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Политика

«Может, объявляют конкурс по сценариям»: Лавров пошутил над вариантами санкций США

Глава МИД Лавров заявил, что у Украины нет плана «Б»

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам переговоров с хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом. Во время общения с журналистами российский министр пошутил над заявлением замгоссекретаря Виктории Нуланд о том, что у США есть 18 вариантов санкций против России в случае нападения на Украину. Кроме того, он рассказал о дальнейших планах по гарантиям безопасности и указал на дезинформацию со стороны Вашингтона.

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с хорватским коллегой прокомментировал варианты санкций, которые подготовили власти Соединенных Штатов.

«Вроде бы у Соединенных Штатов, как сообщалось, 17 специальных и разведывательных служб. Может быть, вот 17 плюс Госдепартамент – 18 сценариев. Они, может, объявляют у себя внутри конкурс», – сказал он на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Хорватии Горданом Грлич-Радманом.

Ситуация с Украиной

Так российский министр отреагировал на заявление замгоссекретаря США Виктория Нуланд о том, что у Вашингтона есть 18 различных сценариев на случай эскалации на Украине. «Я просто скажу, что мы с союзниками готовы причинить острую боль очень быстро, если Россия предпримет этот [агрессивный] шаг в любой форме», — говорила Нуланд в интервью Financial Time.

Вместе с тем 17 января на пресс-конференции Лавров напомнил про заявление официальных лиц США о том, что Россия якобы готовит провокацию «с нападением чуть ли не на русскоязычное население на Донбассе, чтобы получить предлог для того самого вторжения». Министр подчеркнул, что это дезинформация.

«Действительно, нынешняя трагедия в современной Украине началась в 2014 году, но не из-за некоей провокации со стороны России, а в результате поддержанного и даже организованного в значительной степени государственного переворота по линии Соединенных Штатов Америки. И сегодня, безусловно, Украина находится под внешним управлением США», – уверен российский министр.

Он считает, что «Вашингтон вполне в состоянии заставить киевский режим выполнить, наконец, минские договоренности», которые «Киев обязан досконально выполнить». Лавров подчеркнул, что для «украинского режима никакого плана «Б» быть не может».

Диалог по безопасности

На пресс-конференции также затрагивались переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности. В конце 2021 года Москва обнародовала проекты договора с американской стороной и соглашения с Североатлантическим альянсом.

В частности, Россия требует гарантий отказа от дальнейшего продвижения военного блока в сторону России, то есть на восток. Помимо этого, Москва хочет, чтобы НАТО отказалось от принятия в альянс Украины и размещения своих военных баз на территории постсоветских государств. Консультации провели в Женеве 10 и 12 января.

Во время общения с журналистами Лавров сказал, что в ближайшее время могут пройти переговоры по гарантиям безопасности.

«Мы твердо рассчитываем на обещанные нам конкретные ответы на те проекты документов, которые Россия передала США и членам НАТО. Есть основания полагать, что на этих днях пройдут некоторые контакты на эту тему», – сказал глава внешнеполитического ведомства России.

На вопрос о том, что будет, если переговоры будут провалены, Лавров заявил, что Москва не выстраивает свою политику по принципу «если». «Это скорее манера наших западных коллег, которые по поводу и без повода грозятся санкциями в отношении России практически ежедневно», – ответил он.

Лавров добавил, что российские власти смогут защитить интересы своих граждан с точки зрения безопасности и права.

Нуланд ранее отметила, что, по мнению американской стороны, «дверь для дипломатического решения все еще открыта». Замгоссекретаря заверила, что Вашингтон в настоящее время работает над письменным ответом Москве по гарантиям безопасности. «Мы считаем, что можем снизить напряженность и добиться определенного прогресса в некоторых из этих вопросов с помощью дипломатии», – подчеркнула американский дипломат.

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