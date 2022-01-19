«Никаких обещаний Россия не давала»: появятся ли у Минска ядерные ракеты

США обеспокоены, что после изменения белорусской конституции на территории республики могут появиться российские ядерные силы. Такую возможность формально может дать исключение из основного закона пункта о стремлении к нейтралитету и безъядерной зоне. Более того, в Минске уже отмечали готовность вернуть ядерное оружие в республику. Эксперты по-разному оценивают шансы на подобный сценарий, исключая серьезную реакцию Запада в случае появления ядерных ракет РФ в Белоруссии.

Опасения со стороны США были высказаны высокопоставленным представителем Госдепартамента в ходе телефонного брифинга, передает РИА «Новости». С точки зрения ведомства, обновление конституции Белоруссии страны также не исключает и появления обычных российских вооружений.

Возможность такого сценария Вашингтон связывает с тем, что ряд поправок к конституции Белоруссии могут быть истолкованы как «открывающие путь России к размещению гарнизонных сил» в союзной стране. Правда, какие именно изменения вызывают беспокойство США, в ведомстве так и не пояснили.

«Дискуссии о ядерном оружии в Белоруссии [президент страны Александр] Лукашенко начал в ноябре. <…> Когда такой как Лукашенко лидер говорит о ядерном оружии, необходимо быть внимательными», — подчеркнул представитель Госдепа.

Что вызывает тревогу США

Белоруссия отказалась от ядерных вооружений еще в 1992 году. Именно тогда Минск присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия в статусе неядерной державы, а к 1994 году получил от России, Великобритании и США гарантии безопасности в обмен на отказ от данного типа вооружений. Лукашенко не дадут «ядерную дубинку» В Минске рассказали об ответной мере, которая может последовать за передислокацией ядерных... 04 декабря 20:25

К 1996 году с территории республики были вывезены последние межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь», полностью освободив Белоруссию от ядерного наследия советской эпохи.

В ноябре прошлого года Лукашенко не исключил, что ядерные вооружения могут вернуться в республику. По его словам, такой сценарий возможен, если Германия откажется принять американские ядерные ракеты и США разместят соответствующее оружие в Польше.

«Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь. <…> Мы договоримся какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы на территории Беларуси к этому готовы. Я, как рачительный хозяин, ничего не разрушил. Все сараи стоят на месте», — отметил Лукашенко, намекая на сохранение советской ядерной инфраструктуры в республике.

Соответствующие заявление белорусский президент сделал на фоне продолжения работы спецкомиссии государства над изменением конституции государства, которые станут ответом на политический кризис 2020 года. Проект поправок был представлен в конце декабря прошлого года, и ряд его новых положений действительно можно трактовать как открытие возможности для расширения военно-политического сотрудничества Минска и Москвы, в том числе и в ядерных вопросах.

Речь идет об исключении из основного закона государства такого пункта, как стремление государства к нейтралитету и безъядерной зоне.

Формально принятие такого изменения снимает ограничения для появления военных баз России в Белоруссии — и ядерного оружия.

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» политолог Андрей Сузальцев, в проекте изменений конституции Белоруссии остается нейтральная фраза, что с территории республики никогда не будет осуществляться агрессия, но тут может речь идти и об ответном ударе, так что шанс на размещение появляется.

Появится ли в Белоруссии ядерное оружие

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают перспективы размещения российских ядерных сил в соседней республике, даже в случае изменения конституции с учетом предлагаемых поправок. Например, руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов считает такой сценарий возможным.

«Наш ответ на политику НАТО, которая формулируется на достаточно высоком уровне, имеет общий характер. В нем не уточняется, какое именно оружие и где может быть размещено в ответ на действия альянса. Поэтому можно допустить и такой сценарий, при котором на территории Белоруссии будет размещено ядерное оружие. По сути, никаких общений и обязательств в данном случае Россия не давала — это вопрос военного сотрудничества Москвы и Минска», — отметил эксперт. «Лукашенко будет согласовывать с Путиным поправки в Конституцию» Александр Лукашенко приехал в Россию для участия в саммите СНГ и переговоров с Владимиром... 28 декабря 22:09

С этим отчасти согласен и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, США уже размещают ядерное оружие в Европе, так что почему Россия не может сделать то же самое.

«Если Вашингтон откажется от этого, то и Москва не будет этого делать. Учитывая, что Россия постоянно призывает США размещать соответствующие вооружения только на своей территории или морских носителях. Так что теоретически возможность появления ядерного оружия в Белоруссии есть», — добавил эксперт.

Вместе с тем политолог Андрей Суздальцев уверен, что на самом деле это вряд ли будет выгодно России. По его мнению, размещение ядерного оружия в Белоруссии не имеет никакого смысла.

«У России есть форпост в виде Калининградской области, где уже стоят «Искандеры» и, скорее всего, именно там появится первая система С-500. Этот регион, в частности, защищает Белоруссию с запада, поэтому даже технически нет смысла размещать ядерное оружие непосредственно в республике.

Лукашенко прежде говорил о готовности разместить в стране подобные российские вооружения, но делал он это не с целью решения каких-то геополитических задач, с которыми сталкивается Россия, а для закрепления и поставки под охрану собственной власти. По сути, он пытается на российских штыках удержаться в должности президента, что тоже необходимо учитывать», — подчеркнул эксперт.

Как ответит Запад

На данный момент между Россией и Белоруссией не ведется никаких официальных переговоров относительно размещения российских ядерных или обычных сил в республике. В Москве по большей части приветствовали готовность Лукашенко к получению ядерного оружия, но никаких действий на этом фоне так и не последовало.

Если рассматривать теоретическую возможность такого решения, вряд ли оно будет позитивно воспринято со стороны США или НАТО. Однако, с точки зрения Алексея Арбатов из ИМЭМО РАН, вряд ли стоит ждать какую-либо жесткую реакцию от коллективного Запада. «За тридевять земель приперлись»: Лукашенко заявил об украинских войсках у границ Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у границ республики со стороны Польши и Прибалтики... 17 января 15:19

«Вероятно, ответом будет большая пропагандистская волна. Никакого другого дополнительного ответа, скорее всего, ожидать не стоит.

На территории Западной Европы уже есть американское тактическое ядерное оружие, а у России на территории союзников по ОДКБ нигде его нет. Так что эмоции у Запада будут, но никакой серьезной реакции, например, размещения ядерного оружия США в Польше, я не предвижу», — указал эксперт.

В то же время Владимир Брутер из Международного института гуманитарно-политических исследований считает, что западные страны, вероятно, попытаются не допустить реализации такого сценария.

«Для этого они будут продолжать давление на Россию, обещая очень мало чего-то позитивного и много негативного. В частности, попытаются работу по гарантиям безопасности, предложенным Россией, перевести на такие направления, чтобы не было ни гарантий, ни безопасности, но были переговоры — самим в это время продолжать что-то делать, рассчитывая на то, что Москва не будет отвечать, ожидая какого-то результата от диалога», — резюмировал эксперт.