«Все прекрасно понимают, что талибы* террористы»: 20 лет санкциям ООН против «Талибана»

20 лет назад СБ ООН ввел санкции в отношении террористической группировки «Талибан»*. Это решение совпало с падением режима талибов в Афганистане, но в 2021 году организации вновь удалось взять страну под контроль. Теперь «Талибан» пытается убедить мировое сообщество, что он изменился, и рассчитывает на признание, которое невозможно при наличии санкций ООН. Однако эксперты уверены, что снятие ограничений, как и реальное «исправление» талибов, маловероятно. Почему — в материале «Газеты.Ru».

16 января 2002 года Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за наложение санкций в отношении «Аль-Каиды (организация запрещена в России)» и «Талибана (организация запрещена в России)». Ограничения по линии Совбеза включали незамедлительную заморозку любых экономических ресурсов лиц, входящих в список членов данных организаций, введение запрета для них на въезд или транзит через государства ООН, а также эмбарго на поставку движениям любых типов вооружений.

Это решение СБ ООН привело к фактическому запрету «Талибана» и «Аль-Каиды» в ключевых мировых государствах, хотя официально именно талибы стали запрещенной группировкой в 2003 году — «Аль-Каида» получила соответствующий статус еще в 1999 году.

К слову, «Талибан» активно сотрудничал с группировкой Усамы бен Ладена, а «Аль-Каида» базировалась в Афганистане как раз во время правления режима талибов.

Вскоре после решения СБ ООН талибы утратили контроль над Афганистаном, этому способствовала международная интервенция на территорию государства, ставшая ответом мирового сообщества на теракты в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Впоследствии в стране было создано условно прозападное правительство, которому удавалось контролировать ситуацию в стране с помощью сил НАТО. «Все превратилось в зомби-апокалипсис»: афганские беженцы – о падении Кабула и жизни в России Одним из ключевых событий ушедшего года стал захват власти в Афганистане движением «Талибан»*... 02 января 15:27

Масштабную афганскую кампанию США и другие государства начали сворачивать лишь летом 2021 года, организовали вывод войск и передали все ключевые военные объекты под контроль демократических властей. Именно в разгар вывода иностранных военных из Афганистана, «Талибан» в сжатые сроки вновь захватил государство и без боя взял столицу республики.

Вернув себе контроль над Афганистаном, талибы сформировали временное правительство и начали пытаться убедить международное сообщество, что сама организация изменилась, и жизням афганцев ничего не угрожает.

Более того, «Талибан» заявил о готовности провести необходимые перемены для легитимации своего положения.

Перспективы «Талибана»

Стремление «Талибана» добиться признания в мире имеет под собой вполне очевидную основу.

Захват страны позволил движению заполучить оружие, военную технику и инфраструктуру, но не дал доступа к экономическим ресурсам — финансовое взаимодействие с движением заблокировано санкциями ООН, а активы прошлого правительства заморожены со стороны США.

Талибы утверждают, что в таких условиях у них нет возможности перейти к восстановлению государства, которое переживает гуманитарную катастрофу, поэтому просят поддержки и послаблений. Однако мировое сообщество не спешит признавать власть «Талибана». И хотя Москва и Пекин считают необходимым разморозить активы бывших властей, снимать основные ограничения с движения никто не собирается до выполнения ряда ключевых условий.

Так, США, Евросоюз, Россия и другие государства предъявляют к талибам следующие требования: создать инклюзивное правительство, обеспечить равноправие (то есть доступ женщин к образованию, политике и бизнесу) и гарантии по борьбе с другими террористическими группировками в стране, чтобы не допустить превращения Афганистана в плацдарм для террористов.

Ряд западных государств также предъявляют «Талибану» и некоторые дополнительные условия, в том числе призывая предоставить амнистию афганцам, связанным с прошлым правительством и миссией НАТО, а также обеспечить соблюдение прав различных меньшинств внутри государства. «Талибан*» обвиняют в геноциде. Грозят ли Афганистану этнические чистки Обещания «Талибана»* о создании инклюзивного правительства, включающего в свой состав представителей... 14 октября 11:55

Спустя почти полгода с момента перехода страны под контроль талибов, по сути, ни одно из условий мирового сообщества нельзя назвать выполненным.

