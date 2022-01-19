Отели, банки, фабрики, склады. Чем владеет Назарбаев через фонды

Закон «О первом президенте республики Казахстан — лидере нации» дает существенные гарантии Нурсултану Назарбаеву — он не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им полномочий. Журналисты утверждают, что раскрыли схему управления активами, которые контролирует лично экс-глава республики. В Казахстане запустили петицию с требованием снять с него неприкосновенность.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, а также издания Kloop (Киргизия) и Vlast распространили в среду, 19 января, результаты расследования того, как первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев контролирует приписываемые ему активы. «Нужно принести жертвы»: как Токаев убирает людей Назарбаева Кризис в Казахстане вынудил президента Касыма-Жомарта Токаева выйти из тени Нурсултана Назарбаева... 12 января 17:03

Журналисты утверждают, что он якобы распоряжается банками, отелями и роскошным частным самолетом через сеть фондов, которые отчитываются только перед елбасы.

Главное из расследования

Как отмечается в публикации, казахстанские СМИ «восторженно освещают добрые дела многочисленных благотворительных фондов Назарбаева».

«Но фонды выполняют и другую функцию: управляют активами на миллиарды долларов.

Это элитные отели, банки, фабрики, склады и другие активы общей стоимостью не менее $8 млрд.

Назарбаеву формально не принадлежат эти богатства, однако он, будучи основателем фондов, контролирует их», — говорится в тексте.

По словам юристов, якобы именно елбасы принимает окончательные решения в связи с деятельностью фондов — в том числе о продаже или передаче активов. Фонды не публикуют ежегодную отчетность, а некоторые активы скрыты за непрозрачными коммерческими структурами за рубежом. Неясно, где размещены эти средства и что с ними будет в условиях политических и социальных потрясений, констатируют СМИ.

«Частный самолет стоимостью свыше $100 млн. Банки и телеканалы. Миллиарды долларов наличными. Отели из числа самых роскошных в Казахстане, множество торговых центров и поле для гольфа. Среди менее примечательных объектов: складские помещения, макаронная фабрика. Какое-то время в этом списке была даже компания по благоустройству территории.

Часть активов перешла под контроль назарбаевских фондов (некоторые по-прежнему находятся в совместном владении) от олигархов, которые обязаны своим состоянием клановому капитализму, сложившемуся во время его правления. Некоторые из частных компаний, впоследствии приобретенные фондами, получали финансирование от правительства Казахстана. Сейчас фонды Назарбаева контролируют больше предприятий, чем многие международные конгломераты», — утверждают издания.

Журналисты рассказали, что изучили корпоративные документы в разных странах и составили картину огромного состояния Назарбаева. Часть этих данных была в открытом доступе, но раньше никто не писал о тайных активах экс-президента, отчасти потому, что критика елбасы — опасное дело, отметили они.

Данные расследования показывают, к каким последствиям приводят коррупция и неравенство, воцарившиеся в стране после ее выхода из СССР в начале 90-х годов, считают журналисты.

«За долгие годы правления Назарбаева торговля природными ресурсами мало сказалась на уровне жизни большинства казахстанцев. Но при этом сформировался узкий круг миллиардеров, состоящий в том числе из членов семьи президента и близких к нему чиновников.

Ситуация практически не изменилась даже после того, как в 2019-м Назарбаев оставил пост президента и возглавил национальный Совет безопасности, назначив преемником Касым-Жомарта Токаева.

Это объясняет, почему начавшиеся в начале 2022 года на западе Казахстана протесты против повышения цен на сжиженный газ быстро переросли в массовые недовольства по всей стране — люди требовали политических перемен, и претензии у них были к конкретному человеку. Толпа скандировала: «Старик, уходи!» — а по соцсетям разлетелось фото поваленного памятника Назарбаеву», — напомнили расследователи.

«Остается вопрос о том, что будет с его миллиардами»

Назарбаев не появлялся на публике в период беспорядков — СМИ предположили, что он лишился политического влияния. Однако закон «О первом президенте республики Казахстан — лидере нации» дает ему обширные персональные привилегии. Статья 3, в частности, гласит:

«Первый президент республики Казахстан — елбасы обладает неприкосновенностью.

Он не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им полномочий.

Он не может быть подвергнут задержанию, аресту и содержаться под стражей, обыску, допросу либо личному досмотру.

Неприкосновенность распространяется на все имущество, принадлежащее на правах частной собственности первому президенту.

Неприкосновенность также распространяется на имущество, принадлежащее Фонду первого президента республики Казахстан и иным учреждаемым им юридическим лицам». «С Назарбаевым будет то же самое, что стало с Ельциным» В субботу первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые прокомментировал ситуацию... 09 января 10:12

Добавим, что в Казахстане создали петицию с требованием лишить Назарбаева неприкосновенности.

