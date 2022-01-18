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Политика

«Я на заслуженном отдыхе». Елбасы впервые с начала протестов обратился к казахстанцам

Назарбаев заявил, что Токаев будет переизбран на пост главы правящей партии

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с январских беспорядков выступил с обращением к нации. Он опроверг слухи о своем отъезде из страны и заявил, что организаторы протестов хотели разрушить целостность и основы Казахстана как государства. Назарбаев подчеркнул, что среди политических элит Казахстана нет борьбы за влияние, которой объясняли прошедшие волнения. О чем елбасы (в переводе с казахского «лидер нации», такой статус за Назарбаевым закреплен законодательно) говорил с народом — в обзоре «Газеты.Ru».

О беспорядках

Назарбаев заявил, что январские волнения в Казахстане «потрясли» всю страну.

«Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения», — считает бывший президент.

Он назвал произошедшее уроком для всех. Назарбаев подчеркнул, что следствие должно выяснить организаторов прошедших погромов и убийств.

Политик выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Всего в результате беспорядков в Казахстане, по оценкам генпрокуратуры страны, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков. Пострадали 4 353 человека, из них 3 393 — сотрудники силовых ведомств.

О своем местонахождении

Назарбаев заявил, что находится в столице Казахстана Нур-Султане и никуда не уезжал во время протестов.

«Я в 2019 году передал полномочия президенту Касым-Жомарту Токаеву, и с тех пор являюсь пенсионером. В настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», — уточнил Назарбаев.

Поскольку бывший президент прежде никак не комментировал волнения в стране и не появлялся на публике, появились версии, что он тяжело болен или сбежал из страны. Так, издание Orda.kz со ссылкой на источники 7 января написало, что политик вместе с семьей покинул Казахстан. Политолог Георгий Бовт предполагал, что Назарбаев мог уехать в Киргизию, Россию или ОАЭ.

Российский социолог Игорь Эйдман также со ссылкой на свои источники 11 января заявлял, что Назарбаев остался в стране, но находится под домашним арестом. Команда Токаева, якобы пыталась уговорить Назарбаева, «чтобы он публично освятил все произошедшее и официально ушел на почётный покой».

О единстве в руководстве страны

Назарбаев назвал слухи о конфликте в политической элите Казахстана беспочвенными.

«Токаев обладает всей полнотой власти. Он — председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии Nur Otan. Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет», — резюмировал экс-президент.

Слухи о противоборстве сторонников Токаева и клана Назарбаева подстегнули недавние кадровые перестановки — после беспорядков сразу несколько родственников елбасы потеряли крупные посты. Так, Токаев уволил племянника бывшего президента Самата Абиша с должности председателя Комитета национальной безопасности.

Свои посты покинули три зятя первого президента республики. Муж средней дочери экс-президента Динары, Тимур Кулибаев, сложил с себя полномочия председателя президиума казахстанской Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Ушли со своих должностей председатель правления АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов и председатель правления АО «Национальная компания QazaqGaz» Кайрат Шарипбаев. Шарипбаева в Казахстане считают вторым мужем старшей дочери Назарбаева, Дариги.

После начала протестов Токаев также заменил Назарбаева на месте председателя Совета безопасности. По закону Назарбаев должен был занимать этот пост пожизненно. Пресс-служба елбасы позже заявила, что он ушел с должности добровольно.

О реформах в Казахстане

Назарбаев попросил народ страны поддержать новые реформы, программу которых после волнений выдвинул Токаев.

«Стабильность и спокойствие в стране всегда были моей целью. Всем нам надо беречь эти непреходящие ценности. Мы обязательно пройдём через кризис и станем ещё сильнее. Президент выдвинул новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа. Эту программу нужно поддержать», — призвал экс-президент.

Выступая в парламенте 11 января, Токаев признал, что в республике обострилась проблема социального неравенства. Президент объявил о преобразовании системы госуправления. Кроме того, он анонсировал пакет политических реформ. «Назрела трансформация взаимоотношений между государством и обществом. Нужен новый формат общественного договора», — подчеркнул президент.

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