Россия попросила «прекратить истерики и не нагнетать напряженность» вокруг проблемы Донбасса

В российском диппредставительстве заявили, что решение США отказаться поставлять оружие Украине могло бы доказать их приверженность «дипломатическим усилиям» по урегулированию конфликта в Донбассе. В посольстве в очередной раз подчеркнули, что Россия не планирует нападения на соседнюю страну, и призвали «прекратить истерики». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В комментарии российской стороны отмечается, что чиновники Белого дома, Госдепартамента и Пентагона накануне «заявили в унисон» об отсутствии шагов со стороны Москвы по деэскалации на российско-украинской границе, а также вновь упомянули о якобы готовящемся нападении.

«В очередной раз подчеркиваем: Россия ни на кого не собирается нападать. Практика перемещения войск на собственной земле – наше суверенное право. Призываем прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Facebook.

Дипломаты предупреждают, что действия Вашингтона могут подтолкнуть «горячие головы» в Киеве к новым провокациям.

«Если США на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ», — призывает дипведомство, указывая, что американцы могли бы «воспользоваться своим влиянием» и убедить Киев «прекратить саботаж» Минских соглашений.

Во вторник, 18 января, в Госдепартаменте официально подтвердили, что планируют направить Украине дополнительную партию военной помощи, подчеркнув, что за последний год предоставили стране «больше помощи в сфере безопасности, чем когда-либо с 2014 года».

«Могу заверить вас, что эти поставки [военной помощи] продолжаются, и на ближайшие недели запланированы новые. В случае вторжения России на Украину мы предоставим Украине дополнительные оборонительные средства сверх тех, которые мы уже предоставляем», — сказала представитель Госдепа на телефонном брифинге для журналистов, посвященном поездке госсекретаря США Энтони Блинкена в Европу (цитата по ТАСС).

В Вашингтоне добавили, что готовы «укреплять восточный фланг НАТО» в случае российской агрессии. «У нас слишком высокая напряженность на границе» Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков дал интервью американскому телеканалу CNN, в котором... 16 января 11:12

По информации источников CNN, администрация США одобрила дополнительную оборонную помощь Украине на $200 млн в декабре. При этом Вашингтон принял решение о выделении дополнительной оборонной помощи, не дождавшись результатов переговоров с Москвой по гарантиям безопасности. Официально о принятом решении тогда не сообщалось, Конгресс якобы уведомили «непублично». Собеседники телеканала рассказали, что речь идет о тех же позициях, которые передавались украинской стороне в рамках предыдущих партий, в том числе стрелковом оружии и боеприпасах.

Как пишет газета Politico, Вашингтон передаст Киеву радарную систему и морское оборудование.

Советник президента Владимира Зеленского рассказал изданию, что украинские власти были проинформированы о выделении помощи «на высшем уровне». «Учитывая, что разведка США считает возможным, что Россия может начать полномасштабное вторжение, используя всю свою военную мощь, эта помощь позволила бы Украине нанести дополнительный ущерб России, но существенно не изменила бы ход событий», — сообщил советник. «Хуже, чем новая война на Украине». В США снова обсуждают пути «сдерживания» России США готовы пожертвовать Украиной ради имиджа сверхдержавы, утверждает The Wall Street Journal. Для Белого... 09 января 18:35

Источники Defence Blog полагают, что украинской стороне будет передано как минимум шесть вертолетов, ранее принадлежавших ВВС Афганистана, — пять машин Mи-17V5s и еще один вертолет модели Ми-8МТВ.

NBC ранее передавал, что Киев запросил системы ПВО, противокорабельные ракеты, противотанковые комплексы Javelin, радиолокационные системы, модернизированные артиллерийские боеприпасы, а также медикаменты.

Поставки из США

Соединенные Штаты поставляют на Украину широкий спектр оружия и техники, включая патрульные катера и ряд других вооружений. В декабре 2014 года президент Барак Обама подписал акт «О поддержке свободы Украины», в рамках которого разрешалась военная помощь Киеву. При этом речь шла только о поставках нелетального оружия.

С 2014 года США выделили $2,5 млрд на поддержку Вооруженных сил Украины, в прошлом году было поставлено военной техники и боеприпасов более чем на $400 млн. В 2017 и 2018 годах объем помощи составил $350 млн, в 2019-м - $250 млн, в 2020-м - $300 млн. Вашингтон также направляет инструкторов в страну.

Администрация президента Дональда Трампа ранее одобрила продажу Киеву переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Первая партия стоимостью $47 млн была передана в 2018 году. Вторую партию из 30 противотанковых комплексов Javelin и 180 ракет к ним, а также другое оборудование и боеприпасы Украина получила летом 2020 года. Также Киев стал закупать у американских предприятий бронебойные снайперские винтовки Barrett M107A1 и гранатометы PSRL.