Какие фонды создал Назарбаев

Экс-президент основал «Назарбаев Фонд» и «Фонд Нурсултана Назарбаева» в качестве частных фондов в 2009 и 2010 году соответственно. А еще два фонда — «Фонд Демеу» (переводится как «поддержка») и «Елбасы Фонд» — в 2013 и 2021 годах.

«Из-за того, что у фондов похожие названия и деятельность, разобраться в них сложно. У некоторых организаций сайтов нет вовсе, а те, что есть, создают путаницу: например, некоторое время сайт «Фонда Первого Президента» автоматически направлял пользователей на страницу «Фонда Нурсултана Назарбаева» с неправильной датой основания, принадлежащей на самом деле первому фонду.

Фонды «Демеу» и «Елбасы», по всей видимости, не ведут публичной деятельности. Однако остальные организации активно продвигают свои образовательные, социальные и патриотические проекты. В стране также запустили сеть средних школ, которая получила название «Назарбаев Интеллектуальные школы» (НИШ).

Все эти образовательные учреждения щедро спонсирует государство — с 2010 по 2021 год им выделили порядка $5 млрд. Для образовательного бюджета страны это непропорционально много при том, что в этих заведениях учится лишь малая часть казахстанских студентов и школьников.

Чаще всего университеты создают образовательные фонды, чтобы получать через них деньги от спонсоров, инвестировать их, а прибыль тратить на свои нужды. В отличие от других подобных фондов, «Назарбаев Фонд» не принадлежит учебным заведениям, для финансирования которых был создан. Это частная организация, которую лично создал и контролирует Нурсултан Назарбаев. При этом у сети школ и университета есть собственные корпоративные «фонды развития», которыми они сами и управляют. «Неуверенное руководство»: за что Токаев уволил министра обороны В Казахстане, несмотря на смену состава правительства, продолжаются перестановки. Президент страны... 19 января 20:08

У «Назарбаев Фонда» нет сайта, он не публикует отчетность и не сообщает, сколько денег получает от сторонних спонсоров или самого Назарбаева», — следует из материала.

Журналисты связались с председателем правления фонда Асланом Саринжиповым, он предоставил им официальный документ, из которого следует, что на 2019 год организация получила $1 млрд от спонсоров и заработала $200 млн на инвестициях.

При этом Саринжипов указал в письме, что за 10 лет с момента создания фонд выделил $46,5 млн на исследовательскую деятельность, лабораторное оборудование, помощь учащимся и другие образовательные цели.

СМИ также указали на один случай прозрачного финансирования фонда: согласно финансовому отчету Eurasian Natural Resources Corporation (международной горнодобывающей компании, значительную долю которой контролируют обогатившиеся при Назарбаеве олигархи), в 2011 году она направила фонду $98 млн.

«Назарбаев Фонд» появился в 2009 году, но не совершал видимых инвестиций до 2019 года, когда Назарбаев покинул пост президента.

В расследовании говорится, что к этому времени два фонда, принадлежащие НИШ и университету, создали инвестиционный холдинг Pioneer Capital Invest и через него купили казахский банк «ЭкспоКредит» за $30 млн.

Схема контроля активов

Затем «Назарбаев Фонд» завладел 75% Pioneer Capital. У изначальных учредителей осталась всего четверть компании (на каких условиях фонд получил свою долю — неизвестно). Позже доли снова изменились: к июлю 2021 года у «Назарбаев фонда» остается 62% от общей доли в компании. «Теперь понятно, кто в Казахстане начальник». Что означает обращение Назарбаева к нации Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти — такое заявление сделал бывший... 18 января 19:30

«Заручившись такой поддержкой, Pioneer Capital начал активно инвестировать в различные предприятия, в том числе купил крупного казахстанского кредитора — «Цеснабанк». Этот банк принадлежал семье Адильбека Джаксыбекова, который ранее возглавлял Администрацию президента. Управляли банком плохо, поэтому правительству пришлось его спасать.

После этого Pioneer Capital приобрел еще несколько банков, мобильных операторов, платформу для онлайн-торговли, склады, торговые центры и даже макаронную фабрику.

На сегодняшний день активы Pioneer Capital оцениваются в $7,8 млрд. Среди них казначейские векселя США, гособлигации Кыргызстана и Казахстана и $3,4 млрд наличными. В 2020 году прибыль фонда составила свыше $500 млн», — утверждают СМИ.

В ответ на вопросы журналистов Саринжипов написал, что «Назарбаев Фонд» представляет собой «классический эндаумент-фонд, созданный по аналогии с лучшими международными образцами». Он отметил, что Назарбаев не владеет этими активами и ни при каких обстоятельствах не может снимать деньги со счетов организации.

Фонд предоставил журналистам устав, в котором действительно сказано, что его единственная цель — спонсировать образовательную миссию. Однако в документе также указано, что первым председателем главного руководящего органа, Высшего попечительского совета, выступает Нурсултан Назарбаев — именно он контролирует фонд и в том числе само содержание устава.

Саринжипов не ответил на вопрос о том, что помешает Назарбаеву вывести активы из-под контроля фонда, если он захочет.