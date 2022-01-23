«Посадят пророссийского лидера»: Лондон раскрыл «план Москвы» по Украине

МИД России назвал очередное сообщение британских коллег «чушью»: Форин-офис заявил, что российские власти планируют поставить на Украине «лояльное правительство» и для этого сотрудничают, в частности с экс-нардепом Евгением Мураевым. Тот удивился такому заявлению и предложил обратиться к «мистеру Бину», чтобы понять логику британцев.

Что говорят в Британии

Британские дипломаты считают, что российские власти хотели бы установить на Украине лояльное по отношению к Москве правительство. МИД Соединенного Королевства утверждает, что в случае реализации этого варианта, главой кабмина станет экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

«У нас есть информация, которая указывает на то, что российское правительство намерено посадить пророссийского лидера в Киеве, в то же время раздумывая над тем, вторгнуться ли на Украину и оккупировать ее. Бывший украинский депутат Евгений Мураев рассматривается в качестве возможного кандидата», – говорится в заявлении ведомства.

В Форин-офисе также рассказали, что у дипломатов есть данные о том, что спецслужбы России поддерживают связь с политиками Украины. Это, по данным МИД, относится к двум бывшим первым вице-премьерам страны – Сергею Арбузову (был у власти в 2012-2014 годах) и его предшественнику Андрею Клюеву (2010-2012 годы), который был еще главой администрации экс-президента Украины Виктора Януковича.

Кроме того, в связях с Россией подозреваются »Владимир Сивкович, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также Николай Азаров, премьер-министр Украины в 2010-2014 годах». Все они, по данным «Страны.ua» живут с 2014 года в России.

Лондон уверен, что некоторые из названных украинских политиков «в настоящий момент поддерживают контакты с сотрудниками российских спецслужб, участвуя в планировании нападения на Украину».

Британский министр иностранных дел Лиз Трасс призвала Москву к переговорам и снятию напряженности. Она выразила мнение, что данные, которые ведомство опубликовало, «проливают свет на размах российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и позволяет взглянуть на то, о чем думает Кремль».

«Россия должна предпринять усилия по деэскалации, закончить свою кампанию агрессии и дезинформации и стремиться вернуться на путь дипломатии», – сказала министр.

Трасс напомнила, что Соединенное Королевство и партнеры страны уже говорили о том, что для Москвы «любое российское вторжение на Украину» станет «огромной стратегической ошибкой с существенной ценой».

Вслед за сообщением британского МИДа замглавы кабмина Великобритании Доминик Рааб предупредил, что его страна будет стоять «плечом к плечу» с Украиной. По его словам, Лондон готов ввести санкции против России не только при ее «вторжении» на украинские территории. «Очень серьезные последствия» могут наступить и в случае, если Москва соберется установить там «марионеточный режим».

Что говорит «будущий премьер» Мураев

Владелец телеканала «Наш» и экс-нардеп Евгений Мураев заявил в комментарии «Стране.ua», что обвинения британцев необоснованы. Он напомнил про российские ограничения, под которыми он находится уже несколько лет.

«Я с 2018 года под санкциями России из-за конфликта с [главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором] Медведчуком. У моей семьи там арестованы активы. Как у британских спецслужб и Форин-офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой «оккупационного правительства» – это вопрос к мистеру Бину», – подчеркнул Мураев.

Мистер Бин — герой комедийного британского сериала, который постоянно попадает в комичные ситуации, чудаковато решает повседневные проблемы.

В комментарии газете Telegraph Мураев заявил, что ему «трудно переварить эту глупость и чушь». «Может быть, кто-то хочет закрыть еще один независимый телеканал», – предположил он.

Он добавил, что ему, как человеку, «которому запрещен въезд в Россию из-за угрозы национальной безопасности и активы отца которого были заморожены в России», ему «трудно комментировать» заявление МИД Великобритании.

За несколько часов до опубликования заявления британцев, в соцсетях Мураева появились фотографии в стиле фильмов про Джеймса Бонда. Его черно-белое изображение с пистолетом в руке было опубликовано в Instagram и Facebook. Подпись гласит: «Подробности завтра». При этом эти страницы не подтверждены.

Мураев занимает оппозиционную позицию к власти с самого начала своей политической карьеры. Сначала он состоял в партии «Оппозиционный блок», спустя несколько лет создал свою партию – «НАШИ». В 2019 году участвовал в президентских выборах, но снял свою кандидатуру в пользу другого политика в обмен на пост премьер-министра в случае победы. Затем в списках «Оппозиционного блока» пытался стать нардепом, но партия не смогла преодолеть процентный барьер.

Политик неоднократно высказывал недовольство руководством страны. Так, в 2018 году он заявлял, что Украина отдала свой суверенитет «заокеанским спонсорам» из США. Что касается нынешних украинских властей, он считает, что президент Украины Владимир Зеленский еще не понимает, что его судьба может сложиться хуже, чем у Виктора Януковича.

Бывший член Верховной рады считает, что нынешняя ситуация напоминает преддверие Майдана в конце 2013 года. «Владимир Александрович, мы от вас устали. Мы хотим жить в нормальной стране. [Устали] от ваших тупых решений, от ваших вредоносных решений для страны. Вам надо либо меняться, либо это закончится очень плохо», – отметил он в в начале ноября прошлого года. По словам Мураева, новый кризис может привести к разделу страны соседями.

Реакция Москвы и Вашингтона

В последние дни Великобритания неоднократно предупреждала о готовящемся «российском вторжении на Украину», не предоставляя никаких доказательств. На основании этих заявлений власти Британии поставили на Украину за несколько дней несколько десятков тонн вооружений и боеприпасов, включая противотанковые ракеты NLAW (правда, с истекающем в этом году сроком хранения).

В США уже выразили «обеспокоенность» в связи с заявлением МИД Великобритании, о планах Москвы по установлению на Украине «пророссийского правительства»

«Такое планирование глубоко беспокоит. Народ Украины имеет суверенное право самостоятельно определять свое будущее, и мы выступаем на стороне наших демократически избранных партнеров на Украине», — заявила представитель совета по нацбезопасности администрации президента Эмили Хорн.

В Москве заявление Форин-офиса восприняли как дезинформацию. Российский МИД подчеркнул, что это в очередной раз доказывает, что НАТО во главе с «англосаксами» занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.

«Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига», – говорится в заявлении ведомства.

Ранее Трасс заявила, что Украина уже пережила немало вторжений – «от монголов до татар». В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась, какое учебное заведение выдало диплом министру.

Дипломат добавила, что Москва ожидает очередных провокационных заявлений от западных стран, в том числе по вопросу ситуации вокруг Украины.