал Шалабаев.

По его словам, после проверки документов и ввиду отсутствия оснований для задержания органами прокуратуры освобождены порядка 100 человек. «Проводятся необходимые следственные действия», — заключил он.

Кто обратился за медицинской помощью

175 из 225 погибших скончались в медучреждениях, сообщила директор департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения республики Асель Артакшинова.

Она рассказала, что более 2,6 тыс. человек обратились за медицинской помощью с момента введения ЧП. «В том числе за амбулаторной помощью — 1 815, за стационарным лечением — 863, выписаны 598 пациентов», — уточнила Артакшинова.

В период противоправных действий совершено 20 нападений на объекты здравоохранения, пострадали семь медицинских работников, добавила она.

«Были случаи, когда пострадавшие не понимали и не отвечали на вопросы медиков на государственном и русском языках, и после получения помощи без разрешения покидали медицинские организации, даже уходили из реанимаций в сопровождении неизвестных вооруженных лиц», — рассказала Артакшинова. Сейчас все медицинские организации республики, в том числе в Алма-Ате, работают в штатном режиме, отметила она.

Как удаляли данные о погибших

9 января появились сообщения о том, что в ходе беспорядков погибли 164 человека. Такие данные приводил, в частности, Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

По информации агентства, больше всего людей погибло в Алма-Ате — 103 человека, в том числе двое детей.

Позднее в тот же день в минздраве Казахстана заявили, что информация о 164 погибших не соответствует действительности. В ведомстве пояснили, что не давали таких цифр.

Впоследствии стало известно, что минздрав удалил сообщение о 164 погибших.

Протесты и беспорядки

Жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области 2 января массово вышли на улицы из-за двукратного повышения цен на топливо — до 120 тенге за литр ($0,27). Демонстранты потребовали снизить цену до 50-60 тенге ($0,11-0,13).

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 календарных дней. Был отложен на год полный переход на торговлю сжиженным газом через электронные товарные биржи, из-за которого подскочила стоимость топлива в рознице. Однако ситуация не стабилизировалась, в стране начались массовые беспорядки.

Глава государства отправил в отставку правительство, ввел в стране режим ЧП и обратился за помощью к ОДКБ.

Беспорядки в Казахстане нанесли серьезный удар по экономике страны, констатирует ТАСС. По оценкам Токаева, экономический ущерб может составить $2-3 млрд. Его размер оценит специальная правительственная комиссия.

По состоянию на 10 января примерный ущерб казахстанского бизнеса от беспорядков, по данным Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», оценивается более чем в 93,7 млрд тенге (свыше $213 млн). В девяти регионах страны выявлено 1 319 пострадавших субъектов бизнеса, из них в Алма-Ате — 1 234 субъекта. Совершены нападения на более чем 100 торговых центров и банков.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+