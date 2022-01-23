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Политика

«Крым не вернется». За что немецкого вице-адмирала уволили в течение суток

В Германии приняли отставку главкома ВМС Шенбаха после его слов о Крыме и Путине

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Главнокомандующий военно-морских сил Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах был вынужден уйти в отставку после того как заявил, что Крым никогда не вернется к Украине, а президент России Владимир Путин заслуживает уважения. Его слова осудили в Минобороны и МИДе ФРГ. В России к случившемуся отнеслись с сочувствием.

«Ушел, он не вернется никогда»

«Неужели Россия действительно хочет небольшой кусочек украинской земли? Или присоединить всю страну? Нет, это ерунда. Путин, вероятно, оказывает давление, потому что знает, что может это сделать, и это раскалывает ЕС, но чего он хочет на самом деле – это высокий уровень уважения. Дать ему уважение – это небольшая цена. Это вообще не цена. Легко дать ему это уважение, которого он, возможно, заслуживает», — заявил вице-адмирал Шенбах, выступая на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара, комментируя ситуацию на Украине.

По его словам, Россия важна для Индии и Германии для противостояния Китаю. «Наши санкции идут не в том направлении. Конечно, мы не можем согласиться с тем, что происходит на Украине, мы должны заниматься этим вопросом. Но Крымский полуостров ушел, он никогда не вернется. Это факт», — убежден вице-адмирал.

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало статью, в которой раскритиковало слова главнокомандующего. Однако читатели заступились за военного в комментариях к публикации. По мнению многих, Украина «взвинчивает» ситуацию вокруг полуострова Крым, чтобы втянуть в этот конфликт Германию и остановить «Северный поток — 2».

«Тот, кто верит, что Россия вернет Крым, также верит в Деда Мороза. Вице-адмирал говорит только то, что знает каждый», — написал читатель firmus.

Некоторые немцы также сходятся во мнении, что вице-адмирал «просто сказал вслух то, о чем думает большинство».

«Это была явная ошибка»

Spiegel также сообщило, что высказывания Шенбаха вызвали недовольство в министерстве обороны и министерстве иностранных дел Германии. Согласно информации издания, глава министерства обороны Кристина Ламбрехт «в срочном порядке» поговорила по видео с генеральным инспектором вооруженных сил ФРГ Эберхардом Цорном и консультантом по связям с общественностью, чтобы обсудить слова вице-адмирала.

Министерство обороны страны также выступило с обращением. «Заявления (вице-адмирала Шенбаха – «Газета.Ru») по содержанию и выбору слов никоим образом не соответствуют позиции федерального министерства обороны», — заявили агентству dpa в пресс-службе ведомства.

Сам вице-адмирал написал в своем Twitter, что сказал про Путина и Крым «небрежно, неправильно оценив ситуацию».

«Я не должен был так поступать. Нет никаких сомнений, это была явная ошибка. Мои заявления о политике безопасности в аналитическом центре в Индии выражали мое личное мнение… Они никак не соответствуют официальной позиции бундесвера», — написал Шенбах.

«Бездумные комментарии»

На заявления немецкого вице-адмирала также отреагировали в МИД Украины. Там убеждены, что «Крым непременно вернется благодаря настойчивым усилиям» Киева и его партнеров, которые «будут проявлять решимость в противодействии государству-агрессору».

«Крымский полуостров может быть потерян лишь в воображении немецкого вице-адмирала… В связи с этим требуем разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируются с последовательной поддержкой Германией «Крымской платформы».

<...>Даже попытка понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должна иметь свои моральные, политические и опасные пределы. В этом случае эти границы грубо нарушены», — говорится в заявлении украинского МИДа.

Из-за бурной реакции украинских и немецких чиновников Шенбаху пришлось срочно подать в отставку.

«Я только что попросил федерального министра обороны немедленно освободить меня от моих обязанностей и обязанностей инспектора военно-морского флота. Бездумные комментарии, сделанные мной в Индии по вопросам безопасности и военной политики, все больше ложатся на мой офис. Чтобы предотвратить дальнейший ущерб от ВМС Германии, Бундесвера, но прежде всего от Федеративной Республики Германии, я считаю этот шаг необходимым», — приводит его слова издание Presseportal.

Его прошение об отставке было удовлетворено.

«Проснулось здравомыслие»

Увольнение Шенбаха вызвало одобрение посла Украины в Германии Андрея Мельника. «Мы приветствуем, что Шенбах подал в отставку», - сказал он немецкой газете Welt.

Он также подчеркнул, что произошедшее «серьезно ставит под вопрос международный авторитет и надежность Германии — не только с украинской точки зрения». По словам Мельника, слова Шенбаха «повергли всю украинскую общественность в глубокий шок».

В России судьба немецкого вице-адмирала вызвала только сочувствие. В беседе с РИА «Новости» депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что спустя столько времени после референдума в 2014 году на Западе, наконец, «проснулось здравомыслие».

«Уверен, что европейцы признают территорию Крыма российской. Но важно не это. Важно то, что крымчане считают себя гражданами России и что Россия считает Крым своем неотъемлемой частью. Крым всегда был, есть и будет русским. И пускай себе зарубят это на носу те, кто пытается использовать Крым для введения санкций и давления на Россию»,

— подчеркнул парламентарий.

В свою очередь, сенатор Алексей Пушков в своем Telegram написал, что заявления Шенбаха — пример «недопустимого» мышления для генерала или «правильного» политика из страны, входящей в НАТО.

«Так не только говорить — так даже думать запрещено. Куда лучше нести ахинею о «великой истории» Украины, которая якобы отбивалась то от монголов, то от татар, то еще бог знает от кого... Вот такое западному политику нести можно — и это даже поощряется. Нужна не оценка реальности, а идеологическая догма, востребован не здравый анализ, а обслуживание линии глобальной «либеральной партии».

Вице-адмирал зашел за эту незримую, но жесткую «красную линию». За это и поплатился», — иронично заметил сенатор.

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