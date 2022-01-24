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Политика

«Мы до сих пор не знаем, каковы намерения президента Путина»

В Госдепе объяснили, почему разрешили отъезд дипломатов из Украины

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Госдеп рекомендовал американцам покинуть Украину и начал эвакуацию членов семей своих дипломатов в Киеве. Сами сотрудники дипмиссии могут покинуть страну в добровольном порядке. Гражданам США также посоветовали не ездить в Россию. ЕС пока не намерен следовать примеру Соединенных Штатов.

Госдепартамент США распорядился эвакуировать семьи дипломатов из Украины из-за «угрозы военных действий со стороны России». Часть сотрудников посольства в Киеве может покинуть страну в добровольном порядке. Кроме того, американцам порекомендовали уехать из Украины, а также не посещать Россию. Об этом сообщили высокопоставленные сотрудники ведомства на специальном брифинге.

«Мы санкционировали отъезд некоторых госслужащих, в то же время мы распорядились о выезде всех членов семей госслужащих в нашем посольстве в Киеве. Госдепартамент также повысил уровень наших рекомендаций по поездкам в Украину до четвертого уровня — «Не путешествовать» из-за возросшей угрозы военных действий России. Я хотел бы отметить, что рекомендации по поездкам уже были на четвертом уровне — «Не путешествовать из-за COVID-19». Эти решения были приняты из-за продолжающихся усилий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, посещающих или проживающих в Украине. У нас нет более высокого приоритета, чем безопасность граждан США, в том числе наших сотрудников и членов их семей, а также безопасность наших объектов за границей.

Почему мы приняли это решение именно сейчас? Верим ли мы, что российское вторжение неизбежно? Как сказал президент Байден, военные действия России могут начаться в любой момент.

Соединенные Штаты не смогут эвакуировать американских граждан в такой ситуации, поэтому граждане США, которые находятся в Украине, должны планировать свои действия соответствующим образом, в том числе использовать коммерческие варианты, если они решат покинуть страну», — пояснил высокопоставленный сотрудник Госдепа.

Он подчеркнул, что Вашингтон продолжает идти по пути дипломатии.

«Но если Россия выберет дальнейшую эскалацию, то условия безопасности, особенно вдоль украинских границ в оккупированном Россией Крыму и на востоке Украины, контролируемом Россией, станут непредсказуемыми и могут ухудшиться без особого предварительного уведомления. Мы предпринимаем эти действия сейчас из-за агрессивных действий России в отношении Украины. Это Россия сосредоточила более 100 тыс. военнослужащих на границах Украины. Это Россия проводит дезинформационные операции и разжигает беспорядки.

Что касается намерений президента Путина, мы не знаем, решил ли он уже вторгнуться, но он наращивает военный потенциал вдоль границ Украины, чтобы иметь такой вариант в любое время», — утверждает представитель ведомства.

По его словам, речь идет о разумных мерах предосторожности, принятых ради безопасности граждан США и госслужащих. «И они никоим образом не подрывают нашу поддержку или нашу приверженность Украине. Приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины непоколебима.

Посольство США в Киеве продолжает работать, а временный поверенный в делах Кристина Квин остается на Украине.

В отношении России мы были последовательны в своем послании. Есть два пути: диалог и дипломатия или эскалация. В последние недели вы видели, как мы прилагаем интенсивные и неустанные усилия для продолжения дипломатии. Но пока мы продолжаем стремиться к миру, мы должны ясно видеть реальность, если Россия выберет эскалацию: она столкнется с огромными последствиями. Поэтому мы призываем президента Путина предпринять шаги для деэскалации этого кризиса, чтобы США и Россия могли поддерживать отношения, не основанные на вражде или конфликте», — рассказал он.

Его коллега, в свою очередь, отметил, что рекомендация гражданам США заключается в том, что «им следует рассмотреть возможность выезда из Украины сейчас, используя коммерческие или частные транспортные средства».

«Мы хотим, чтобы граждане США в Украине знали, что условия безопасности, особенно вдоль украинских границ, в оккупированном Россией Крыму и на востоке Украины, контролируемом Россией, непредсказуемы и могут ухудшиться без предупреждения. Мы хотим, чтобы граждане США в Украине знали, что военные действия России в любой точке Украины серьезно повлияют на способность посольства предоставлять консульские услуги, включая помощь при выезде из страны», — сообщил представитель Госдепа, указав, что американцам предлагается заполнить онлайн-форму для общения с дипломатами. «Это особенно важно, если они планируют остаться в Украине», — добавил он.

В Госдепе также уточнили, что ведомство санкционирует добровольный отъезд госслужащих, не связанных с чрезвычайными ситуациями, а также приказывает покинуть посольство в Киеве членам семей дипломатов.

«Мы до сих пор не знаем, каковы намерения президента Путина. Посольство США в Киеве продолжит бесперебойную работу, чтобы поддержать Украину в этот критический момент», — указал высокопоставленный сотрудник Госдепартамента. «Исходя из того, как мы видим последние события, мы почувствовали, что это подходящий момент для того, чтобы предпринять разумные меры предосторожности в отношении посольства в Киеве. И передать то же самое сообщение американским гражданам в Украине. Спасибо».

Затронув распространенную ранее информацию МИД Великобритании о том, что Москва планирует привести к власти в Киеве «пророссийского лидера», в Госдепе отказались комментировать «конкретные сообщения разведки».

«Что я могу вам сказать, так это то, что мы были обеспокоены и предупреждали именно о такой тактике в течение нескольких недель. И, как вы знаете, мы публично говорили об этом, что Россия может попытаться каким-то образом свергнуть и заменить украинское правительство. Вы, должно быть, заметили, что всего несколько дней назад мы наложили санкции на четырех российских агентов на Украине, которые занимались дестабилизирующей деятельностью, и это во многом является частью российской стратегии, которую мы видели и в прошлом», — утверждает представитель ведомства.

Американцам также разъяснили причины, по которым им не cледует посещать нашу страну:

«Не совершайте поездок в Россию из-за сохраняющейся напряженности на границе с Украиной, возможного преследования американских граждан, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США в России, COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд, терроризма, преследования со стороны сотрудников служб безопасности и произвольного применения местных законов», — следует из сообщения Госдепартамента.

В Евросоюзе пока не намерены эвакуировать дипломатов. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что выяснит у госсекретаря США Энтони Блинкена причину эвакуации американских дипломатов с Украины.

«Госсекретарь Блинкен объяснит нам причины этого объявления. Мы не собираемся делать что-то подобное, поскольку не видим для этого особых причин», — передает его слова РИА «Новости».

Боррель призвал не «драматизировать ситуацию», пока идет переговорный процесс.

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