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Политика

«Теперь понятно, кто в Казахстане начальник». Что означает обращение Назарбаева к нации

Экс-кандидат в президенты Казахстана призвал Токаева обратиться к народу после елбасы

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Пресс-служба Н.Назарбаева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти — такое заявление сделал бывший глава государства Нурсултан Назарбаев. И добавил, что никакого конфликта или противостояния в элитах нет — несмотря на многочисленные слухи. Что означает обращение Назарбаева к нации — в материале «Газеты.Ru».

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем первом после протестов в стране видеообращении к нации напомнил, что в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор находится на заслуженном отдыхе.

«Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем [правящей] партии «Нур Отан» («Свет Отечества»)», — отметил Назарбаев.

Бывший глава государства также заверил, что никакого конфликта или противостояния в элитах нет, и назвал слухи на эту тему абсолютно беспочвенными.

Первое появление Назарбаева с начала года произошло на фоне многочисленных слухов, в том числе о болезни 81-летнего экс-главы государства, его возможном отъезде и конфликте с действующим президентом.

Эти слухи подкреплялись и заявлением самого Токаева после протестов о том, что именно из-за действий первого президента «в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей».

«Благодаря первому президенту — елбасы — в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей, даже по международным меркам. Считаю, что пришло отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе <…> Кроме того, ожидаю активного участия и от тех лиц, которые, фактически обладая огромными средствами, находятся в тени», — говорил Токаев.

Токаев предложил создать общественный фонд «Народу Казахстана», куда утвержденным правительством компаниям нужно будет делать регулярные отчисления.

Кроме того, после протестов племянник Назарбаева генерал-лейтенант Самат Абиш лишился должности первого заместителя главы Комитета нацбезопасности. Также были прекращены полномочия трех зятьев Назарбаева — председателя правления «КазТрансОйл», супруга Алии Назарбаевой Димаша Досанова, председателя правления АО «Национальная компания «QazaqGaz» Кайрата Шарипбаева, которого называют мужем Дариги Назарбаевой, а также главы национальной палаты предпринимателей «Атамекен», мужа Динары Назарбаевой Тимура Кулибаева.

Конфликт Токаева и Назарбаева был несколько преувеличен, зато имел место конфликт Токаева и семьи Назарбаева, который был исчерпан еще до выступления Назарбаева как раз увольнениями племянника и мужей дочерей первого президента, пояснил профессор НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник МГИМО Андрей Казанцев.

По словам эксперта, принципиально важен тот факт, что

Назарбаев нашел компромисс с Токаевым и окончательно передал ему власть, но в то же время остался «чем-то вроде казахстанского символа независимости, современной государственности».

«В принципе это решение вопроса, которое выгодно и Токаеву, и Назарбаеву: Токаев получает легитимность за счет того, что Назарбаев подпирает его своим авторитетом, а Назарбаев…у его семьи, конечно, какие-то вещи заберут, но никого не посадят. Это было видно уже и раньше: аресты коснулись тех, кто к числу непосредственных родственников елбасы не относился», — сказал профессор НИУ ВШЭ «Газете.Ru».

При этом эксперт отметил, что некоторые планы Назарбаева не воплотились с приходом Токаева: бывший президент ожидал, что будет передавать полномочия постепенно и до самой смерти будет контролировать силовой блок, но процесс пошел намного быстрее.

«Но в целом для Казахстана важно, что две ключевые фигуры достигли компромисса, который полностью разрешает январскую кризисную ситуацию. Внутриэлитная ситуация стабилизировалась, теперь четко понятно, кто в Казахстане начальник, при этом конфликта больше нет.

Да и слухи о возможном конфликте Токаева с Назарбаевым теперь исчерпаны, потому что Назарбаев сам признал, что Токаев прав»,

— пояснил Андрей Казанцев.

Вместе с тем в Казахстане сохраняется очень сложная ситуация, и нет точной информации, кто ею владеет, а это очень опасно для страны, обратил внимание экс-кандидат в президенты Казахстана, журналист Амиржан Косанов. По его словам, в стране создана система, ориентированная на одного человека, будь это Токаев, Назарбаев или кто-либо другой.

«Меня лично беспокоит, что Токаева нет рядом с Назарбаевым. Пусть они сядут вместе и объяснят народу, что творится. Нельзя противопоставлять друг другу Токаева и Назарбаева. Если Токаев хочет провести реформу, он должен обратиться к народу и выразить свое собственное мнение о происходящем. Пока мы этого не видим. Они должны определиться, что будет со страной», — сказал он «Газете.Ru».

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