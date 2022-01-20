Байден: вторжение на Украину станет для России катастрофой

Российский военнослужащий во время тактических учений на полигоне в Каменск-Шахтинском Ростовской области, Россия, 17 января 2022 года

Президент США Джо Байден сделал развернутое заявление по поводу российско-американского обострения и ситуации на Украине. По его словам, если Москва устроит вторжение, то это обернется для нее катастрофическими последствиями – в политике и экономике. При этом Байден заявил, что власти РФ не хотят полномасштабной войны с западными странами.

Российское вторжение на Украину станет «катастрофой» для властей РФ. Об этом на пресс-конференции в Белом доме заявил президент США Джозеф Байден, передает ТАСС.

«Если они [власти РФ] совершат то, на что способны со своими сосредоточенными на границе силами, это станет катастрофой для России», — сказал он.

По словам Байдена, США и их союзники готовы «нанести российской экономике серьезный урон».

«[Путин] никогда не видел таких санкций, как те, которые я пообещал ввести, если он совершит этот шаг», — заявил он.

20 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Штаты будут считать вторжением на Украину любое пересечение российскими войсками украинской границы. «На это будет дан быстрый, жесткий и единый ответ со стороны Соединенных Штатов и их союзников», — подчеркнула Псаки.

Сам Байден перед этим отметил, что участники НАТО будут едины в своем ответе на российскую агрессию на Украине. Минобороны Украины призвало Запад ввести «превентивные» санкции против РФ Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Запад ввести превентивные санкции против Москвы, чтобы... 20 января 02:41

Байден заявил, что недавние три российско-американские встречи по вопросам безопасности закончились ничем.

«Пока что те три встречи, которые у нас были, ничего не дали», — сообщил президент США, говоря о саммитах Россия-США в Женеве, Россия-НАТО и Россия-ОБСЕ. На них обсуждались предложенные Москвой гарантии международной безопасности, в том числе и обязательство НАТО не расширяться на восток.

Говоря о последствиях возможной российской агрессии, Байден заявил, что при развязывании войны банки России не смогут проводить долларовые операции.

Однако полномасштабной войны России с западными странами российское государство не хочет, считает Байден.

«Я думаю, что он [президент РФ Владимир Путин] все еще не хочет полномасштабной войны, во-первых. Во-вторых, думаю ли я, что он будет испытывать Запад, испытывать Соединенные Штаты и НАТО настолько серьезно, насколько только сможет? Да, я думаю, что так и будет. Но я думаю, что он заплатит за это серьезную и огромную цену, <...> и я думаю, он пожалеет, что сделает это», — приводит слова политика ТАСС.

Байден добавил, что при «незначительном вторжении» и ответ США с союзниками будет менее резким.

«Единственное, что может быть хуже преднамеренной войны, это непреднамеренная война. И я обеспокоен, что это может выйти из-под контроля», — сказал он.

Байден также считает, что Путин пытается найти свое место в мире, выбирая между Западом и Китаем. При этом «матушка Россия», отметил Байден, столкнулась с последствиями геополитических катастроф и изменений XX века: падением Берлинской стены, расколом СССР и гибелью Российской Империи.

«Но подумайте о том, что у него [Путина] есть. У него есть восемь часовых поясов (в России 11 часовых поясов — «Газета.Ru»), горящая тундра, которая больше не замерзнет натуральным образом, ситуация, когда у него много нефти и газа», — добавил политик.

Он также сообщил, что если в вопросе возможного включения Украины в НАТО никаких гарантий Путину Белый дом давать не собирается, то «что-нибудь можно придумать» с неразмещением стратегических вооружений на украинской территории, чего также требует Кремль.

В ближайшее время перспективы присоединения Украины к НАТО невелики – Киев не выполнил многие требования, нужные для принятия страны в альянс. «Им надо проделать намного больше работы в том, что касается демократии, а также еще ряда аспектов, а также с учетом того, проголосуют или нет основные союзники на Западе за то, чтобы принять Украину прямо сейчас», — убежден Джо Байден.

Поэтому, считает президент США, у Кремля и Белого дома есть пространство для обсуждений в контексте предложенных Москвой гарантий безопасности. Вопрос в том, готова ли Российская Федерация продолжать диалог.

Наконец, Байден сообщил, что Путин пока не принял итогового решения по поводу судьбы Украины. Легкое вооружение, жесткие санкции: чем Запад поможет Украине Западные страны по-разному готовятся к «российскому вторжению на Украину» —... 19 января 19:18

«Я уверен, что абсолютно и совершенно это будет решением Путина. Никто другой не примет этого решения… Он взвешивает, какие последствия могут ждать Россию в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Я не думаю, что он решился», — полагает американский президент.

Однако в это же время Байден считает, что Путин «должен что-то сделать» и «предпримет действия в направлении вторжения». Последствия этого нападения, убежден Вашингтон, станут для мира самыми серьезными со времен Второй Мировой войны.

Байден заявил, что возможно проведёт новую встречу с Путиным, чтобы попытаться найти выход из украинского кризиса.

Добавим, что Кремль и российский МИД много раз подчеркивали: у Москвы нет никаких агрессивных намерений в отношении Украины или западных держав.