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Политика

Может ли Россия вернуться на Кубу? Позиция Кремля

Песков ответил на вопрос о военных базах России в Латинской Америке

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Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в Гаване, Куба, 2019 год

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в Гаване, Куба, 2019 год

Ramon Espinosa/AP
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на фоне последних событий Россия рассматривает различные варианты обеспечения собственной безопасности. Ранее в МИД РФ допустили, что Россия может вновь разместить вооружения на Кубе. В Вашингтоне в ответ пообещали «решительно разобраться» с такими планами Москвы. Россия закрыла свою кубинскую базу в 2001 году из-за нехватки средств на ее содержание и давления США.

Песков отметил, что США со своей стороны также взвешивают различные сценарии того, как обеспечить собственную безопасность.

«Безусловно, в контексте нынешней ситуации, Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность. Госпожа [заместитель госсекретаря США Виктория] Нуланд говорит, что у США есть 18 сценариев. Мы тоже разные сценарии рассматриваем. Считаем, что их должно быть меньше», — сказал пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном появлении военной инфраструктуры России в странах Латинской Америки, Песков попросил не забывать, что речь идет о независимых странах.

Он добавил, что недавняя просьба властей Эстонии к НАТО о размещении дополнительных сил альянса на ее территории показывает, что Россия не зря беспокоится за свою безопасность. «Это есть доказательство того, что не мы являемся причиной нагнетания напряженности», — резюмировал Песков.

Эстонский премьер Кая Каллас 13 января заявила, что Эстония, Латвия и Литва просят НАТО увеличить численность войск альянса на своей территории. Она объяснила, что это нужно для сдерживания России. Общая граница Эстонии и России проходит в том числе через Ленинградскую область, Финский залив.

Замглавы МИД России Сергей Рябков 13 января, в свою очередь, допустил возвращение российских военных на Кубу из-за ухудшения отношений с США. «Я не хочу ничего не подтверждать, не исключать. <...> Зависит от действий американских коллег», — пояснил он.

Рябков отметил, что по этой теме не раз высказывался президент России Владимир Путин. Так, российский лидер говорил, что могут быть реализованы «мероприятия по линии российского военно-морского флота, если дело пойдет совсем в направлении провоцирования России и дальнейшего усиления военного нажима [США] на нас». В то же время в МИД указали, что Москва не желает подобного развития ситуации. «Мы не хотим этого, дипломаты должны договориться, пусть генералы, адмиралы, профессионалы занимаются этим», — подчеркнул Рябков.

Российская делегация на переговорах с США в Женеве намекала на возможность придвинуть ядерные ракеты ближе к границам США, узнала американская газета The New York Times. По информации издания, российские дипломаты обратили внимание на то, что Россия может перебросить «некие системы вооружений в неуказанные места». Так Москва может ответить на отказ Белого дома выполнить российские требования по гарантиям безопасности.

Советник президента США Джейк Салливан заявил, что США «решительно» бы «разобрались» с размещением Россией вооруженных сил в Латинской Америке. По его словам, эту тему не обсуждали на переговорах в Женеве.

Как СССР с помощью Кубы прослушивал США

Главной военной точкой СССР на Кубе был радиоэлектронный центр в Лурдесе (пригород кубинской столицы Гаваны). Пункт был расположен всего в 250 км от границы США, мощность аппаратуры позволяла перехватывать радиоэфир значительной части американской территории. В 1994 году тогдашний министр обороны Кубы Рауль Кастро заявил, что СССР собирал через центр в Лурдесе около 75% своих разведывательных данных о США.

Базу обслуживали около 3 тысяч советских военных, в 90-е контингент сократили до 1,5 тысячи. СССР арендовал центр у кубинского союзника бесплатно. Россия платила Кубе за аренду $160 млн ежегодно, в 1996 году сумма выросла до $200 млн. Еще около $100 млн в год уходило на содержание военных. Власти Кубы не соглашались на предложения российских партнеров зачесть в счет оплаты долг в $10 млрд, который накопился у Кубы перед Россией еще с советских времен.​

Российская сторона расплачивалась с кубинскими властями преимущественно поставками различных товаров, например, продовольствием, нефтепродуктами и военной техникой. У Кубы же был доступ к получаемой центром информации, имевшей отношение к ее безопасности.

В 2000 году в США приняли закон, который запретил Белому дому реструктурировать российские долги до тех пор, пока не будет демонтирован центр в Лурдесе.

На фоне больших трат на базу и требований американцев Москва пошла на уступки. Базу закрыли, оборудование вывезли. На месте центра открыли Университет информационных технологий Гаваны. Какие-то здания бывшей базы переоборудовали в учебные корпуса, часть полностью перестроили. Чтобы возобновить работу центра в Лурдесе, потребуются серьезные вложения, так как оборудование было полностью демонтировано.

Помимо радиоэлектронного центра у Советского Союза на Кубе были военно-морская база Сьенфуэгос и узел связи «Прибой» в местечке Эль-Габриэль. Также СССР короткое время размещал на острове ядерные ракеты, что привело к Карибскому кризису 1962 года.

Как ракеты на Кубе чуть не вызвали ядерную войну

США в 1961 году разместили в Турции 15 баллистических ракет «Юпитер», которые позволяли нанести ядерный удар по Москве и основным промышленным центрам СССР. До советской столицы, в частности ракеты могли долететь за десять минут.

В ответ СССР в 1962 году начал тайно разворачивать два вида ядерных ракет на Кубе. Всего планировалось перебросить на Кубу 40 ядерных ракет. Теоретически, они были способны накрыть крупнейшие города США (Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго) и даже долететь до Канады.

Несмотря на то что первые ракеты были доставлены на Кубу 9 сентября, благодаря обстановке строжайшей секретности американцы обнаружили вооружения на острове только 14 октября.

Власти США начали срочно обсуждать способы устранить угрозу под своим боком. Часть правительства предлагала вторгнуться на Кубу и уничтожить советское оружие. Пентагон взял остров в военно-морскую блокаду. Это еще больше накалило ситуацию, так как согласно международному праву блокада является актом войны, в то время как ни размещение ракет в Турции, ни ответное размещение ракет на Кубе никаких соглашений не нарушало.

Первый и единственный раз в истории США уровень готовности вооруженных сил был повышен до DEFCON 2, предшествующего максимальной боевой готовности. Советские войска также были приведены в состояние повышенной боевой готовности. На Кубе привели в полную готовность системы гражданской обороны, местные власти начали подготавливать ядерные убежища.

В итоге переговоров между США и СССР страны подписали договор о взаимном выведении своих ракет: советских — с Кубы, а американских — из Турции. Это стало отправной точкой для последующих шагов по сворачиванию гонки вооружений.

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