Зеленский допустил оккупацию Харькова Россией. Его пресс-секретарю пришлось объясняться

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия и Украина уже воюют друг с другом. Он также предположил, что российские войска оккупируют Харьков. Слова украинского лидера пришлось объяснять его пресс-секретарю.

«Я скажу реалистично»

«Я скажу реалистично, если Россия решит усилить эскалацию, конечно, они сделают это на тех территориях, где исторически проживают люди, имевшие родственные связи с Россией. Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти», — заявил Зеленский в интервью The Washington Post.

Так он ответил на вопрос журналистки, спросившей, беспокоится ли он о том, что россияне хотят захватить территории Украины. И если да, то какие именно. Президент Украины добавил, что не знает, что РФ собирается делать, так как украинские города большие. В Харькове, например, проживают более 1 млн человек. Поэтому попытка захватить его «будет началом крупномасштабной войны». Зеленский назвал первый город возможной «оккупации» России Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post сказал, что попытка России... 21 января 22:24

Зеленского также возмутило, что США поддержат пакет санкций против России только в случае, если она нападет на Украину. По его мнению, ограничения нужно вводить сейчас, а не дожидаться вторжения, когда будет «потеряна вся территория Украины».

Президент Украины уверен, что все граждане будут защищать свою страну от России, не только военные. «Если мы собираемся защищаться от одной из самых могущественных армий в мире, то это будет война. И если это будет война, то это будет очень мощная война, и все проиграют. Сотни тысяч жизней будут потеряны. Украина пострадает, Россия пострадает, пострадают соседние с Украиной европейские страны. А тех, кто дальше, коснется миграционный кризис. Для нас самое главное – сохранить нашу территорию», — подчеркнул президент.

«Крепкий орешек»

Однако Зеленский заявил о готовности вести диалог с РФ. И попросил Соединенные Штаты помочь найти формат переговоров. По словам главы Украины, Путину следует задуматься над тем, что он оставит после себя.

«Если он отберет территорию Украины, это будет временная победа одного народа над другим. У меня много русских друзей и знакомых, которые сожалеют о случившемся. Наши земли вернутся к нам. В 2014 году мы были друзьями, теперь мы воюем друг с другом. Думаю, у Путина есть большие шансы договориться о мирном урегулировании, сесть за стол и найти компромисс», — заявил украинский лидер.

Он также заметил, что после избрания на пост президента хотел по-соседски поговорить с Россией. Сказать «да, у нас идет война, но давайте быстро все исправим».

«Однако я не был готов предать свою страну. Я прекрасно понимаю, что, по их мнению (россиян – «Газета.Ru»), я оказался силачом — крепким орешком, орехом, который трудно расколоть, как говорят на Украине. Я не боюсь трудностей. С точки зрения войны, я думаю, ни один президент Украины не был готов к войне с Россией. Но мы, тем не менее, готовы», — заключил Зеленский.

«Беспокоиться не о чем»

На слова украинского президента в своем Telegram-канале отреагировал мэр Харькова Игорь Терехов. Он обратился к горожанам и заверил их, что «Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданам единой и неделимой Украины».

«Любой, кто посягнет захватить Харьков, должен понимать – на защиту своего любимого города встанут не только харьковчане, но и все украинцы. В свою очередь хочу заверить всех харьковчан — город готов дать твердый отпор потенциальному захватчику, все силы и средства для того, чтобы отстоять Харьков, у нас есть», — написал Терехов.

При этом он уточнил, что «поводов для беспокойства нет», и город «будет успешно развиваться под мирным небом».

Выдернули из контекста

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал радио «НВ«заявления своего начальника об оккупации Харькова. Представитель главы страны настаивает, что «это был просто пример, гипотетический сценарий». Пресс-секретарь Зеленского объяснил слова про «оккупацию» Харькова Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский, заявив об оккупации... 21 января 22:24

«Я думаю, тиражирующие (СМИ – «Газета.Ru») не читали текст интервью, а выдергивают эту фразу. Мне кажется, этот абзац самодостаточен и не нуждается в разъяснениях», — сказал Никифоров.

По его словам, «президент размышлял об эскалации». «Но, если вы спрашиваете, я думаю, что президент размышлял о том, если, допустим, будет эскалация, какой бы она могла быть. Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован», — заверил пресс-секретарь.