Временное правительство не признается инклюзивным, поскольку преимущественно в него входят пуштуны. Кроме того, права женщин под большим вопросом — обучение девочек попало под запрет во многих провинциях, женщин нет в новом кабмине, также программы с участием женщин теперь нельзя показывать по телевидению.

Что касается борьбы с террористами в Афганистане, с момента перехода власти к талибам в страну прибыло множество радикалов, в том числе из «Исламского государства (организация запрещена в России)». По данным СМИ, «Талибан» регулярно вступает в стычки с боевиками, но сможет ли он действительно помешать базированию террористов в стране, неизвестно.

Ждать ли отмены санкций

Пока «Талибан» не начнет выполнять требования мирового сообщества, вряд ли стоит ожидать снятия ограничений против организации, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Особенно это касается ограничений по линии Совета безопасности ООН. В частности, об этом говорит бывший посол России в Афганистане Михаил Конаровский.

«Пока они условия не выполняют, оставаясь своеобразной организацией, в которой ведущие деятели находятся под прямыми санкциями и в международном розыске, в том числе со стороны США. До выполнения условий, поставленных международным сообществом, снимать санкции с «Талибана» не надо — это важнейший фактор влияния внешних сил на проведение талибами сбалансированной внутренней политики. Перспективы снятия ограничений будут зависеть от конкретной ситуации в Афганистане и действий правительства талибов», — сказал Конаровский «Газете.Ru».

Он также напомнил, что вопрос признания «Талибана» напрямую привязан к санкциям ООН против движения, так как без их отмены вряд ли кто-то пойдет на такой шаг —

«планы могут быть у соседних стран, в том числе Пакистана, но это лишь их желаемое, выдаваемое за действительное».

С этим согласен и бывший заместитель генсека ООН, экс-замминистра иностранных дел России Сергей Орджоникидзе. По его словам, сам процесс снятия санкций по линии СБ ООН очень прост, но вряд ли этого можно ожидать в ближайшем будущем.

«Если СБ ООН решится снять санкции, то для этого будет использован обычный механизм Совбеза. Кто-то поднимает вопрос и представляет соответствующий проект резолюции, в котором приводятся какие-то доводы по отмене ограничений. Если будет политическая воля у стран, то СБ ООН примет любое решение — как санкции ввел, так их и отменил. Но вряд ли снятие санкций с талибов произойдет быстро. Это должно быть решение всех пяти постоянных членов Совбеза, так как такая резолюция может попасть под вето одного из государств.

Скорее всего, США не пойдут на отмену санкций, даже если кто-то это предложит, да и мы (Россия) пока не готовы к этому», — отметил эксперт. «Обещать — не значит жениться»: почему мир не признает новую власть в Афганистане Представители «Талибана»* рассказали, что ведут с Москвой переговоры о признании их правительства... 11 октября 20:31

В свою очередь, старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин считает, что санкции с талибов не снимут, так как международное сообщество продолжает воспринимать их как террористов.

«Какие бы заявления не делали государственные лидеры, старающиеся не обострять ситуацию, в глубине души политического процесса все прекрасно понимают, что талибы террористы, а с террористами разговаривать никто не будет. Мировому сообществу, чтобы пересмотреть свой взгляд на «Талибан», к примеру, нужно устранение гендерного неравенства в государстве. Или талибы должны прекратить преследовать журналистов, осуществлять свободу прессы и свободу вероисповедания», — пояснил эксперт.

С точки зрения Чупрыгина, фактически выполнить требуемые условия для талибов нереально, поскольку движение прокламирует шариат как в общественной, так и в государственной жизни Афганистана. «Если они от этого откажутся, по сути, это уже будут не талибы. Осуществи они необходимые изменения — им придется поменять свое название на какую-нибудь национальную партию Афганистана. То есть для изменения взгляда международного сообщества талибам нужно отказаться от идеи шариатизации Афганистана, тем самым потеряв свою суть», — резюмировал эксперт.