«Уже не фейк, а спецоперация». Кто сообщил о «просьбе Китая» не атаковать Украину

Американское агентство Bloomberg опубликовало статью «Путин разрушит олимпийскую мечту Си войной на Украине». Авторы текста со ссылкой на слова дипломата в Пекине сообщили, что лидер КНР Си Цзиньпин якобы попросил президента РФ Владимира Путина не вторгаться на Украину во время зимних Олимпийских игр. Однако в китайском посольстве в Москве назвали публикацию фейком и провокацией.

Дипломат — аноним

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля, Паралимпиада — с 4 по 13 марта. Председатель КНР пригласил Путина посетить церемонию открытия Игр 4 февраля. В то время как США и Европа пытаются удержать РФ от вторжения на Украину, по мнению авторов статьи, именно Си Цзиньпин «может иметь наибольшее влияние на график» российского лидера.

«Последнее, что нужно Си, — это чтобы Путин затмил важный момент для Китая, спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой. Это особенно актуально, учитывая, что Си стремится укрепить свой престиж дома», — говорится в статье. МИД КНР опроверг слухи о переговорах Путина и Си Цзиньпина на Олимпиаде В посольстве Китая в Москве заявили, что сообщение Bloomberg о том, что председатель Си... 23 января 16:01

Авторы отмечают, что начало вторжения в Украину в самый разгар Олимпийских игр может втянуть Китай в «дипломатическую драку». Поэтому «дипломат в Пекине» анонимно сообщил изданию Bloomberg, что лидер КНР якобы «попросил Путина в их недавнем телефонном разговоре не вторгаться в Украину во время Игр». Точнее, повременить и не нападать в период с семи дней до начала Олимпийских игр и до недели после окончания Паралимпийских состязаний. Это окно охватывает период с 28 января по 20 марта, уточнили в агентстве.

«Информационная помойка»

Информацию о просьбе Си Цзиньпина поспешили опровергнуть в посольстве КНР в Москве. «Публикация Bloomberg о том, что якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник, является фейком и провокацией», — сообщили ТАСС в посольстве.

В ведомстве также подчеркнули, что позиция КНР по украинскому вопросу последовательна и ясна. «Китайская сторона выступает за урегулирование разногласий путем диалога и консультаций в рамках минских соглашений», — заявили в посольстве.

Российские власти также опровергли информацию американского издания. Так, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что «само по себе даже предположение о том, что китайский и российские лидеры всерьез обсуждали «вторжение на Украину… звучит как форменный бред».

«Это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg», — заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она также сочла публикацию «информационной помойкой». Она также напомнила, что в 2008 году Грузия напала на Южную Осетию в день открытия летних Олимпийских игр в Пекине. Хотя Минобороны Грузии еще 5 августа заявляло, что объявило «олимпийское перемирие», согласно которому за семь дней до начала и в течение Игр должны быть прекращены все военные действия.

А спустя год Международная комиссия по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе под руководством экс-представителя ООН в Грузии Хайди Тальявини, созданная Евросоюзом для международного изучения причин конфликта, в своем докладе от 30 сентября 2009 года постановила: войну начала Грузия.

Так называемое олимпийское перемирие – старая греческая традиция, которую В 1992 году возродил Международный олимпийский комитет. Идею также поддержала Генеральная Ассамблея ООН.

«Вполне достоверная информация»

Китаевед Николай Вавилов в своем Telegram-канале допустил, что разговор между Си Цзиньпином и Путиным все же мог состояться. Он отметил, что Bloomberg раньше публиковал «вполне достоверную информацию».

Эксперт также заметил, что на сайте посольства КНР нет текстового опровержения. Однако оно все же появилось в Twitter ведомства.

Вавилов уверен, что этого недостаточно, пока сообщение издания не опровергнет «сам МИД КНР на пресс-конференции».

Одним из авторов указанной статьи Bloomberg выступила журналистка Евгения Письменная. Она также известна тем, что пишет про персон, с которыми знакома. Так, она написала книгу «Система Кудрина» про экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина.

Согласно информации сайта клуба «Журналист», для которого Письменная читала лекцию, она — член Совета фонда «Медиастандарт», председатель которого — глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.