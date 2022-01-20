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Политика

Глава МИД Германии Бербок оказалась фигурантом дела о незаконном пособии

Министра иностранных дел ФРГ обвинили в присвоении коронавирусной выплаты в размере €1500

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Анналена Бербок

Анналена Бербок

Global Look Press
Берлинская прокуратура начала расследовать деятельность членов президиума партии «Зеленые», в том числе – министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок. По данным СМИ, Бербок и ее однопартийцы получили без законных оснований «коронавирусные» выплаты в размере €1500. Президиум «Зеленых» сам назначил себе эти бонусы, превысив установленный ими же самими лимит в €300.

Расследование в отношении членов правления партии «Зеленые» начала прокуратура Берлина. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

Среди фигурантов дела оказались сопредседатели партии министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек.

Журналисты сообщают, что Бербок, Хабек, директор партии Михаэль Келльнер, казначей Марк Урбач, а также члены президиума Рикарда Ланг и Джамила Шефер получили в 2020 году «коронавирусные» выплаты в размере €1500. При этом законных оснований для такого решения у правления «Зеленых» не было, руководство партии само назначило себе бонусы и выделило на них средства.

Минимальный размер таких выплат был установлен «зелеными» в размере €300.

Факт расследования подтвердили журналистам и прокуратура, и сама партия «Зеленых». «Затронутые члены правления и федеральный офис в полной мере сотрудничают с прокуратурой, чтобы быстро и исчерпывающе прояснить этот вопрос», — говорится в заявлении партии.

Выплату Анналене Бербок уже припоминали во время избирательной кампании перед парламентскими выборами в ФРГ. В мае 2021 года в эфире телевидения будущая министр иностранных дел заявила, что это был «рождественский бонус», который был ей отмечен в декларации о доходах.

Однако Бербок признала, что не сообщила о выплате спикеру бундестага, что обязана была сделать по закону.

«Я сама жутко злилась на себя из-за моей ошибки», — говорила политик.

Немецкая щедрость

После начала пандемии COVID-19 в ФРГ была принята самая масштабная в истории страны антикризисная программа. Пострадавшим из-за коронавируса малым предприятиям и самозанятым гражданам выплачивали по €9-15 тыс. и компенсации в 67% от заработной платы при неполном рабочем времени. Премии из-за коронавируса размером менее €1500 власти страны не намерены были облагать налогом.

Поборники чистоплотности

«Зеленые», как сообщала газета «Коммерсантъ», были главными критиками своих политических оппонентов в вопросе финансовой чистоплотности и коррупции.
В материале газеты Bild также сообщалось, что Анналена Бербок «забыла» задекларировать €25 220 — столько денег в размере дополнительных выплат от партии она получила с 2018 по 2020 годы.

В материале Bild также сообщалось, что среднегодовой доход немца сейчас составляет около €24 тыс., а лидеры других немецких партий подобных антикризисных выплат не получали.

Бербок ранее обвиняли также в подлоге диплома о высшем образовании. Однако «зеленым» удалось доказать, что у лидера их партии есть действительная степень магистра права.

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