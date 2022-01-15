Мирные граждане и бандиты. В Казахстане сообщили данные о жертвах беспорядков

Среди погибших — 19 полицейских и военных, в общей сложности жертвами столкновений в Казахстане стали 225 человек. Некоторые из погибших, как указали в генпрокуратуре республики, — это «вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах, нападавшие на здания и сотрудников сил правопорядка». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Не менее 225 человек погибли в ходе беспорядков в Казахстане — столько тел доставлено в морги. Еще более 4,5 тыс. пострадали, рассказал 15 января начальник службы уголовного преследования генпрокуратуры республики Серик Шалабаев. РЕН ТВ: останки 18 человек извлекли из брошенных машин в Алма-Ате В Алма-Ате после незаконных протестов нашли стоянку с более 140 поврежденными машинами... 15 января 20:22

«На сегодня установлено 4 578 потерпевших, из них 4 353 — ранены, в том числе 3 393 сотрудника силовых ведомств. В период ЧП в морги страны доставлено 225 погибших», — уточнил он на состоявшемся в субботу брифинге.

В числе жертв — 19 полицейских и военных, указал Шалабаев.

Некоторые из погибших, как выразился представитель надзорного ведомства, — это «вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах, нападавшие на здания и сотрудников сил правопорядка».

«К сожалению, жертвами актов терроризма стали и мирные граждане», — констатировал он.

Кого задержали и освободили

Кроме того, правоохранительные органы Казахстана арестовали 446 человек. Россиянка погибла в ходе погромов в Казахстане В российском посольство в Казахстане сообщили, что в ходе беспорядков в Жамбылской области... 15 января 20:22

«На сегодня следственно-оперативной группой расследуется 546 уголовных дел, в том числе 44 — по актам терроризма, 34 — по массовым беспорядкам, 15 — по убийствам.

Водворены в изолятор временного содержания 672 подозреваемых в совершении преступлений, из них 446 — с санкции суда взяты под стражу», — проинформировал Шалабаев.

По его словам, после проверки документов и ввиду отсутствия оснований для задержания органами прокуратуры освобождены порядка 100 человек. «Проводятся необходимые следственные действия», — заключил он.

Кто обратился за медицинской помощью

175 из 225 погибших скончались в медучреждениях, сообщила директор департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения республики Асель Артакшинова. Жертвами беспорядков в Казахстане стали 225 человек В результате протестов и погромов в Казахстане погибли 225 человек, в том числе... 15 января 20:22

Она рассказала, что более 2,6 тыс. человек обратились за медицинской помощью с момента введения ЧП. «В том числе за амбулаторной помощью — 1 815, за стационарным лечением — 863, выписаны 598 пациентов», — уточнила Артакшинова.

В период противоправных действий совершено 20 нападений на объекты здравоохранения, пострадали семь медицинских работников, добавила она.

«Были случаи, когда пострадавшие не понимали и не отвечали на вопросы медиков на государственном и русском языках, и после получения помощи без разрешения покидали медицинские организации, даже уходили из реанимаций в сопровождении неизвестных вооруженных лиц», — рассказала Артакшинова. Сейчас все медицинские организации республики, в том числе в Алма-Ате, работают в штатном режиме, отметила она.

Как удаляли данные о погибших

9 января появились сообщения о том, что в ходе беспорядков погибли 164 человека. Такие данные приводил, в частности, Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

По информации агентства, больше всего людей погибло в Алма-Ате — 103 человека, в том числе двое детей.

Позднее в тот же день в минздраве Казахстана заявили, что информация о 164 погибших не соответствует действительности. В ведомстве пояснили, что не давали таких цифр.

Впоследствии стало известно, что минздрав удалил сообщение о 164 погибших.

Протесты и беспорядки

Жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области 2 января массово вышли на улицы из-за двукратного повышения цен на топливо — до 120 тенге за литр ($0,27). Демонстранты потребовали снизить цену до 50-60 тенге ($0,11-0,13). «Просто могли избавиться». Жириновский предположил, что Назарбаева уже нет в живых Лидер ЛДПР Владимир Жириновский исключил, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев смог бы «тихо... 15 января 18:56

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 календарных дней. Был отложен на год полный переход на торговлю сжиженным газом через электронные товарные биржи, из-за которого подскочила стоимость топлива в рознице. Однако ситуация не стабилизировалась, в стране начались массовые беспорядки.

Глава государства отправил в отставку правительство, ввел в стране режим ЧП и обратился за помощью к ОДКБ.

Беспорядки в Казахстане нанесли серьезный удар по экономике страны, констатирует ТАСС. По оценкам Токаева, экономический ущерб может составить $2-3 млрд. Его размер оценит специальная правительственная комиссия.

По состоянию на 10 января примерный ущерб казахстанского бизнеса от беспорядков, по данным Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», оценивается более чем в 93,7 млрд тенге (свыше $213 млн). В девяти регионах страны выявлено 1 319 пострадавших субъектов бизнеса, из них в Алма-Ате — 1 234 субъекта. Совершены нападения на более чем 100 торговых центров и банков.