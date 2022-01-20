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Политика

«Переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов»: как Путин напугал поляков шуткой

Экс-генсек НАТО рассказал о шутке Путина на Совете Россия – НАТО

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Владимир Путин и Джордж Робертсон, 2001 год

Владимир Путин и Джордж Робертсон, 2001 год

Olivier Hoslet/Reuters
Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Джордж Робертсон вспомнил, что во время первого заседания Совета Россия – НАТО президент Владимир Путин в шутку предложил переименовать штаб-квартиру альянса в Дом Советов. Это привело в «ужас» польскую делегацию. Несмотря на недопонимание, те переговоры прошли в позитивной атмосфере, рассказал Робертсон.

«Дом Советов»

На первом заседании Совета Россия-НАТО, где Робертсон был председателем, выступали главы государств и правительств. Экс-генсек НАТО рассказал The Foreign Policy, что президент РФ тогда попросил дать ему слово.

«И он сказал: «Я заметил, господин Генеральный секретарь, что вы являетесь председателем Североатлантического совета и что вы также являетесь председателем Совета евроатлантического партнерства, а теперь вы — председатель Совета Россия-НАТО. Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов?» — процитировал Робертсон президента России.

Экс-глава НАТО уточнил, что «Совет» на английский язык можно перевести как «советский», и переводчик, уловив игру слов Путина, рассказал о его шутке другим участникам заседания.

«Польская делегация была в ужасе. Но это была шутка, и такой была атмосфера в то время. Мы начали сотрудничество во многих областях, где у нас были общие интересы, например, борьба с терроризмом, поиск и спасение подводных лодок. Это не было простой встречей на высшем уровне, за которой идет упаковка наших чемоданов», — подчеркнул бывший генсек Североатлантического альянса.

Он рассказал, что поисково-спасательные работы на подводных лодках были «чрезвычайно актуальны» на фоне катастрофы подводной лодки «Курск» в 2000 году, унесшей жизни 118 членов российского экипажа. Робертсон чувствовал, что они с Путиным поладили, а российский президент, похоже, разделял это мнение. Например, он рассказывал шутки и цитировал бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

«Когда Путин любил НАТО»

В статье отмечается, что раньше российский лидер стремился к более тесным связям с Западом. По словам Робертсона, восстановление отношений с Россией не удавалось, пока к власти не пришел Путин.

«Он сказал мне: «Я хочу возобновить отношения с НАТО. Шаг за шагом, но я хочу это сделать». Он добавил, что «некоторые люди не согласны со мной, но я хочу именно этого». И он сказал: «Я хочу, чтобы Россия была частью Западной Европы. Это наша судьба». Атмосфера была очень сердечной», — вспоминает экс-генсек Североатлантического альянса.

А однажды президент РФ якобы спросил его, когда альянс собирается «пригласить Россию вступить в НАТО». В ответ Робертсон заметил, что организация не приглашает страны вступать в альянс, государства «подают заявки на членство в НАТО, а потом мы принимаем решение».

Тогда Путин подчеркнул, что Россия «не собирается стоять в очереди с кучей стран, которые не имеют значения». При этом экс-генсек отметил, что «даже разочарование от необходимости стоять в очереди с более мелкими странами не поколебало путинского духа сотрудничества».

По его словам, Путин виделся ему спокойным и сосредоточенным политиком. Но при обсуждении трех тем он становился «страстным, почти эмоциональным». Этими тремя вопросами были Грузия, Чечня и Латвия.

«Похоже, что сегодня Путин так же страстно и эмоционально относится к Украине, как тогда он относился к Грузии, Чечне и Латвии», — предположил Робертсон, пытаясь понять, почему российский президент изменил свое мнение о НАТО.

Совет Россия — НАТО

Совет Россия — НАТО был учрежден 28 мая 2002 года на встрече на высшем уровне Россия-НАТО в Риме. На момент заключения соглашения его участники полагали, что ставят точку в «холодной войне». Совет призван служить главной структурой и форумом для продвижения взаимоотношений между Россией и НАТО.

Такой формат встреч пришел на смену Совместному постоянному совету (СПС). На заседаниях Совета Россия и государства-члены НАТО общаются на равных в формате «29», вместо двустороннего формата «НАТО+1», существовавшего при СПС.

СРН был учрежден в соответствии с Римской декларацией 2002 года «Отношения Россия-НАТО: новое качество», основанной на целях и принципах Основополагающего акта 1997 года. Согласно Римской декларации, Россия и государства-члены НАТО работают в качестве равноправных партнеров в областях, представляющих взаимный интерес в рамках СРН.

Работа Совета была прервана после конфликта в Грузии в августе 2008 года и возобновилась 29 апреля 2009 года.

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