Личные обстоятельства. Поклонская отказалась быть послом в Кабо-Верде

Бывший прокурор Крыма не будет вступать в должность посла России в Кабо-Верде. Свой отказ Наталья Поклонская объяснила «личными обстоятельствами», а также рассказала, что в полицию поступают сообщения о якобы готовящемся на нее покушении.

Назначенная послом в Кабо-Верде Наталья Поклонская отказалась занять этот пост в связи с личными обстоятельствами. На «изменившиеся личные обстоятельства» сослался и российский МИД, подтвердивший ее отказ.

«Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. <…> Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству», — сказала она в беседе с корреспондентом ТАСС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что кандидатуры на замену Поклонской в должности посла пока не согласовывались. «Нет, насколько я знаю, пока какие-то кандидаты не согласовывались. А почему — это ее личные обстоятельства», — сказал он, отвечая на вопрос «Газеты.Ru». «Бывший так называемый прокурор»: как Украина охотится за Поклонской Украинский суд одобрил задержание экс-генпрокурора Крыма, посла России в Кабо-Верде Наталью Поклонскую... 07 декабря 19:07

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, кандидата на должность посла определит президент. «Прерогатива президента», — сказала Захарова «Газете.Ru».

Ранее Поклонская занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва. В октябре прошлого года президент Владимир Путин подписал указ о ее назначении послом в Кабо-Верде.

Новую должность практически сразу окрестили «ссылкой», но Поклонская говорила, что довольна назначением и уже изучила всю информацию о западноафриканской стране в Атлантическом океане, насколько «это возможно из России».

«Если кто-то думает, что назначение чрезвычайным и полномочным послом России, великой страны, где-либо — это ссылка, то для меня это странно. Это извращенный вкус какой-то. Но люди разные бывают», — отмечала она в интервью РБК.

«В Африке не спрятаться»

После подписания указа о назначении Поклонской в Киеве заявили, что намерены требовать экстрадиции Поклонской из-за двух уголовных дел, которые заведены против нее на Украине. МИД страны обратился к властям Кабо-Верде, объясняя, что «бывший прокурор российской оккупационной администрации в Крыму» разыскивается за госизмену, а Украина, США, Канада и страны ЕС ввели против нее санкции. «Спрятаться не получится даже в Африке», — заявлял представитель ведомства Олег Николенко. «Бывший так называемый прокурор»: как Украина охотится за Поклонской Украинский суд одобрил задержание экс-генпрокурора Крыма, посла России в Кабо-Верде Наталью Поклонскую... 07 декабря 19:07

Бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов называл ее назначение «хорошей новостью», объясняя это тем, что «теперь можно готовить документы на экстрадицию».

В России в ответ указывали на некомпетентность украинской стороны в юридических вопросах. «Поклонская будет обладать дипломатическим иммунитетом, будет представлять Россию в этой стране. Ее экстрадиция невозможна без снятия неприкосновенности. Это будет крупнейший дипломатический скандал, Вы думаете, власти Кабо-Верде пойдут на это?» — отмечал депутат Леонид Слуцкий в комментарии «Газете.Ru».

Генпрокуратура Украины в 2014 году возбудила дело против Поклонской по подозрению в госизмене. Весной 2016 года было заведено второе дело — бывшую тогда депутатом Госдумы Поклонскую обвинили в причастности к запрету в России деятельности общественной организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация запрещена в России). Поклонская отвергала все предъявленные обвинения. Она также напоминала, что у нее есть только одно гражданство — российское, из украинского она вышла еще в 2014 году.

Три месяца ожидания

В течение последних трех месяцев бывший прокурор оставалась в Москве, объясняя, что МИД проводит необходимые процедуры для ее трудоустройства. За это время она защитила магистерскую диссертацию по теме «Российско-украинские отношения в контексте региональной безопасности в Восточной Европе» в Дипломатической академии Министерства иностранных дел и получила диплом.

В анонимных Telegram-каналах зимой начала распространяться информация о том, что после назначения послом Поклонская получила какие-то привилегии.

«Отвечая на вопросы некоторых блогеров, которые считают себя расследователями коррупционных скандалов, по поводу моего «необоснованного» пользования статусом посла, не приступив к выполнению обязанностей, имеется в виду получение зарплаты, стажа дипломатической службы, статуса моей должности, охраны, машины, скажу, что все эти волнения напрасны — не пользуюсь», — отметила она, подчеркнув, что «все вышеперечисленные блага» получают только после вступления в должность.

Телефонные угрозы

Поклонская также рассказала, что в полицию Крыма в последнее время поступали сообщения о якобы готовящемся на нее покушении.

«Заявитель сообщал, что меня должны взорвать, террористический акт совершить, поджечь дом и тому подобное. Но это связано с не совсем здоровым состоянием заявителя», — уточнила она.

По словам Поклонской, ложные сообщения поступали в дежурную часть МВД России по Крыму. При этом заявитель называл ее фамилию и местонахождение.

В декабре на участок бывшего прокурора в Крыму проник гражданин Украины, 58-летний Владимир Ворона. В этот момент экс-прокурор с дочерью находились внутри и успели запереть двери. Мужчина оставил на пороге цветы и ушел. Полиция Крыма состава преступления в этой ситуации не усмотрела, но позже Ворону депортировали на родину.

Как уточнила Поклонская, телефонные звонки никак не связаны с произошедшим ранее инцидентом. «С «гостями» из Украины все закончено было, когда человека задержали. Ко мне приезжал следователь. Ребята из следственного управления СК по Республике Крым работают», — добавила она.