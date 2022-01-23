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Политика

«Ой, не напугались – ну ладно, тогда не будем». Почему Россию не отключат от SWIFT

Дипломат Гаврилов: отключить Россию от SWIFT де-факто невозможно

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»
Российский дипломат Константин Гаврилов считает, что разговоры об экономических санкциях против России, в том числе отключение от SWIFT, не превратятся в действия. По его мнению, западные страны используют этот вопрос как элемент запугивания.

Невозможно де-факто отключить Россию со всеми ее ресурсами от международной банковской системы SWIFT. Об этом в эфире YouTube-канала «Изолента live» сказал Константин Гаврилов, руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

«Отключить Россию с нефтью, с газом и со всеми делами. Они смеются? Это сразу было понятно. Это называется вот так: «Напугать. Ой, не напугались – ну ладно, тогда не будем». Он добавил, что авторы таких угроз в адрес России на Западе напоминают ему «животное, которое ест кактус, колется, но все равно продолжает», – отметил дипломат.

В последнее время западные страны, а также Киев, все чаще говорят о возможном вторжении России на территорию Украины. В Москве все обвинения называют дезинформацией и утверждают, что Россия не намерена ни на кого нападать. Тем не менее Запад предупреждает российскую сторону о возможных «самых серьезных последствиях», если Россия все-таки проявит какую-либо агрессию в сторону соседней страны.

Среди этих санкций – отключение России от всемирных межбанковских финансовых каналов связи, или SWIFT. Эта система дает возможность финансовым учреждения по всему миру отправлять и получать информацию о финансовых операциях.

23 января замглавы правительства Великобритании Домник Рааб заявил, что Россия столкнется с «серьезными последствиями» не только в случае вторжения на Украину, но и при попытке установить во власти пророссийских политиков. Об этом он сказал в интервью телеканалу Sky News.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Лондон выступать за отключение России от SWIFT, Рааб точно не ответил, но указал, что против Москвы будет применен широкий пакет «экономических и финансовых рестрикций». Кроме того, он не исключил санкций и в отношении газопровода «Северный поток – 2».

Незадолго до этого газета Daily Telegraph со ссылкой на источники рассказала, что британские министры активно разрабатывают новые санкции в отношении РФ, в том числе отключение страны от системы SWIFT.

«Великобритания работает с привлечением НАТО и в тесной координации с США, чтобы придать законную силу политике диалога и сдерживания. Ищет дипломатический путь, но готовит пакет санкций, которые поразят экономику России в самое сердце, если это [дипломатия] не сработает», – отметил один из собеседников издания.

Но не всех в Европе удовлетворяет такой подход. Премьер Баварии, глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что от этих санкций пострадает не только Россия, но и ФРГ.

«Постоянные угрозы и все более жесткие санкции против России не могут быть решением. С одной стороны, потому что санкции уже давно в малой степени эффективны, а с другой стороны, потому что эти новые санкции зачастую вредят и нам», – сказал он, приведя в пример отключение России от системы SWIFT и отказ от газопровода «Северный поток – 2».

Немецкий политик выразил мнение, что западные страны должны поддерживать с Россией диалог, а не усугублять отношения. Кроме того, он напомнил об обязанностях НАТО защищать своих членов. «Но это не касается Украины, это не случай для НАТО», – сказал он, имея в виду, что Украина не полноправный участник блока.

Отключение РФ от SWIFT может привести к подорожанию импорта или временному исчезновению некоторых групп товаров, написал в прошлом году старший вице-президент ICDC Pacific Co. Константин Воробьев для «Ведомостей». Помимо этого, может вырасти уровень инфляции, и доллар с евро пойдут вверх. Инвесторы могут начать распродавать свои акции, а фондовый рынок «просядет».

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