Ракеты у берегов. Как российские дипломаты убеждают американцев на переговорах

Российские дипломаты на состоявшихся на этой неделе переговорах с представителями США и НАТО по гарантиям безопасности якобы «намекали» на возможность размещения ядерных ракет «ближе к американским берегам», написала в воскресенье, 16 января, газета The New York Times.
По версии издания, речь могла идти о размещении соответствующих вооружений «в том случае, если Запад не примет требования Москвы о гарантиях безопасности в Европе». NYT ссылается на западных дипломатов, участвовавших в прошедших дискуссиях. Отмечается, что напрямую о таких планах российские представители не заявляли.
Газета не уточняет, как именно эти намеки были выражены, а также какие конкретно страны или территории, расположенные «ближе к берегам США», подразумеваются.
В то же время журналисты поясняют, что такой шаг позволил бы сократить время подлета российских ракет к цели до пяти минут.
«Нельзя сказать, насколько серьезны такие планы и не являются ли они попыткой запугать западные страны с целью вынудить их принять российские требования на переговорах», — говорится в публикации.
Карибский кризис
Однако, добавляет The New York Times, подобные намерения напоминают о Карибском кризисе начала 1960-х.
Речь идет о событиях октября 1962 года, когда в отношениях между СССР и США наблюдалось «чрезвычайно напряженное политическое, дипломатическое и военное противостояние». Это было вызвано тайной переброской и размещением на Кубе военных частей и подразделений вооруженных сил Советского Союза, техники и вооружения, включая ядерное оружие.
Кризис мог привести к глобальной ядерной войне.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI ранее заявил, что Россия может «провести мероприятия по линии ВМФ, если Вашингтон будет провоцировать Москву и продолжать оказывать на нее военное давление». Отвечая на вопрос, рассматривается ли вообще вероятность развертывания российской военной инфраструктуры, например в Венесуэле или на Кубе, он сказал:
«Я не хочу ничего подтверждать, ничего исключать здесь тоже не буду».
Российско-американские консультации по вопросам, касающимся гарантий безопасности, прошли в понедельник в Женеве. В среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а в четверг в Вене было проведено совещание Постоянного совета ОБСЕ.
Россия потребовала предоставить ей письменные гарантии того, что НАТО не будет расширяться на восток и что в альянс не будут принимать бывшие республики Советского Союза. Кроме того, предлагается урегулировать вопрос с размещением вооружений в Европе и ограничить число и масштабы учений.
Гарантии безопасности
Как полагает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, можно рассчитывать на письменный ответ США и НАТО по гарантиям безопасности.
«Я думаю, рассчитывать на ответ можно. Мы хотим письменный ответ по каждому пункту. Я думаю, что наши западные партнеры такой ответ могут дать вполне.
Но боюсь, что этот ответ будет отрицательным по тем пунктам, по которым Москва хочет, чтобы он был положительным», — приводит его слова РИА «Новости».
В то же время он считает, что по ряду пунктов ответ все же будет утвердительным — в частности, по вопросам стратегической стабильности. Но ключевое предложение России — о гарантиях нерасширения Североатлантического альянса — будет отвергнуто.