В Австрии объяснили, почему Европа не пойдет на газовые санкции против РФ

Евросоюз не может ввести санкции против России в газовом секторе, потому что слишком сильно зависит от поставок российского газа, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. В то же время он предупредил, что в случае нападения России на Украину ЕС быстро отреагирует — и использует другие обширные экономические ограничения. Шалленберг отметил, что ЕС не должен уступать «военным угрозам» со стороны Кремля, потому что за ситуацией следит Китай. Если в КНР увидят, что Запад поддается давлению Москвы, это приведет к негативным последствиям.

В случае вторжения на Украину президенту России Владимиру Путину «придется считаться с обширными экономическими и финансовыми санкциями», сообщил австрийский министр в интервью газете Die Presse, его цитирует Tiroler Tageszeitung. Однако, уточнил Шалленберг, санкции не должны затрагивать газовый сектор и трубопровод «Северный поток — 2».

«Мы в Европе в определенной степени зависим от энергоносителей из России. <...> Мы не сможем изменить это за одну ночь, если нам вдруг понадобятся тепло и электричество», — пояснил министр.

Шалленберг указал, что сейчас Австрия намного больше использует возобновляемые источники энергии, однако все еще зависит от газа, поскольку «отвергает ядерную энергию». «Если мы исключим из уравнения атомную энергию, уголь, а затем газ, у нас возникнут проблемы», — сказал министр. Bloomberg: Китай попросил Путина не нападать на Украину во время Олимпиады Китайский лидер Си Цзиньпин попросил президента России Владимира Путина не нападать на Украину во время... 22 января 21:12

Он добавил, что газопровод «Северный поток — 2» еще даже не запущен, поэтому верить, что против него могут ввести санкции, просто «непостижимо».

По словам министра иностранных дел, зависимость между Европой и Россией с точки зрения энергоснабжения взаимна, поскольку России нужны доходы от поставок газа за границу.

Одним из инвесторов « Северного потока — 2 » является австрийская нефтегазовая компания OMV. Рядом с Веной также находится важный газовый узел, который поставляет российский газ в европейские страны. В Великобритании назвали Россию «крепким орешком» для Запада Обозреватель британской газеты The Daily Telegraph Джереми Уорнер заявил, что новые американские санкции... 23 января 09:37

Оценивая возможные санкции против России, Шалленберг сообщил, что сейчас ЕС работает над широким комплексом возможных мер в сфере экономики и финансов. Австрийский министр не исключил вероятность отключения России от международной платежной системы SWIFT.

Он пояснил, что многое зависит от того, что произойдет на самом деле. Худший сценарий — это если российские войска открыто вторгнутся на Украину. Но, по словам министра, возможны и другие сценарии: кибератаки, нападения наемников без опознавательных знаков.

«Никто не может заглянуть Путину в голову. Мы готовы к открытому диалогу с Россией на равных, но не под лозунгом: пан или пропал», — резюмировал Шалленберг.

Говоря о российских требованиях по гарантиям безопасности в Европе, Шалленберг заявил о невозможности согласиться с просьбой Москвы исключить вступление Украины в НАТО и вывести военных НАТО из государств-членов альянса. Он также назвал «абсурдной» угрозу со стороны НАТО, на которую указывает Москва, оценивая расширение альянса на восток. «Кто вторгся в Осетию, Абхазию, Приднестровье, Донбасс, Крым? Не мы», — заявил министр. В Госдуме объяснили решение Зеленского ввести новые санкции против России Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал новые санкции... 22 января 14:32

Глава австрийского МИД также пояснил, что Запад не должен поддаваться давлению со стороны России, так как за происходящим внимательно наблюдает Китай. «Если китайцы придут к выводу, что Запад уступает военным угрозам, то это будет иметь далеко идущие последствия», — опасается министр.

Россия неоднократно отрицала обвинения в подготовке вторжения на Украину и стягивании ради этого войск к украинской границе. Кремль пояснял, что Россия может перемещать войска по своей территории на свое усмотрение, и это никому не угрожает. Информации о готовящемся вторжении в Москве называют западными фейками и информационной кампанией против России. «Мы видим многочисленные утки, которые вбрасываются о якобы запланированной агрессии России против Украины», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале декабря прошлого года.