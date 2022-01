Легкое вооружение, жесткие санкции: чем Запад поможет Украине

Западные страны по-разному готовятся к «российскому вторжению на Украину» — британские дипломаты перешли на кризисный режим работы, Турция собирается выступить медиатором в отношениях Киева и Москвы, а в НАТО говорят о санкциях. Как на Западе готовятся к «нападению», которое Россия отрицает, — в материале «Газеты.Ru».

Лондон готовится к войне

В связи с обеспокоенностью по поводу «российской агрессии» в отношении Украины власти Великобритании поручили сотрудникам МИД страны подготовиться к переходу на кризисный режим работы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Он предполагает перераспределение обязанностей ведущих сотрудников ведомства: они будут заниматься главным образом вопросами политики в отношении России и Украины, а также выработкой ответов Соединенного королевства на рост потенциальной напряженности, в том числе санкциями. Как утверждает агентство, некоторых специалистов уже привлекли к разработке планов на случай непредвиденных обстоятельств.

Переход на кризисный режим не означает, что британские власти считают нападение России на Украину неизбежным — скорее эта мера воспринимается как предосторожность, которая позволит министерству быстро отреагировать в случае необходимости.

Это не единственный предпринятый Лондоном шаг, связанный с опасениями из-за «российской агрессии».

Накануне глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что страна поставит Украине легкое противотанковое вооружение для самообороны.

Как отметил министр, есть реальные основания для беспокойства по поводу того, что Москва проявит «военную агрессию». Он уточнил, что системы — это стратегическое оружие и они не представляют угрозы для России. «Украина имеет полное право защищать свои границы, новый пакет помощи еще больше расширит ее возможности в этом», — пояснил Уоллес.

Глава ведомства пригласил министра обороны РФ Сергея Шойгу в Лондон для обсуждения ситуации. По данным Times, глава МИД Великобритании Лиз Трасс также собирается встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Турция приглашает на переговоры

Переживания по поводу ситуации вокруг Украины распространились и на Турцию. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в страну, чтобы они могли «уладить разногласия».

«Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между РФ и Украиной. Президент Эрдоган проводит переговоры как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях», — сказал официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

«Турция — это не нейтральная страна. Это страна, которая продает вооружение Украине, нарочито, демонстративно не признает Крым российским, поддерживает крымско-татарский сепаратизм, экстремистов и радикалов. Причем не только в Крыму, но и в Сирии, где у Турции тоже есть ряд противоречий с РФ, которые едва не привели к вооруженному конфликту.

Поэтому посредничество Турции очень сомнительно», — сказал «Газете.Ru» член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Для переговоров с Зеленским не нужно выбирать третью страну, да и в принципе на данный момент во встрече с ним необходимости нет, считает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Предложение Эрдогана — это попытка попиариться на теме возможной российско-украинской войны, показать, что Турция готова стать миротворцем и площадкой для переговоров. Это выгодно Эрдогану, но совсем не нужно России. Никто в Москве всерьез это предложение рассматривать не будет», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Запад атакует санкциями

Исходя из заявлений НАТО, в целом Запад готов помочь Киеву главным образом санкциями против Москвы. Как предупредил канцлер Германии Олаф Шольц, Россия столкнется с «жесткой реакцией» со стороны Запада в случае любой агрессии против Украины. Он отметил, что Германия ожидает от России шагов по деэскалации на российско-украинской границе, в частности, сокращения численности войск.

The New York Times ранее писала, что США рассматривают запрет на экспорт в Россию любых потребительских товаров, использующих произведенную или разработанную в Соединенных Штатах электронику. Associated Press и Bloomberg также передавали, что Вашингтон может внести Россию в перечень стран, в отношении которых действуют жесткие экспортные ограничения. На данный момент там находятся Иран, КНДР, Куба и Сирия.

В числе других санкций, которыми Запад может ответить России на эскалацию ситуации вокруг Украины, — возможное отключение страны от SWIFT и ограничение конвертации рубля.

В России тем временем продолжают заявлять, что страна никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, отмечая, что передвижение войск по собственной территории — внутреннее дело государства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что Москва «вынуждена предпринимать меры предосторожности» на фоне «недружелюбной атмосферы» из-за учений НАТО и продвижения инфраструктуры альянса на восток.

«Российские войска находятся на территории РФ рядом с украинской границей, и мы считаем необходимым оставить их там перед лицом очень напряженной ситуации», — объяснял он в интервью CNN.