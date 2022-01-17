«За тридевять земель приперлись»: Лукашенко заявил об украинских войсках у границ Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у границ республики со стороны Польши и Прибалтики развернуты больше 30 тысяч военных вместе со спецтехникой. По словам политика, Варшава попросила НАТО перебросить к рубежу силы альянса. Лукашенко считает, что такие приготовления делают неспроста, и Запад готовится «к чему-то серьезному».

Со стороны Польши и Прибалтики у границ Белоруссии сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих с техникой и вооружением, сообщил Лукашенко на встрече с военным руководством республики по поводу совместных оперативных учений вооруженных сил Белоруссии и России.

Президент добавил, что Польша попросила НАТО «развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения». Лукашенко заявил, что Польша хочет развернуть у Белоруссии полноценную систему снабжения войск Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша просит развернуть около белорусской границы... 17 января 15:19

Кроме того, по словам Лукашенко, Украина также стягивает военные силы к белорусской границе. Киев использует подразделения нацгвардии, которая, по мнению президента, состоит из националистов-радикалов. «Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие», — отметил Лукашенко.

Лукашенко уточнил, что на Украине у белорусских границ проводится спецоперация «Полесье», в приграничье выведено до 10 тыс. военнослужащих. Украинские власти поясняли, что это необходимо на случай наплыва незаконных мигрантов. Кроме того, белорусский президент отметил, что происходящее настораживает власти Белоруссии. Реальных причин для скопления иностранных военных у белорусских границ нет.

«Как люди военные мы сразу задаем вопрос: зачем? Ну, значит, готовятся к чему-то серьезному, по крайней мере длительному. <...> Под видом того, что будут бороться с мигрантами. Да мигранты туда [из Белоруссии] даже в страшном сне не попадут, они туда не идут и не собираются на Украину идти», — заявил Лукашенко.

Он обратил внимание на то, что в это время НАТО ведет переговоры с Россией по вопросам гарантий безопасности в Европе. По мнению президента, альянс «телепается», пытается «замять» и «заволокитить» эти переговоры и выдвинутые Москвой идеи. «И преподнести все, как будто ничего не происходит. Мы видим, что происходит», — подчеркнул Лукашенко. В Белоруссии рассказали о желании беженцев остаться жить в стране Инспектор по Гродненской области и помощник Александра Лукашенко Юрий Караев заявил, что некоторые... 21 декабря 12:28

Он добавил, что на территории Польши и балтийских стран сейчас на ротационной (непостоянной) основе находятся от 8 до 10 тысяч военнослужащих США. Лукашенко удивился их присутствию так далеко от дома.

«Американцам-то здесь что делать? Чего нас, Россию упрекать, что мы какие-то там маневры проводим, учения и так далее, если вы за тридевять земель сюда приперлись? Что вы здесь делать будете?», — указал Лукашенко.

Он предупредил, что на фоне «непростой обстановки» договорился с президентом России Владимиром Путиным о совместных внеплановых учениях на западных рубежах Союзного государства и южном фланге Белоруссии. Президент уточнил, что ситуация требует провести «солидные» мероприятия.

«Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)», — пояснил он.

Министры обороны Белоруссии и России уже проработали замысел совместных учений, 17 января его со своей стороны утвердил Лукашенко. Маневры начнутся в феврале, конкретная дата пока не установлена. «Точную дату определяйте, сообщайте, чтобы нас не упрекали, что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули, чуть ли не воевать собираемся», — призвал военных Белоруссии Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что большинство бывших стран СССР сегодня могут столкнуться с попытками внешнего вмешательства. По его оценке, именно подобное произошло в Казахстане, который пережил волну беспорядков. Лукашенко отметил, что казахстанские протесты были очередной попыткой зарубежных игроков «взорвать ситуацию» и дестабилизировать обстановку по периметру России.

Белорусский президент подчеркнул, что операция сил ОДКБ, которые на фоне беспорядков по просьбе властей Казахстана прилетели в страну, является сигналом всем, «кто точит меч по периметру белорусско-российской границы».

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Все они согласились помочь властям Казахстана. В республику перебросили в том числе и белорусских военных. Это была первая в истории миротворческая операция ОДКБ. Президент России Владимир Путин заявил, что организация доказала свои потенциал и эффективность.

«События в Казахстане – не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств. И принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарии так называемых цветных революций», — резюмировал Путин.

Лукашенко 15 января заявил, что весь план миротворческой миссии ОДКБ придумали они вдвоем с Путиным за один час. По его оценке, операция «охладила пыл управляемых извне террористов и экстремистов».